Batterie Tesla : Qui sont les fournisseurs ?

Tesla, leader mondial de la mobilité électrique, s’appuie sur plusieurs fournisseurs pour alimenter sa production de véhicules en batteries. Voici un tour d’horizon des principaux partenaires de Tesla dans ce domaine crucial.

Depuis le début, Panasonic a été un partenaire clé pour Tesla dans la production de batteries. La société japonaise est le fournisseur des cellules de batteries cylindriques 21700 et 18650 NCA (Nickel-Cobalt-Aluminium), utilisées respectivement dans la Model 3 et les modèles S et X.

Avec une production estimée à 37 – 39 GWh pour le modèle 21700 et 6 – 7 GWh pour le modèle 18650, Panasonic reste l’un des plus grands fournisseurs de batteries pour Tesla.

CATL : L’Expert Chinois en Batteries LFP

Le géant chinois des batteries, CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd), fournit à Tesla des batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) de type prismatique. Ces batteries sont principalement utilisées pour la Model 3 à propulsion arrière en version Standard Range (SR RWD), aux États-Unis et en Chine, ainsi que pour le Megapack et le Powerwall dans leurs futures versions.

Avec une production estimée entre 50 – 60 GWh, CATL est l’un des principaux fournisseurs de Tesla, démontrant le rôle crucial de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement en batteries de Tesla.

LG Energy Solution : La Réponse Coréenne

LG Energy Solution, une filiale du conglomérat sud-coréen LG, fournit à Tesla des batteries de type 21700 cylindriques MC (Manganese-Cobalt). Ces batteries sont utilisées dans les versions à longue portée (Long Range – LR) et Performance des Model 3 et Model Y, produites en Chine et en Allemagne, ainsi que dans la Model 3 à transmission intégrale LR aux États-Unis.

Avec une production estimée entre 30 – 40 GWh, LG Energy Solution contribue significativement à la stratégie d’approvisionnement en batteries de Tesla.

BYD : L’Arrivée d’un Nouveau Joueur

BYD (Build Your Dreams), une autre entreprise chinoise, fournit à Tesla des batteries LFP de type « Blade » prismatique. Ces batteries sont destinées à être utilisées dans la Model Y à propulsion arrière en version Standard Range, produite en Allemagne.

Bien que BYD soit un nouveau venu dans la chaîne d’approvisionnement de Tesla, avec une production estimée entre 5 – 10 GWh, sa présence illustre la volonté de Tesla de diversifier ses sources d’approvisionnement en batteries.

Tesla elle-même : Vers l’Autonomie de la Production

Enfin, il convient de noter que Tesla elle-même est en train de devenir un acteur majeur dans la production de batteries. Avec le lancement de ses cellules de batteries cylindriques 4680, Tesla prévoit de les utiliser dans le Cybertruck et la Model Y à transmission intégrale en version Standard Range, produite aux États-Unis.

Avec une production prévue entre 5 – 10 GWh en 2023, Tesla s’efforce de renforcer son indépendance et de contrôler davantage sa chaîne d’approvisionnement en batteries.

Vers l’Avenir de l’Approvisionnement en Batteries

La stratégie d’approvisionnement en batteries de Tesla repose sur un équilibre entre des partenaires externes de confiance et sa propre production. Avec une demande mondiale en constante augmentation pour les véhicules électriques, la capacité à sécuriser un approvisionnement stable en batteries de haute qualité sera un facteur clé de succès pour Tesla dans les années à venir.