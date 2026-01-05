Bon Plan Flash : Le Câble USB-C LISEN 240W – La Puissance Ultime à Petit Prix !

Pour accompagner vos accessoires high-tech et votre Tesla, un câble de recharge de qualité est indispensable. Le câble USB-C LISEN 240W, actuellement #1 des ventes, est la référence pour ceux qui recherchent à la fois puissance extrême et durabilité.

Grâce à une offre combinée (réduction immédiate + code promo), ce câble premium passe sous la barre des 7 € !

⭐ L’Offre Incontournable : Câble LISEN USB-C 240W (2 mètres)

ProduitLISEN Câble USB-C vers USB-C 240W
Puissance Max240W (Compatible PD 3.1 / EPR)
Longueur2 mètres (Idéal pour les passagers arrière)
MatériauNylon tressé haute densité (Ultra-résistant)
Prix Original~~10,99 €~~
Prix Réduit6,95 € (avec le code promo)
Code Promo5ZYY7H57

🕒 Validité : L’offre est active dès maintenant et jusqu’au 31 janvier 2026.

Pourquoi ce câble est un « Must-Have » pour votre Tesla ?

Bien que les ports USB-C d’une Tesla ne délivrent pas 240W, posséder un tel câble présente des avantages majeurs :

1. « Qui peut le plus, peut le moins »

Ce câble est capable de charger n’importe quel appareil : de votre iPhone 15/16 à votre MacBook Pro, en passant par les consoles portables comme la Nintendo Switch ou le Steam Deck. En voyage, c’est le seul câble dont vous avez besoin pour tous vos appareils.

2. Robustesse « Military-Grade »

Conçu en nylon tressé, ce câble est testé pour résister à plus de 40 000 flexions. Dans l’habitacle d’une voiture, où les câbles sont souvent coincés ou pliés dans la console centrale, cette durabilité est un atout indispensable.

3. Longueur de 2 Mètres : Confort Total

Les ports USB-C situés à l’arrière de la console centrale Tesla sont parfois loin si un passager souhaite utiliser son téléphone confortablement. Avec 2 mètres, vos passagers arrière profitent d’une liberté totale de mouvement tout en rechargeant leur appareil.

4. Sécurité Intelligente (Puce E-Marker)

Le câble intègre une puce intelligente qui négocie la puissance avec l’appareil connecté. Cela garantit une recharge rapide mais surtout sécurisée, protégeant la batterie de vos appareils contre les surchauffes ou les surtensions.

🛒 Comment obtenir le prix de 6,95 € ?

  1. Cliquez sur le lien : Câble LISEN 240W sur Amazon.
  2. Ajoutez le câble au panier (vérifiez que la réduction de 37% est active).
  3. Lors du paiement, saisissez le code promo 5ZYY7H57.
  4. Le prix final sera de 6,95 €.
J’achète ce produit directement sur Amazon

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.

