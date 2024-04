Pour équipe votre logement en panneaux solaires ou bornes de recharge, il est important de choisir des installateurs qualifiés et fiables. Tesla Mag vous conseille la société NEOTECH, située à Labarthe-sur-Lèze, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine, offrant des services spécialisés dans l’installation de systèmes photovoltaïques et d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVe). Cet article présente en détail pourquoi NEOTECH est le partenaire idéal pour vos projets d’énergies renouvelables et de mobilité durable.

Expertise et Qualifications

Solutions Photovoltaïques

NEOTECH détient une qualification probatoire en solaire photovoltaïque (PSPV1), attestant de leur compétence pour installer des systèmes d’une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA. Cette qualification, validée par le label Reconnu Garant de l’Environnement (PRGE), assure non seulement la qualité et la conformité des installations, mais également leur performance environnementale.

Infrastructures de Recharge Véhicule Électrique

Dans le domaine de la mobilité électrique, NEOTECH excelle également avec une qualification spécifique aux infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE1). Cette qualification couvre l’installation de stations de recharge avec une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques pour des solutions de recharge efficaces et sûres.

Depuis 2018, Neotech, entreprise innovante dans le secteur des technologies de pointe, a établi une présence significative dans le Sud-Ouest de la France, couvrant les départements de la Haute-Garonne (31), de l’Ariège (09), du Tarn-et-Garonne (82) et du Gers (32).

Offre commerciale

Dans un contexte où la maîtrise de la consommation énergétique devient cruciale, notre entreprise, en partenariat avec Ecojoko, vous offre une opportunité incontournable. Pour toute installation d’une borne de recharge de 6 kW, nous vous offrons gratuitement le système Ecojoko, le leader en gestion d’énergie domestique.

Vos avantages pour choisir Neotech

Compteur Ecojoko Offert : Suivez en temps réel votre consommation énergétique et identifiez les sources de gaspillage. Ecojoko, grâce à son intelligence artificielle, vous aide à réduire votre facture d’énergie en vous proposant des habitudes de consommation plus durables.

: Suivez en temps réel votre consommation énergétique et identifiez les sources de gaspillage. Ecojoko, grâce à son intelligence artificielle, vous aide à réduire votre facture d’énergie en vous proposant des habitudes de consommation plus durables. Installation Professionnelle par des Experts Legrand : Bénéficiez d’une installation fiable et sécurisée par des techniciens certifiés chez Legrand, les experts en systèmes de mesure et gestion de consommation énergétique.

: Bénéficiez d’une installation fiable et sécurisée par des techniciens certifiés chez Legrand, les experts en systèmes de mesure et gestion de consommation énergétique. Réinjection sur le Réseau : Notre système ne se contente pas de mesurer votre consommation ; il mesure également la réinjection de votre surplus énergétique sur le réseau, optimisant ainsi votre impact écologique et économique.

: Notre système ne se contente pas de mesurer votre consommation ; il mesure également la réinjection de votre surplus énergétique sur le réseau, optimisant ainsi votre impact écologique et économique. Adaptation aux Nouvelles Habitudes : Avec l’augmentation constante des coûts énergétiques, il est essentiel de prendre des mesures proactives. Notre offre vous permet de prendre le contrôle de votre consommation et d’adapter vos habitudes en conséquence.

Assurance et Responsabilité

NEOTECH est pleinement assuré avec une assurance responsabilité civile et une assurance décennale chez AXA, garantissant la protection des investissements de leurs clients contre tout imprévu. Ces assurances soulignent l’engagement de l’entreprise envers la sécurité et la satisfaction client à long terme.

Engagement pour la Qualité et la Mise à Jour des Compétences

L’entreprise est dirigée par Cyril Mogno, un professionnel dévoué à la qualité et à l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables. NEOTECH s’engage à suivre un suivi annuel administratif rigoureux pour maintenir la validité de ses qualifications, assurant ainsi que leur équipe reste à la pointe des technologies et des normes en vigueur.

Pourquoi Choisir NEOTECH?

Expertise et qualifications reconnues : Avec des qualifications spécifiques aux secteurs photovoltaïques et des IRVe, NEOTECH vous garantit une installation conforme aux normes les plus strictes.

: Avec des qualifications spécifiques aux secteurs photovoltaïques et des IRVe, NEOTECH vous garantit une installation conforme aux normes les plus strictes. Assurance complète : La tranquillité d’esprit avec des politiques d’assurance solides couvrant toutes les installations.

: La tranquillité d’esprit avec des politiques d’assurance solides couvrant toutes les installations. Engagement environnemental : Une entreprise certifiée par le label PRGE, prouvant leur engagement pour des solutions respectueuses de l’environnement.

: Une entreprise certifiée par le label PRGE, prouvant leur engagement pour des solutions respectueuses de l’environnement. Service client dédié : Une approche centrée sur le client, garantissant une expérience personnalisée et satisfaisante.

: Une approche centrée sur le client, garantissant une expérience personnalisée et satisfaisante. Maintenance : Proposition de devis mise en service et maintenance.

Conclusion

Pour vos besoins en installations photovoltaïques et en solutions de recharge pour véhicules électriques, NEOTECH représente un choix de confiance et de qualité. Engagez-vous dans la transition énergétique avec un partenaire fiable et compétent. Contactez NEOTECH dès aujourd’hui pour faire avancer vos projets d’énergie renouvelable et contribuer à un avenir plus vert.