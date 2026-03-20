Vous avez décidé de passer à la Tesla. Bonne décision. Maintenant, la vraie question : est-ce que vous pouvez toucher le bonus, sur quel modèle, et pour combien ? Parce que la réponse n’est pas la même selon que vous achetez un Model Y ou une Model 3 — et les détails que personne ne vous dit à la concession peuvent vous coûter plusieurs milliers d’euros.

Ce guide ne fait pas dans la langue de bois.

Ce qu’il faut savoir en 30 secondes

Tesla Model Y Propulsion et Grande Autonomie RWD (fabriquées à Berlin) : éligibles au bonus 2026. Jusqu’à 5 700 € + surbonus batterie .

: au bonus 2026. Jusqu’à . Tesla Model Y Performance, AWD, 7 places : non éligibles , prix > 47 000 €.

: , prix > 47 000 €. Tesla Model 3 : non éligible au bonus d’État. Produite à Shanghai, elle ne passe pas l’éco-score ADEME.

: au bonus d’État. Produite à Shanghai, elle ne passe pas l’éco-score ADEME. Tesla Model S et Model X : non éligibles . Produites aux États-Unis, prix trop élevés.

: . Produites aux États-Unis, prix trop élevés. Le bonus s’appelle désormais « Coup de pouce véhicules particuliers électriques » depuis juillet 2025, financé par les fournisseurs d’énergie via les CEE — mais l’argent reste bien réel.

Les nouveaux montants 2026

Le gouvernement a annoncé le 26 novembre 2025 une revalorisation des montants pour 2026. L’aide augmente pour tout le monde, avec une hausse particulièrement marquée pour les ménages les plus modestes.

Barème de base (coup de pouce CEE)

Revenu fiscal de référence par part Bonus 2026 Bonus 2025 Inférieur à 16 300 € 5 700 € 4 200 € Entre 16 301 € et 26 300 € 4 700 € 4 200 € Supérieur à 26 300 € 3 500 € 3 100 €

Source : arrêté du 22 décembre 2025, ministère de l’Économie.

Comment trouver votre RFR : il figure sur votre dernier avis d’imposition, à la ligne « revenu fiscal de référence ». Divisez ce montant par le nombre de parts fiscales de votre foyer pour obtenir le RFR par part.

Surbonus batterie : jusqu’à 2 000 € supplémentaires

En plus du barème de base, un surbonus de 1 000 à 2 000 € s’ajoute si le véhicule est équipé d’une batterie fabriquée en Europe. Le montant exact dépend des cours des CEE et des négociations entre constructeurs et fournisseurs d’énergie.

Total maximum cumulable en 2026

Profil Bonus maximum Ménage très modeste (RFR < 16 300 €) + batterie européenne Jusqu’à 7 700 € Ménage modeste (RFR 16 301–26 300 €) + batterie européenne Jusqu’à 6 700 € Ménage standard + batterie européenne Jusqu’à 5 500 € Ménage standard, sans surbonus batterie 3 500 €

Les 4 conditions cumulatives

Toutes ces conditions doivent être remplies simultanément. Un seul critère raté, et le bonus tombe à zéro.

① Vous êtes une personne physique majeure domiciliée en France Les entreprises et personnes morales ne sont pas éligibles au dispositif de base. Des primes CEE distinctes existent pour les professionnels.

② Le véhicule coûte moins de 47 000 € TTC C’est le prix au moment de la facturation, options incluses si elles figurent sur le bon de commande. Si vous ajoutez des options qui font franchir le seuil, vous perdez le bonus sur l’intégralité du montant. Vérifiez votre devis ligne par ligne avant de signer.

③ Le véhicule pèse moins de 2 400 kg Les Tesla concernées par ce guide passent en dessous.

④ Le véhicule a obtenu un éco-score ADEME ≥ 60 points C’est le critère qui exclut la Model 3 et toutes les Tesla non produites en Europe. Voir la section dédiée.

Tesla Model Y : éligible, mais avec des subtilités

Quelles versions sont éligibles en mars 2026 ?

Version Prix de départ Éligible au bonus ? Montant maximum Propulsion (RWD) — Berlin 41 990 € ✅ Oui Jusqu’à 7 700 € Grande Autonomie Propulsion (RWD LR) — Berlin 44 990 € ✅ Oui (sous conditions*) Jusqu’à 7 700 € Grande Autonomie AWD (Premium) — Berlin 49 990 € ❌ Non — prix > 47 000 € — Performance AWD — Berlin 55 990 € ❌ Non — prix > 47 000 € — 7 places GA AWD 53 990 € ❌ Non — prix > 47 000 € —

La version Grande Autonomie Propulsion RWD avec la nouvelle batterie 5M est soumise à une validation ADEME spécifique. Elle était en attente de validation au début 2026 après le changement de chimie de batterie par Tesla. Vérifiez l’état de validation au moment de votre commande sur score-environnemental-bonus.ademe.fr.

Ce que ça donne concrètement sur la version d’entrée : Prix de la Model Y Propulsion : 41 990 €

Bonus pour un ménage standard : − 3 500 €

Surbonus batterie Berlin : − 1 000 à 2 000 €

Prix effectif possible : entre 37 490 € et 38 490 €

Pour un ménage très modeste : le prix peut descendre jusqu’à 34 290 € avec le bonus maximum de 7 700 €.

Ce qui a bloqué les livraisons début 2026 : l’épisode batterie 5M

À la fin 2025, Tesla a changé la chimie de batterie des Model Y Grande Autonomie (passage à la formulation « 5M »). Problème : chaque changement de batterie nécessite une nouvelle validation par l’ADEME pour maintenir l’éco-score. Tesla a dû soumettre un nouveau dossier technique. Pendant les semaines de traitement, les livraisons de cette version ont été gelées en France — les clients étaient livrables, mais sans validation ADEME, pas de bonus, pas de facturation propre.

Les versions concernées ont finalement été validées et les livraisons ont repris. Mais cet épisode illustre un piège concret : l’éligibilité d’une version peut changer entre votre commande et votre livraison si Tesla modifie un composant clé.

Tesla Model 3 : exclue — et après ?

La Tesla Model 3 ne passe pas le filtre de l’éco-score ADEME. La raison est simple : elle est fabriquée à Shanghai (Chine), et le calcul de l’éco-score intègre l’empreinte carbone de la production et du transport. Une voiture fabriquée en Chine et livrée en France accumule un bilan carbone de fabrication que l’ADEME juge insuffisant pour valider le score minimal de 60 points.

La remise constructeur Tesla : ce qu’il faut savoir

Pour compenser l’absence de bonus d’État, Tesla avait mis en place une remise constructeur de 3 100 € sur toutes les versions Model 3, valable jusqu’au 31 décembre 2025. Cette remise a disparu le 1er janvier 2026.

Depuis le 1er janvier 2026, aucune remise officielle équivalente n’a été annoncée par Tesla pour la Model 3 au moment de la publication de cet article. Vérifiez la page configurateur Tesla et demandez explicitement à votre conseiller si une offre temporaire est en cours — Tesla communique ces remises de façon discrète.

Une prime CEE résiduelle possible ?

Même sans éco-score, certains fournisseurs d’énergie proposent des primes CEE « hors dispositif officiel » pour des véhicules exclus du bonus. Ces primes sont moins encadrées, généralement entre 350 et 800 €, et dépendent des offres commerciales du moment. Renseignez-vous directement auprès d’EDF, Engie ou TotalEnergies.

L’éco-score ADEME : le critère que tout le monde oublie

L’éco-score est le filtre le plus mal compris du dispositif. Voici ce qu’il faut savoir.

L’ADEME calcule l’empreinte carbone du véhicule sur l’ensemble de sa « vie amont » : fabrication des matériaux, assemblage, production de la batterie, transport jusqu’en France. Un modèle doit atteindre un score minimal de 60 points pour être éligible. Les modèles fabriqués en Europe obtiennent presque systématiquement ce score. Les modèles fabriqués en Chine, au Japon lointain ou aux États-Unis ont du mal.

Important : le score n’est pas public. Tesla, comme tous les constructeurs, sait seulement si son modèle a « passé » ou « échoué » — pas le score exact. C’est l’État qui publie la liste des modèles éligibles par arrêté au Journal Officiel, généralement une fois par mois.

Ce que ça change concrètement

Achat personnel : si votre véhicule n’a pas l’éco-score, vous ne percevez pas le coup de pouce CEE.

si votre véhicule n’a pas l’éco-score, vous ne percevez pas le coup de pouce CEE. Véhicule de fonction : l’éco-score détermine aussi l’avantage en nature (AEN). Un véhicule de société sans éco-score est soumis à un avantage en nature calculé sur 9 % de son coût, contre un taux réduit pour les véhicules éco-scorés. Sur un Model Y à 45 000 €, la différence peut représenter 200 à 400 € de cotisations mensuelles supplémentaires sur votre fiche de paie. C’est le sujet le plus sous-estimé de ce guide.

Vérifier si votre Tesla est éco-scorée

Rendez-vous sur score-environnemental-bonus.ademe.fr et cherchez votre modèle par marque. La liste est mise à jour après chaque arrêté ministériel. Si votre version n’y apparaît pas, elle n’est pas éligible à la date de publication.

Le surbonus batterie

Depuis le 1er octobre 2025, un surbonus récompense les véhicules dont la batterie est fabriquée en Europe (pas seulement assemblés en Europe).

Pour la Tesla Model Y produite à Berlin, les cellules de batterie sont actuellement fournies par LG Energy Solution (Corée) et CATL (Chine). Tesla ne fabrique pas encore ses batteries à Berlin — la production locale de cellules 4680 est en cours d’installation à la Gigafactory Berlin mais pas encore à l’échelle commerciale.

Conséquence pratique : les Model Y Berlin ne bénéficient pas automatiquement du surbonus maximum. Selon les sources et les lots de production, le surbonus applicable varie entre 1 000 € et 1 400 € pour les Tesla en 2026 — pas les 2 000 € théoriques réservés aux modèles avec batteries 100 % européennes (Renault 5 avec cellules ACC, par exemple).

Demandez à votre conseiller Tesla le montant précis du surbonus applicable sur votre commande — il est mentionné sur le devis si la version est éligible.

Depuis juillet 2025, la procédure a changé. Voici comment ça se passe dans la pratique.

Dans la grande majorité des cas chez Tesla : le concessionnaire (ou conseiller Tesla) monte le dossier CEE à votre place. Il collecte votre avis d’imposition, vérifie l’éligibilité du véhicule, et déduit directement le montant du bonus sur la facture. Vous voyez le rabais sur votre bon de commande final. Vous ne faites quasiment rien.

Si Tesla ne pratique pas l’avance : dans certains cas, la prime est versée après livraison. Le fournisseur d’énergie partenaire (EDF, Engie, etc.) vous verse le montant directement. Le délai peut être de 1 à 3 mois après la livraison. Clarifiez ce point avec votre conseiller avant de signer.

Documents à fournir :

Avis d’imposition (pour déterminer votre RFR)

Pièce d’identité

Justificatif de domicile en France

C’est tout. La complexité administrative est gérée par le professionnel.

Les pièges à éviter absolument

Piège n°1 : ne pas vérifier l’éco-score au moment de la livraison

Ce n’est pas l’éco-score au moment de la commande qui compte — c’est celui au moment de la facturation (ou du versement du premier loyer en cas de LOA/LLD). Si Tesla change une batterie entre votre commande et votre livraison, la validation ADEME peut être suspendue. Vérifiez l’état sur le site ADEME la semaine de votre livraison.

Piège n°2 : les options qui font franchir 47 000 €

La peinture à 2 000 €, les jantes à 1 500 €, le pack intérieur… Additionnez tout. Si votre configuration dépasse 47 000 € sur la facture finale, vous perdez le bonus en totalité. Certains acheteurs ont commandé leurs options séparément (via la boutique accessoires) pour rester sous le seuil — mais cette pratique est risquée et peut être refusée par Tesla.

Piège n°3 : le crédit d’impôt borne de recharge n’existe plus

Il a été supprimé le 31 décembre 2025. Ne comptez plus sur ces 500 € dans vos calculs. Des primes CEE spécifiques à l’installation de bornes existent encore — renseignez-vous auprès des installateurs certifiés IRVE.

Piège n°4 : confondre bonus et éco-score pour un véhicule de fonction

Si votre Tesla est achetée comme véhicule de société, l’enjeu n’est pas seulement le bonus (qui ne s’applique pas aux personnes morales) mais l’éco-score pour le calcul de l’avantage en nature. Ce sont deux dispositifs distincts. L’un n’implique pas l’autre.

Piège n°5 : croire que la remise constructeur Tesla est toujours en vigueur

La remise de 3 100 € sur la Model 3 qui existait jusqu’au 31 décembre 2025 a disparu. Au moment de la publication, aucun équivalent n’est officiellement en place. Vérifiez sur le configurateur Tesla.

Peut-on cumuler avec d’autres aides ?

Leasing social 2026

Oui, le leasing social a été reconduit fin 2025 pour les ménages modestes (autour de 100 €/mois pour une voiture électrique neuve). Mais attention : il n’est pas cumulable avec le coup de pouce CEE. Vous devez choisir l’un ou l’autre. En pratique, si vous êtes éligible au leasing social, il est souvent plus avantageux que le bonus seul — mais vérifiez avec un conseiller.

Aides locales des collectivités

Certaines régions, métropoles et communes proposent des aides complémentaires à l’achat d’un VE. Ces aides locales sont généralement cumulables avec le bonus national. Les montants varient fortement selon les territoires (de 0 à 3 000 €). Consultez le site de votre région ou de votre agglomération.

Prime à la conversion

La prime à la conversion (conditionnée à la mise à la casse d’un vieux thermique) a été supprimée. Elle n’existe plus en 2026.

Crédit d’impôt borne de recharge

Supprimé le 31 décembre 2025. Des primes CEE spécifiques à l’installation de borne subsistent — leur montant dépend du fournisseur d’énergie et de l’installateur.

Questions fréquentes

Le bonus s’applique-t-il à la LOA et à la LLD ? Oui. Pour une LOA ou LLD d’une durée minimale de 2 ans, le bonus est intégré directement dans le calcul des loyers par le loueur. Vous ne le percevez pas en cash — il réduit vos mensualités.

Je commande en mars 2026, est-ce que le bonus 2026 s’applique même si je suis livré en juin ? Oui. C’est le barème en vigueur au moment de la facturation ou du premier loyer qui s’applique, pas celui en vigueur au moment de la commande. Tant que les règles ne changent pas d’ici là, vous bénéficiez du bonus 2026.

Et si le prix de ma Tesla baisse entre ma commande et ma livraison ? Ça arrive. Tesla ajuste ses prix régulièrement. Si votre voiture est facturée à un prix inférieur à celui commandé, le bonus s’applique sur le prix de facturation réel.

Je suis en CDD, sans CDI — est-ce que ça change quelque chose ? Non. L’éligibilité repose sur votre revenu fiscal de référence, pas sur votre type de contrat de travail.

Le bonus est-il imposable ? Non. Le coup de pouce CEE n’est pas un revenu imposable.

Tesla peut-il refuser de monter le dossier CEE ? Non, Tesla est tenu d’intégrer l’aide dans le dispositif. En pratique, c’est quasi systématiquement fait par le conseiller. Si vous rencontrez une résistance, demandez le responsable du centre de livraison.

La Model Y 7 places est-elle éligible ? Non. Son prix dépasse 47 000 €. Aucune aide d’État directe n’est disponible sur cette version à ce jour.

Ce qu’il faut retenir

Si vous achetez une Tesla Model Y Propulsion (la seule version sous 47 000 €), vous êtes dans la meilleure position possible en 2026 : éco-score validé, prix sous le seuil, surbonus batterie partiel disponible. Le ticket d’entrée effectif peut descendre autour de 34 000 à 38 000 € selon votre situation fiscale.

Si vous achetez une Model Y Grande Autonomie RWD, vérifiez l’état de validation ADEME de la version avec nouvelle batterie (5M) avant de signer — c’est là que se jouent les 3 000 à 5 700 € de bonus.

Si vous achetez une Model 3, il n’y a pas de bonus d’État. Cherchez si une remise constructeur temporaire est en cours au moment de votre commande, et renseignez-vous sur les primes CEE résiduelles chez les fournisseurs d’énergie.

Pour aller plus loin