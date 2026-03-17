Recharge et installation

Recharger chez soi, c’est 80 % des sessions de recharge d’un propriétaire de véhicule électrique. C’est aussi l’investissement le plus rentable : à 0,17 €/kWh en heures creuses contre 0,45 €/kWh sur borne publique, une installation à domicile s’amortit en moins de 24 mois.

Cette rubrique regroupe tous nos guides d’installation, comparatifs de bornes, simulateurs de prix et informations sur les aides financières disponibles en 2026. Que vous habitiez en maison individuelle, en copropriété ou que vous équipiez votre entreprise, vous trouverez ici le guide adapté à votre situation.

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Devis & prix

La page centrale du cluster. Elle répond à la question que tout le monde se pose avant de se lancer : combien ça coûte vraiment, une fois la borne et l’installation additionnées ? Vous y trouverez un simulateur en 3 questions, les fourchettes de prix par scénario (maison proche, câblage long, tranchée, copropriété, triphasé), et un récapitulatif complet des aides 2026.

Prix total estimé : 900 € à 2 500 € selon votre installation · Aides : TVA 5,5 % maintenue, crédit d’impôt 500 € supprimé depuis janvier 2026

Spécifiquement dédié aux propriétaires Tesla qui veulent installer un Wall Connector. Couvre les 5 scénarios chiffrés (tableau proche, câblage moyen, tranchée, copropriété, triphasé), les red flags à repérer dans un devis, et la timeline idéale de J-30 à la première charge.

Le point souvent ignoré : le coût d’installation est identique quelle que soit la borne — économiser sur la borne ne réduit pas la main-d’œuvre.

Vous avez reçu un devis. Comment savoir s’il est sérieux ? Ce guide vous donne la grille de lecture ligne par ligne : section de câble, type de différentiel, prix de borne à jour, numéro IRVE. Inclut aussi les 7 red flags qui signalent un mauvais installateur et le calcul de ROI complet.

À garder sous la main quand vous comparez plusieurs devis.

Guides d’installation

Le guide de référence pour les propriétaires Tesla. Fiche technique complète du Wall Connector Gen 3 (535 € TTC, 22 kW triphasé, garantie 4 ans), tableaux de temps de recharge par modèle Tesla, guide du power sharing multi-bornes, et section sur le couplage avec les panneaux solaires. Inclut aussi la comparaison Gen 3 vs Gen 4 (en homologation France).

Temps de charge indicatif : Model Y Grande Autonomie · 0→80 % en 3,5 h (22 kW triphasé) ou 8,5 h (7,4 kW monophasé)

Le guide tous véhicules, toutes marques. Explique les 3 solutions (prise domestique, prise renforcée, wallbox), les prérequis électriques à vérifier avant de commander, le processus d’installation en 5 étapes, et les cas spécifiques (maison, copropriété, locataire, entreprise). Inclut le comparatif des 8 meilleures bornes 7 kW du marché.

Pour qui : propriétaires de tout VE — Tesla, Renault, VW, BMW, Hyundai, Peugeot…

Choisir sa borne

Le comparatif le plus complet du marché : 9 bornes analysées en profondeur avec fiches techniques, prix 2026, points forts et faibles, et surtout une recommandation claire par profil. Tableau de puissance AC acceptée par véhicule, section monophasé vs triphasé, et guide de choix selon budget.

Profil Borne recommandée Prix borne Propriétaire Tesla Tesla Wall Connector Gen 3 535 € Meilleur rapport qualité-prix Hager Witty One 349 € Panneaux solaires Zappi v2 (myenergi) 699 € Tarifs intelligents Ohme ePod S 449 € Multi-marques / copropriété Wallbox Copper SB 599 €

Copropriété & entreprise

Tout ce qu’il faut savoir pour faire valoir votre droit à la prise : la lettre RAR au syndic, le délai de 3 mois, la procédure si pas de réponse, et comment monter le dossier Advenir pour obtenir jusqu’à 960 € HT de prime. Inclut un modèle de courrier prêt à l’emploi.

Prime disponible : Advenir copropriété · 50 % des coûts · plafond 960 € HT

L’obligation légale de pré-équipement IRVE s’applique aux parkings de plus de 20 places depuis 2025. Ce guide couvre les aides Advenir entreprises (jusqu’à 7 500 € HT pour les bornes ouvertes au public), l’avantage en nature URSSAF, et le guide de sélection des bornes pour un usage professionnel intensif.

Prime disponible : Advenir entreprise · 50 % des coûts · plafond 7 500 € HT (borne accès public)

Aides financières

Le guide de référence sur les aides 2026, mis à jour après la suppression du crédit d’impôt de 500 € au 1er janvier 2026. Récapitulatif complet des primes encore disponibles par profil, procédure de demande Advenir étape par étape, et tableau comparatif 2025 → 2026.

Changement clé 2026 : crédit d’impôt 500 € supprimé · TVA 5,5 % maintenue · Advenir copropriété et entreprise toujours actifs

Prix & budget

Le guide dédié à la borne 7 kW, la plus installée en France. Prix borne seule (349 à 699 € selon le modèle), coût d’installation par scénario, comparatif marques, et calcul de l’amortissement selon votre kilométrage annuel.

Borne + solaire

Coupler sa borne de recharge avec des panneaux photovoltaïques est la combinaison la plus rentable à long terme. Ce guide couvre le dimensionnement (kWc nécessaires selon votre VE), les bornes compatibles solaire (Zappi v2, KEBA P30, Ohme), les aides MaPrimeRénov’ et TVA 5,5 % sur le solaire, et le calcul de rentabilité complet.

Économies potentielles avec la Zappi v2 en mode Éco : 150 à 400 €/an sur la facture d’électricité

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Notre réseau couvre toute la France. Chaque installateur est vérifié : certification IRVE, assurance décennale, référencement Advenir.

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Ce qui change en 2026 — le résumé en 4 points

1. Crédit d’impôt 500 € supprimé Applicable uniquement aux installations facturées et payées avant le 31 décembre 2025. Plus aucune aide fiscale directe pour les maisons individuelles en 2026.

2. TVA réduite à 5,5 % maintenue Toujours applicable si le logement a plus de 2 ans et que l’installateur IRVE fournit et pose la borne. Économie : 80 à 220 € selon le montant total.

3. Advenir copropriété relevé à 5 000 € pour les parkings extérieurs La surprime parking extérieur passe de 3 000 à 5 000 € HT. Les copropriétés avec parkings extérieurs ont tout intérêt à lancer leur projet en 2026.

4. Obligation IRVE entreprises élargie Depuis le 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 places sont soumis à l’obligation de pré-équipement. Les entreprises en retard s’exposent à des sanctions.

FAQ rapide

Quelle borne choisir en 2026 ? Pour une Tesla : le Wall Connector Gen 3 (535 €). Pour tout autre VE ou budget serré : la Hager Witty One (349 €). Avec des panneaux solaires : la Zappi v2 (699 €). Voir le comparatif complet →

Combien coûte une installation en 2026 ? Entre 900 et 2 500 € tout compris (borne + pose) selon votre situation. La suppression du crédit d’impôt rend la comparaison de devis plus importante que jamais. Utiliser le simulateur →

Peut-on encore bénéficier d’aides en 2026 ? Oui : la TVA à 5,5 % (80–220 € d’économie) pour tous les logements de plus de 2 ans. Et la prime Advenir (jusqu’à 960 € HT) pour les copropriétés. Plus rien pour les maisons individuelles au-delà de ces deux dispositifs. Guide des aides →

Faut-il obligatoirement un IRVE certifié ? Oui, pour toute borne au-dessus de 3,7 kW. Sans cette certification : TVA à 20 %, zéro prime Advenir, garantie décennale inapplicable. Toutes les wallboxes du marché dépassent ce seuil. Trouver un installateur →