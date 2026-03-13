Acheter une Tesla d’occasion en 2026 : les 7 pièges que personne ne vous dit avant de signer

Le marché de la Tesla d’occasion explose. Les prix ont significativement baissé depuis 2023 sous l’effet des baisses de prix du neuf, et des modèles de 2020-2022 avec des kilométrages raisonnables s’échangent maintenant à des tarifs qui attirent des acheteurs qui n’auraient pas envisagé Tesla à prix neuf. Mais acheter une Tesla d’occasion n’est pas comme acheter une Renault Clio d’occasion. Il y a des spécificités que les vendeurs particuliers et même certains mandataires ne signalent pas. Voici les sept points à vérifier impérativement avant de signer.

C’est le premier point, et de loin le plus important. La santé d’une batterie Tesla se mesure en State of Health (SoH) — le pourcentage de capacité restante par rapport à la capacité d’origine.

Pour l’obtenir de façon fiable, il faut un outil de diagnostic tiers — l’application TeslaFi ou Stats for Tesla connectée au compte du vendeur, ou un outil physique comme le Scan My Tesla. L’interface Tesla elle-même affiche l’autonomie estimée, mais pas le SoH brut.

Ce qu’il faut savoir :

Une Model 3 de 2020 avec 80 000 km devrait avoir un SoH entre 88 et 93 % selon les usages.

En dessous de 85 % sur un véhicule de moins de 5 ans, c’est une anomalie à investiguer.

Une dégradation rapide les premières années peut indiquer un usage intensif de recharge rapide DC ou une gestion thermique inadaptée.

Exigez de voir les données de santé batterie avant toute décision. Si le vendeur ne peut pas les fournir, c’est une raison de méfiance.

L’historique des mises à jour logicielles — et les versions manquantes

Contrairement à une voiture thermique, une Tesla « à jour » en 2026 est une voiture différente d’une Tesla « en retard » sur les mises à jour. Certaines fonctionnalités n’existent tout simplement pas si les mises à jour n’ont pas été installées — et certaines mises à jour nécessitent une connexion premium active.

Vérifiez sur l’écran de la voiture la version du firmware actuelle. Comparez avec la dernière version disponible sur les forums Tesla (TMC France, Reddit r/TeslaFR). Un écart de plusieurs versions peut indiquer que le propriétaire n’avait pas d’abonnement Premium Connectivity actif, ou que la voiture était garée sans connexion internet pendant de longues périodes.

Ce n’est pas nécessairement un problème — les mises à jour peuvent être rattrapées après l’achat. Mais c’est une information utile sur l’état de maintenance logicielle du véhicule.

Le FSD — transférable ou pas ?

C’est un point de confusion majeure sur le marché de l’occasion. Les règles de transfert du FSD entre acheteur et vendeur ont changé plusieurs fois depuis 2020.

Situation en mars 2026 :

Le FSD acheté avant juillet 2022 : non transférable dans la plupart des cas — il reste lié au compte du propriétaire, pas au véhicule.

dans la plupart des cas — il reste lié au compte du propriétaire, pas au véhicule. Le FSD acheté après juillet 2022 : transférable lors de la revente, sous conditions.

Si le vendeur mentionne que le FSD est inclus dans la vente, vérifiez cette information directement auprès de Tesla (via le service client ou l’application) avant de signer, pas après. Il existe des cas où des vendeurs mentionnent le FSD « inclus » sans que le transfert soit effectivement possible.

Les réparations hors réseau agréé — et leurs conséquences

Toute réparation de carrosserie réalisée hors du réseau agréé Tesla peut affecter la garantie restante et, dans certains cas, la certification Tesla Certified Pre-Owned si vous passez par ce programme.

Plus concret : certaines réparations de carrosserie par des ateliers non agréés peuvent provoquer des erreurs dans les systèmes de sécurité (calibration des caméras Autopilot, capteurs de stationnement) qui ne se manifestent pas immédiatement mais apparaissent plus tard sous forme d’alertes.

Comment le vérifier : demandez le rapport Carfax ou Histovec du véhicule, et demandez directement l’historique de service Tesla via le compte du propriétaire. Tesla enregistre chaque intervention en centre de service dans l’historique du véhicule.

Le kilométrage de recharge rapide — pas seulement le kilométrage total

Deux Model 3 à 60 000 km ne sont pas égales si l’une a été rechargée à 90 % en courant continu rapide et l’autre principalement en AC à domicile.

La recharge rapide répétée à haute fréquence accélère la dégradation de la batterie — c’est documenté, bien que Tesla ait amélioré la gestion thermique sur les générations récentes. Un véhicule ayant appartenu à un VTC ou à un usage professionnel intensif avec recharge rapide quotidienne aura une batterie plus dégradée qu’un particulier rechargant chez lui chaque nuit.

Vous pouvez estimer cela indirectement via TeslaFi si l’historique de charge est disponible, ou en comparant le SoH avec les moyennes observées pour le même modèle et kilométrage sur les bases de données communautaires (Better Route Planner publie des statistiques agrégées).

Les mises à jour hardware — HW2.5, HW3 ou HW4 ?

Le hardware d’Autopilot embarqué dans la voiture conditionne ce que le logiciel peut faire — et ce qu’il pourra faire dans le futur.

HW2.5 : générations 2017-2019. Capable d’Autopilot de base, mais ne supportera probablement pas le FSD en ville à long terme.

: générations 2017-2019. Capable d’Autopilot de base, mais ne supportera probablement pas le FSD en ville à long terme. HW3 : générations 2019-2023. Supporté par Tesla pour le FSD actuel. Des mises à niveau vers HW4 ont été proposées dans certains pays, pas systématiquement en France.

: générations 2019-2023. Supporté par Tesla pour le FSD actuel. Des mises à niveau vers HW4 ont été proposées dans certains pays, pas systématiquement en France. HW4 : génération 2023-. Le hardware le plus récent, 5× plus puissant que le HW3. Recommandé si vous envisagez le FSD.

Vérifiez le hardware embarqué dans Paramètres > Logiciel > Informations supplémentaires sur le véhicule sur l’écran de la voiture avant l’achat.

Les frais de transfert de propriété chez Tesla

Contrairement à une voiture classique où le changement de propriétaire est géré à la préfecture, un changement de propriétaire Tesla nécessite une mise à jour dans l’application Tesla et potentiellement une vérification en centre de service.

Le processus est généralement fluide, mais il y a des délais — parfois jusqu’à 48-72 heures pendant lesquelles le nouveau propriétaire n’a pas encore accès à toutes les fonctionnalités liées à l’application (contrôle de la climatisation à distance, suivi de charge, etc.).

Prévoyez également que certains compléments d’équipement achetés par le précédent propriétaire (abonnement Premium Connectivity payé d’avance, crédits Superchargeur) ne sont pas systématiquement transférables — vérifiez au cas par cas.

Le programme Tesla Certified Pre-Owned : une alternative sûre ?

Tesla propose un programme de véhicules d’occasion certifiés — inspection en 70 points, garantie limitée de 4 ans ou 80 000 km, accès au réseau de service Tesla. C’est une option qui coûte généralement 2 000 à 4 000 € de plus qu’un véhicule comparable sur le marché particulier, mais qui offre des garanties documentées sur les points mentionnés ci-dessus.

Si vous n’avez pas les connaissances techniques pour vérifier vous-même les 7 points de cette liste, le CPO vaut probablement le surcoût.