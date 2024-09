Plongez au cœur de l’électromobilité avec notre guide complet des véhicules électriques, un univers où innovation et durabilité se rencontrent pour redéfinir le futur de la mobilité. Alors que notre planète fait face à des défis environnementaux sans précédent, les véhicules électriques (VE) se présentent comme une solution clé pour réduire l’empreinte carbone et avancer vers un avenir plus vert.

Lire nos guides d’achat pour vous aider à choisir votre prochaine voiture électrique :

Tesla Model 3

Caractéristiques Tesla Model 3 Propulsion Tesla Model 3 Grande Autonomie Prix de départ 42 990 € 50 990 € Autonomie WLTP 513 km​ 629 km​ 0 à 100 km/h 6,1 s​ 4,4 s​ Dimensions L: 4,69 m / l: 1,85 m / H: 1,44 m​ L: 4,69 m / l: 1,85 m / H: 1,44 m​ Capacité Coffre Arrière: 425 L, Avant: 50 L, Sous plancher: 70 L​ Arrière: 425 L, Avant: 50 L, Sous plancher: 70 L​ Recharge Supercharger Jusqu’à 170 kW​ Jusqu’à 250 kW​ Temps de Recharge (Supercharger) ~15 min pour 282 km​ ~15 min pour 282 km​

Tesla Model Y



Voici un tableau mis à jour pour inclure les spécificités de chaque version de la Tesla Model Y : Model Y Propulsion, Model Y Grande Autonomie, et Model Y Performance. Ce tableau détaille les caractéristiques clés pour chaque version, permettant une comparaison directe.

Caractéristiques Model Y Propulsion Model Y Grande Autonomie Model Y Performance Prix de départ (approximatif) Environ 60 000 € Environ 65 000 € Environ 70 000 € Autonomie WLTP ~455 km ~533 km ~514 km 0 à 100 km/h ~5,6 s 5,0 s ~3,7 s Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) ~4,75 m x 1,92 m x ~1,62 m ~4,75 m x 1,92 m x ~1,62 m ~4,75 m x 1,92 m x ~1,62 m Capacité du coffre Jusqu’à 854 litres Jusqu’à 854 litres Jusqu’à 854 litres Recharge Supercharger (environ) 270 km d’autonomie en 15 min 270 km d’autonomie en 15 min 270 km d’autonomie en 15 min Temps de Recharge (Supercharger) De 10 % à 80 % en ~35 min De 10 % à 80 % en ~35 min De 10 % à 80 % en ~35 min

Tesla Model S Plaid



La Tesla Model S Plaid représente le summum de la performance dans la gamme Tesla, combinant une vitesse de pointe exceptionnelle, une accélération fulgurante et une autonomie impressionnante. Voici les caractéristiques principales de la Tesla Model S Plaid, structurées sous forme de tableau pour une comparaison directe et facile :

Caractéristiques Tesla Model S Plaid Prix de départ (approximatif) Environ 140 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 637 km 0 à 100 km/h Environ 2,1 secondes Vitesse maximale Jusqu’à 322 km/h Puissance 1 020 chevaux Capacité du coffre 793 litres (avant et arrière combinés) Recharge Supercharger (environ) Jusqu’à 300 km d’autonomie en 15 minutes Temps de Recharge (Supercharger) De 10 % à 80 % en environ 25 minutes

Tesla Model X

Le Tesla Model X est un SUV électrique qui allie performance, autonomie, et fonctionnalités innovantes telles que les portes « Falcon Wing ». Voici un tableau récapitulatif de ses caractéristiques principales :

Caractéristiques Tesla Model X Prix de départ (approximatif) Environ 110 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 580 km pour la version Long Range 0 à 100 km/h Environ 3,9 secondes pour la version Long Range, 2,6 secondes pour la version Plaid Vitesse maximale Jusqu’à 250 km/h pour la version Long Range, 262 km/h pour la version Plaid Puissance Jusqu’à 1 020 chevaux pour la version Plaid Capacité du coffre Jusqu’à 2 487 litres avec sièges arrière rabattus Recharge Supercharger (environ) Jusqu’à 250 km d’autonomie en 15 minutes Temps de Recharge (Supercharger) De 10 % à 80 % en environ 30 minutes

Hyundai Ioniq 5

L’Hyundai Ioniq 5 est un SUV électrique qui se distingue par son design unique, son intérieur spacieux, et sa technologie de recharge rapide. Ci-dessous, les spécifications clés de l’Ioniq 5 :

Caractéristiques Hyundai Ioniq 5 Prix de départ (approximatif) Environ 45 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 507 km pour la version avec la plus grande batterie 0 à 100 km/h Environ 5,2 secondes pour la version à traction intégrale Vitesse maximale Jusqu’à 185 km/h Puissance Jusqu’à 305 chevaux pour la version à traction intégrale Capacité du coffre Jusqu’à 1 587 litres avec sièges arrière rabattus Recharge rapide (10-80%) Environ 18 minutes avec un chargeur ultra-rapide Connectivité Équipé de systèmes d’infodivertissement et d’aide à la conduite de pointe

Renault Mégane E-tech

Mégane E-tech rouge connecté sur une borne Supercharger

Caractéristiques Renault Mégane E-Tech Prix de départ (approximatif) ~35 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 470 km 0 à 100 km/h Environ 7,4 secondes Vitesse maximale Environ 160 km/h Puissance Jusqu’à 218 chevaux Capacité du coffre 440 litres Recharge rapide (10-80%) Environ 30 minutes

KIA EV6

Caractéristiques KIA EV6 Prix de départ (approximatif) ~44 990 € Autonomie WLTP Jusqu’à 528 km 0 à 100 km/h 5,2 secondes Vitesse maximale Environ 185 km/h Puissance Jusqu’à 585 chevaux (version GT) Capacité du coffre 520 litres Recharge rapide (10-80%) Environ 18 minutes

La Kia e-Soul

Caractéristiques Kia e-Soul Prix de départ (approximatif) ~33 700 € Autonomie WLTP Jusqu’à 452 km 0 à 100 km/h 7,9 secondes Vitesse maximale Environ 157 km/h Puissance 204 chevaux Capacité du coffre 315 litres Recharge rapide (10-80%) Environ 54 minutes

Le Kia Soul, on le connaît déjà bien, puisque depuis son lancement en 2009, pas moins de 1,6 million d’exemplaires ont été commercialisés à travers le monde entier. Avec son style cubique, le petit crossover urbain se renouvelle cette fois-ci avec une 3ème génération 100 % électrique.

La Mercedes EQC

Caractéristiques Mercedes EQC Prix de départ (approximatif) ~75 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 417 km 0 à 100 km/h 5,1 secondes Vitesse maximale Environ 180 km/h Puissance 408 chevaux Capacité du coffre 500 litres Recharge rapide (10-80%) Environ 40 minutes

Sur le Vieux Continent, la France demeure, en volume, le premier marché des véhicules électriques. Il était donc logique que Mercedes invite la presse mondiale à essayer son nouveau EQC dans un pays où les bornes de recharge poussent comme des champignons.

D’une capacité de 80 kWh, la batterie de cette nouvelle Mercedes se recharge en… 11 heures sur une Wallbox privée (à domicile ou au bureau) de 7,4 kW. En revanche, 40 petites minutes suffisent pour passer de 10 à 80 % en chargeant l’électrique à l’étoile sur une borne Ionity.

La Porsche Taycan

Caractéristiques Porsche Taycan Prix de départ (approximatif) ~86 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 484 km 0 à 100 km/h 4,0 secondes (Taycan 4S) Vitesse maximale Jusqu’à 250 km/h Puissance Jusqu’à 761 chevaux (Turbo S) Capacité du coffre 366 litres (avant et arrière combinés) Recharge rapide (10-80%) Environ 22 minutes

Très proche du concept Mission E en termes de style, la nouvelle Porsche Taycan en reprend les lignes générales, qui s’inspirent également d’autres modèles de la gamme, et notamment de la 911 et de la Panamera. Elle profite d’une autonomie comprise entre 387 et 420 km en une seule charge selon le cycle WLTP.

La Renault Zoé 2

Renault Zoé 2

Caractéristiques Renault Zoé 2 Prix de départ (approximatif) ~32 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 395 km 0 à 100 km/h 11,4 secondes Vitesse maximale Environ 135 km/h Puissance 135 chevaux Capacité du coffre 338 litres Recharge rapide (10-80%) Environ 70 minutes

La nouvelle Renault Zoe séduit par son ambiance moderne et figure toujours comme l’une des petites voitures les plus plaisantes au quotidien. Seulement son tarif encore trop élevé comme le manque de bornes de recharge rapide limitent son immense potentiel.

La Honda E

Caractéristiques Honda E Prix de départ (approximatif) ~35 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 222 km 0 à 100 km/h 8,3 secondes Vitesse maximale Environ 145 km/h Puissance 154 chevaux Capacité du coffre 171 litres Recharge rapide (10-80%) Environ 31 minutes

Préfigurée par l’étude de style Urban EV dévoilée deux ans auparavant, la citadine électrique annonce l’ambition de la marque d’électrifier l’ensemble de sa gamme à l’horizon 2025. Elle devra toutefois faire face à de nombreuses rivales arrivées un peu avant elle sur le marché, et faire valoir ses atouts pour s’en démarquer.

L’Audi E-tron Sportback

Caractéristiques Audi E-Tron Sportback Prix de départ (approximatif) ~71 000 € Autonomie WLTP Jusqu’à 446 km 0 à 100 km/h 5,7 secondes Vitesse maximale Environ 200 km/h Puissance Jusqu’à 408 chevaux Capacité du coffre 615 litres Recharge rapide (10-80%) Environ 30 minutes

Pour rappel, le grand SUV est décliné en deux versions, à savoir 50 et 55 Quattro, revendiquant respectivement 313 et 408 chevaux, associés à une batterie de 71 et 95 kWh. Des données identiques à la version standard, bien que l’autonomie a

Simulateur d’autonomie de véhicule électrique :

Calculateur Autonomie Véhicule Electrique

» + Math.round(total) + «

Capacité de la batterie (en kWh) : Consommation moyenne (en kWh / 100 km) : Type de route : Sélectionner le type de route Trajet urbain (vitesse 50 km/h) Route (vitesse 90 km/h) Voie rapide (vitesse 110 km/h) Autoroute (vitesse 130 km/h) Température : Sélectionnez la température Standard (entre + 5°C et 34°C) Froid (- de 5°C) Chaud (+ de 35°C) Confort de conduite : Choisissez votre confort Aucun Chauffage Climatisation Nombre de personnes à bord : Sélectionnez le nombre de passagers Aucun 1 2 3 4 Autonomie estimée :

table, tr, td { /* border:2px solid black; border-collapse: collapse; */ padding:20px; } function estimerAutonomie() { let capBat = document.getElementById(« batterie »).value; let conso = document.getElementById(« consommation »).value; let typeRoute = document.getElementById(« typeRoute »).value; let temperature = document.getElementById(« temperature »).value; let confort = document.getElementById(« confort »).value; let nombre = document.getElementById(« nombre »).value; console.log(« La capacité de la batterie est de » + capBat); console.log(« La consommation moyenne du véhicule est de » + conso); console.log(« La valeur de typeRoute est » + typeRoute); console.log(« la valeur de temperature est » + temperature); console.log(« Le choix de confort est » + confort); console.log(« Le nombre de passagers est » + nombre); // Calcul de la consommation moyenne réelle en fonction de la consommation moyenne du véhicule, de la température et le degré de confort choisi let consoReelle = conso * ((temperature * confort) * nombre); console.log(« La conso réelle est de » + consoReelle); //Calcul de l’autonomie moyenne en nombre de kilometres. (capacité de la batterie (en kWh) / consommation (en kWh / 100 km)) let distance = (capBat / consoReelle) * 100; console.log(« La distance moyenne est de » + distance); //Ajustement de la distance possible en fonction du type de route (réseau secondaire ou autoroutier) let total = distance * typeRoute; console.log(« La distance réellement parcourue est de » + total); //Affichage du résultat, en fonction des paramètres retenus if (capBat != 0 && conso != 0) { document.getElementById(« resultat »).innerHTML = «km. »; } else { document.getElementById(« resultat »).innerHTML = « Veuillez renseigner les champs SVP. »; } }

NB : Les valeurs indiquées par ce simulateur ne prétendent pas à une exactitude absolue ; elles sont là pour faciliter l’appréciation des capacités des véhicules électriques actuellement présents sur le marché.

Les dernières actualités sur les véhicules électriques

Pour ceux qui envisagent d’acheter un véhicule électrique (VE), voici un résumé des informations clés et des conseils pratiques provenant des dernières actualités sur la mobilité électrique.

1. Installation de Borne de Recharge

Avec l’augmentation de la popularité des VEs, comprendre comment installer une borne de recharge à domicile est essentiel. Ce guide complet sur l’installation de borne de recharge aborde les types de bornes disponibles, les coûts d’installation, et les subventions possibles.

2. Choisir la Meilleure Dashcam

La sécurité routière est cruciale pour les propriétaires de VEs. Cet article détaille les critères de choix d’une dashcam adaptée à un véhicule électrique, en mettant l’accent sur les fonctionnalités de sécurité et les compatibilités spécifiques.

3. Témoignage sur la Recharge à Domicile

Xavier, un propriétaire de VE, partage son expérience sur les défis et avantages de la recharge à domicile. Ce témoignage sur la recharge à domicile offre une perspective précieuse sur les aspects pratiques et les éventuelles surprises.

4. Guide pour Recharger Votre Véhicule Électrique

Recharger son VE à domicile reste la méthode la plus pratique. Ce guide pratique pour recharger votre véhicule électrique offre des conseils sur l’installation et l’optimisation de la recharge domestique, incluant les meilleures pratiques pour maximiser l’efficacité et la durée de vie de la batterie.

5. Optimiser la Recharge de Votre Véhicule Électrique

Comprendre comment optimiser la recharge de son VE est crucial pour prolonger la durée de vie de la batterie et réduire les coûts énergétiques. Cet article partage des retours d’expérience et des conseils pour optimiser la recharge.

6. Astuce Importante pour les Propriétaires de Véhicule Électrique

Découvrez l’astuce la plus importante pour tout propriétaire de VE. Cet article met en lumière une pratique simple mais efficace pour améliorer l’expérience de conduite et la maintenance de votre véhicule.

7. Les Inconvénients Potentiels de Posséder un Véhicule Électrique

Malgré leurs nombreux avantages, les VEs peuvent présenter certains inconvénients. Cet article examine les défis potentiels des véhicules électriques, notamment en termes d’autonomie, de recharge, et de coûts d’entretien.

8. Recharger dans les Hôtels

Pour ceux qui voyagent fréquemment, recharger son VE dans les hôtels peut s’avérer pratique. Un propriétaire de VE partage son expérience et ses recommandations pour trouver les meilleurs établissements équipés de bornes de recharge.

9. Solutions en Cas de Crevaison

Faire face à une crevaison peut être stressant. Cet article propose des solutions rapides et efficaces en cas de crevaison spécifiquement pour les conducteurs de VEs, en particulier les modèles Tesla.

10. Le Véhicule Électrique Chinois le Moins Cher au Royaume-Uni

La BYD Seagull EV est actuellement le VE chinois le plus abordable sur le marché britannique. Cet article explore ses caractéristiques, son prix, et pourquoi il pourrait être un choix attractif pour les acheteurs.

Conclusion

Pour les futurs acheteurs de véhicules électriques, ces articles offrent des informations et des conseils précieux pour faire des choix éclairés, que ce soit pour l’achat, l’installation de bornes de recharge, ou la gestion quotidienne de leur véhicule. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter les articles complets via les liens fournis.

Par exemple, avec une batterie chargée à 100% et à température standard (entre 10 et 30°c), un conducteur de Renault Zoé (Batterie : 52 kWh / Consommation moyenne : 17 kWh / 100 km) avec un passager, et effectuant uniquement des trajets urbains (vitesse : 50 km/h) peut faire environ 300 kilomètres.

Le même véhicule, sur l’autoroute (vitesse : 130 km/h), aura une autonomie plus limitée, et pourra parcourir environ 210 kilomètres.