Le Model Y comme vous ne l’avez jamais vu

Le Youtubeur Nicolas Tesla a publié, en exclusivité, vendredi dernier, une vidéo en deux parties du fabuleux Tesla Model Y, depuis la livraison jusqu’à la présentation. Un abonné de la chaîne l’a pris comme parrain, lors de l’achat de son véhicule. Après plusieurs échanges par mails pour des infos ou conseils, il lui a proposé de l’accompagner lors de sa livraison. Dans cette vidéo publiée sur sa chaîne YouTube de 6 000 abonnés, il présente l’intérieur ET l’extérieur du modèle. Et il termine par une comparaison avec le Model 3.

L’extérieur

L’alignement de la voiture est nickel, on distingue cependant quelques micro-rayures résultant de la préparation chez Tesla (utilisation de balai brosse et pas à bords). Par contre, il n’y a pas de traces de colle, comme cela peut parfois être le cas. Les jantes en dessous des aéros sont moins belles que celles du Model 3, mais c’est subjectif. Pour les SUV qui consomment plus, ça peut valoir le coup de garder les aéros.

A l’arrière, on a une plaque qui se clipse et déclipse, avec, à la clé, un système de remorquage juste en dessous. Si vous le souhaitez, il peut être installé après coup, contrairement au Model 3. Autre différence, les vitres teintées sont d’origine. Enfin, les clignotants ne sont pas les mêmes, la barre LED est plus longue et donc plus visible sur la route.

Les finitions sont tout simplement géniales.

L’intérieur

A 80%, l’intérieur de la voiture est similaire au Model 3. Les inserts en bois, le double vitrage, le tiroir profond à l’avant, … sont des détails qui font la différence et dont on ne se lasse pas. En position conduite, on est confortablement assis, ce qui donne le sentiment de dominer la route. L’arrière est tout bonnement spectaculaire pour les passagers.

En fait, tout est pareil, mais en plus grand. Comme le montre cette vidéo de la Tesla Model Y, la place laissée aux jambes des passagers est immense : on peut aisément passer ses jambes sous les sièges car ils sont rehaussés. En haut de plafond, la place accordée aux passagers est tout aussi impressionnante. C’est une voiture hyper confort.

On profite d’une vue très large grâce au toit panoramique, car il n’y a pas de barre, comme pour le Model 3. Les sièges sont inclinables pour toujours plus de confort, et la banquette peut même être rabattue dans le coffre ou vers l’avant. On peut ensuite l’incliner dans la position souhaitée. Cela permet de gagner une place monstre dans le coffre.

Toit panoramique du Tesla Model Y (source : tesliens.com)

Des enceintes intégrées sont présentes dans le coffre, tout comme des lumières. L’intérieur est entièrement capitonné. Le volume du coffre est impressionnant : quelques 800L. Non seulement il est d’une profondeur rarement égalée, mais le Model Y renferme deux coffres. La petite nouveauté est que la plaque se rabattant sur le 2ème coffre tient toute seule, grâce à deux petites encoches. Le 2ème sous-coffre est un peu plus étroit, mais c’est là que se trouveront les sièges dans la version 7 places du modèle.

Quand on a un gros chargement, il suffit d’appuyer sur le bouton dédié pour rabattre les banquettes et ainsi disposer d’une plus large place. Si vous désirez camper dans votre voiture, rien de plus simple ! Vous aurez même un king size au lieu d’un lit de dimensions plus normales dans le Model 3. La grosse différence, c’est aussi la “trappe à skis” ou la possibilité de glisser des objets longs entre les sièges.

L’accoudoir du milieu, de taille assez imposante, se relève pour faire bénéficier les passagers d’un espace où poser le bras ou sa boisson. Pour les plus maniaques d’entre nous, tous les intérieurs de vide-poches sont feutrés, ce qui évite les bruits intempestifs.

Les nouveautés logicielles

Voici 2 petites différences qui n’existent pas sur le Model 3 :

Le filtre anti-bactéries pour la clim

Le mode 4×4 (assistance tout terrain) qui permet d’adapter ses performances, voire de faire un peu de franchissement

En bref

Cette vidéo du Tesla Model Y offre une belle présentation du véhicule : un design impeccable, de belles finitions, un intérieur, et notamment le coffre, spacieux , des lignes épurées qui donnent au véhicule une allure futuriste, … Voilà comme on peut résumer ce fabuleux Model Y. A noter également : la différence de gabarit importante avec le Model 3. On dirait d’ailleurs que le Model Y résulte de la fusion du Model 3 et du Model X.

Vous pouvez également compléter votre lecture en consultant l’article de la rédaction consacré au comparatif entre le Tesla Model 3 et le Tesla Model Y.