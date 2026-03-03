Le Full Self-Driving (FSD) de Tesla est disponible aux États-Unis depuis des années. En France et en Europe, la situation est radicalement différente — et bien plus complexe que les annonces d’Elon Musk ne le laissent parfois entendre. Ce guide fait le point précis sur ce qui est disponible aujourd’hui, ce qui est bloqué, pourquoi, et quand ça pourrait changer.

Ce qu’est réellement le FSD Tesla

Le FSD (Full Self-Driving) est la suite logicielle avancée de Tesla qui va au-delà du simple Autopilot. Il ne s’agit pas d’une voiture qui se conduit seule sans surveillance — Tesla le précise explicitement et l’appelle désormais « FSD Supervisé » (FSD Supervised).

Ce que le FSD fait aux États-Unis :

Conduite automatisée sur autoroutes et routes secondaires

Gestion des intersections, feux rouges et stops

Changements de voie automatiques initiés par le système

Navigation autonome de bout en bout (du point A au point B)

Conduite en ville dans des conditions variées

Ce qui le différencie de l’Autopilot standard : L’Autopilot maintient la voiture dans sa voie et gère la vitesse. Le FSD prend en charge la conduite complète — virages, intersections, dépassements, sorties — tout en nécessitant que le conducteur reste attentif et prêt à reprendre le contrôle.

Mise à jour importante — février 2026 : Depuis le 14 février 2026, Tesla a abandonné la vente définitive du FSD. Il n’est désormais disponible qu’en abonnement mensuel pour les nouveaux clients.

FSD en France en mars 2026 : le vrai état des lieux

La réponse directe : en début 2026, le FSD n’est pas disponible en France. Les propriétaires français restent sur Enhanced Autopilot — la version standard des aides à la conduite Tesla.

Ce qui est vrai en France aujourd’hui :

✅ Autopilot standard : maintien de voie, régulateur adaptatif, freinage d’urgence

: maintien de voie, régulateur adaptatif, freinage d’urgence ✅ Enhanced Autopilot : changements de voie sur action du conducteur, navigation autoroute, stationnement automatique

: changements de voie sur action du conducteur, navigation autoroute, stationnement automatique ❌ FSD Supervisé : non disponible pour le grand public

: non disponible pour le grand public ❌ FSD City Streets : non disponible

Des démonstrations publiques ont été organisées fin 2025 dans des villes européennes dont la France, permettant à des conducteurs invités de découvrir le FSD supervisé. Ces sessions de démonstration se poursuivent jusqu’en mars 2026, mais il ne s’agit pas d’un accès général — c’est un programme de test réglementaire.

Le blocage réglementaire européen expliqué

Pourquoi le FSD est-il disponible aux États-Unis depuis des années mais pas en Europe ? La réponse tient en un règlement : l’UN-R-171.

Cette réglementation stipule qu’un changement de voie ne peut être que la conséquence d’une action humaine. À ce titre, le FSD de Tesla — qui peut initier des changements de voie de manière autonome — est une technologie illégale, interdite en Europe dans son état actuel.

Tesla ne peut pas simplement modifier son logiciel pour se conformer à cette règle sans en dégrader fondamentalement les capacités. La firme a choisi une autre voie : plutôt que de diluer le logiciel pour l’adapter aux règles européennes, Tesla demande des exemptions spécifiques pour des comportements non encore réglementés, notamment les systèmes L2 opérant hors autoroutes et les changements de voie initiés par le système sans les mains sur le volant.

Cette stratégie — dite de l’Article 39 de la réglementation européenne — permet à Tesla de prouver la conformité à l’esprit de la loi plutôt qu’à sa lettre, contournant des règles qui n’ont pas été mises à jour pour intégrer les systèmes d’assistance avancée modernes.

Ce que l’Europe reproche concrètement

L’homologation européenne exige des tests exhaustifs sur :

La fiabilité du système en conditions dégradées (pluie, neige, marquages effacés)

La responsabilité en cas d’accident

L’interaction avec les infrastructures européennes (panneaux, feux, ronds-points)

La sécurité en cas de défaillance du système

Tesla a effectué plus d’un million de kilomètres lors de tests dans 17 pays européens. Un volume important dans l’absolu, mais insuffisant selon certains experts pour tirer des conclusions statistiques sur la sécurité d’un système censé automatiser une partie de la conduite.

Le déploiement aux Pays-Bas : la porte d’entrée en Europe

Une date cristallise toutes les attentions pour le Vieux Continent : le 20 mars 2026. Les Pays-Bas, via leur autorité de tutelle la RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer), sont officiellement en première ligne pour devenir la porte d’entrée du FSD en Europe.

Pourquoi les Pays-Bas en premier ?

La RDW est l’autorité qui accorde les réceptions communautaires pour les véhicules Tesla vendus dans toute l’Union Européenne. Plutôt qu’une validation simultanée des 27 États membres — un processus notoirement lent — Tesla utilise la stratégie de l’exemption nationale via l’Article 39.

Le mécanisme : une fois que les Pays-Bas accordent l’exemption, les autres États membres de l’UE peuvent immédiatement la reconnaître, permettant un déploiement rapide dans leurs territoires.

La RDW a précisé qu’elle avait « établi un calendrier pour que Tesla puisse faire la démonstration du FSD à partir de février », et qu’elle ne s’était pas « engagée à l’approuver ». La nuance est importante : le 20 mars n’est pas une date de lancement confirmée, c’est une échéance réglementaire où la RDW doit se prononcer sur les demandes d’exemption de Tesla.

Si le feu vert est confirmé fin mars, les propriétaires néerlandais pourraient être les premiers à voir apparaître l’option d’activation du FSD via une mise à jour logicielle. Le 20 mars déclencherait potentiellement un effet domino en Allemagne, en France et en Italie, où les tests de Tesla sont également en cours.

Fonctions disponibles en France aujourd’hui

Même sans FSD, les Tesla vendues en France disposent d’un package d’aides à la conduite substantiel.

Ce qui fonctionne en France (inclus de série)

Fonction Description Disponible Traffic-Aware Cruise Control Régulateur adaptatif avec suivi du trafic ✅ Autosteer Maintien de voie sur autoroute ✅ Auto Lane Change Changement de voie sur clignotant activé ✅ Autopark Stationnement automatique ✅ Summon Déplacement du véhicule sans conducteur (parking) ✅ (limité) Navigation sur Autopilot Gestion des échangeurs et sorties autoroute ✅ Freinage d’urgence automatique AEB avec détection piétons/cyclistes ✅ Détection de somnolence Alerte conducteur inattentif ✅

Ce qui nécessite FSD (non disponible en France)

Fonction Description Disponible Full Self-Driving City Conduite autonome en ville ❌ Stop & Yield Gestion des intersections ❌ Lane changes initiés par le système Sans action du conducteur ❌ Navigate on FSD Trajets complets de A à B ❌

Prix et abonnement FSD en 2026

Le passage à l’abonnement exclusif

Depuis le 14 février 2026, Tesla a mis fin à la vente définitive du FSD pour les nouveaux clients. Le FSD est désormais uniquement disponible via abonnement mensuel. Aux États-Unis, l’abonnement est de 99 USD/mois. En Europe, on s’attend à un tarif similaire ou légèrement plus élevé, autour de 99 à 129 €/mois selon les ajustements locaux, soit environ 1 200 à 1 550 € par an.

Ce que ça change pour les propriétaires français :

Les propriétaires ayant acheté le FSD avant le 14 février 2026 conservent leur accès

Les nouveaux acheteurs devront s’abonner une fois le FSD disponible en France

L’abonnement est résiliable à tout moment — on peut activer uniquement pour les longs voyages

Tableau récapitulatif des options

Option Prix Accès Autopilot standard Inclus ✅ Sur toutes les Tesla Enhanced Autopilot ~3 500 € (achat) ✅ Disponible en France FSD Supervisé ~99–129 €/mois (abonnement) ❌ Pas encore en France

Votre Tesla est-elle compatible FSD ?

La compatibilité matérielle est une condition nécessaire mais pas suffisante — il faut également l’approbation réglementaire, qui n’existe pas encore en France.

Hardware Modèles concernés Compatible FSD HW 3.0 (FSD Computer) Toutes les Tesla depuis mi-2019 ✅ Oui HW 4.0 Model S/X depuis 2023, Model 3/Y depuis fin 2023 ✅ Oui (meilleur) HW 2.5 Tesla 2017–2019 ⚠️ Mise à niveau possible mais limitée HW 2.0 et antérieur Tesla avant 2017 ❌ Non compatible

Comment vérifier : Paramètres > Logiciel > Informations supplémentaires > Hardware de l’Autopilot.

Note sur HW4 : Les Tesla équipées du Hardware 4.0 ont une puissance de calcul nettement supérieure. Tesla devrait réserver les fonctions FSD les plus avancées (conduite en ville, intersections complexes) aux véhicules HW4 dans un premier temps.

Quand le FSD arrivera-t-il en France ?

La projection réaliste basée sur les données disponibles en mars 2026 :

Scénario Calendrier Condition Optimiste Été 2026 RDW approuve le 20 mars → effet domino UE → France activée en 3-6 mois Central Fin 2026 – début 2027 Approbation néerlandaise suivie d’un processus pays par pays Pessimiste 2027 ou plus Blocages réglementaires supplémentaires, accidents lors des tests

Une timeline réaliste basée sur les tendances actuelles et les déclarations des dirigeants : premier semestre 2026 pour l’extension du FSD Supervisé à la France, aux Pays-Bas, à la Suède et à l’Autriche ; second semestre 2026 pour un potentiel lancement du FSD City Streets dans les grandes villes allemandes et britanniques.

Le facteur déclencheur à surveiller : L’annonce officielle de la RDW néerlandaise concernant les exemptions Article 39 de Tesla. C’est le domino qui peut tout débloquer.

FAQ

Le FSD Tesla est-il disponible en France en 2026 ? Non. En mars 2026, le FSD Supervisé n’est pas disponible pour le grand public en France. Les propriétaires français ont accès à l’Autopilot standard et à l’Enhanced Autopilot, mais pas aux fonctions de conduite autonome avancée du FSD.

Peut-on acheter le FSD en France pour l’utiliser plus tard ? Depuis le 14 février 2026, Tesla ne propose plus de vente définitive du FSD — uniquement un abonnement mensuel. Il n’est pas utile de s’abonner maintenant puisque les fonctions ne sont pas encore disponibles en France.

Si j’achète une Tesla neuve aujourd’hui, aura-t-elle le FSD ? Non, pas immédiatement. Votre véhicule sera matériellement compatible (HW3 ou HW4), mais les fonctions FSD seront activables via mise à jour uniquement après approbation réglementaire en France.

La conduite autonome Tesla est-elle légale en France ? Actuellement non dans sa forme complète. L’UN-R-171 interdit les changements de voie initiés par le système sans action humaine. L’Autopilot standard et l’Enhanced Autopilot, eux, sont légaux.

Quand les Pays-Bas approuvent-ils le FSD, est-ce automatiquement disponible en France ? Pas automatiquement, mais rapidement. La reconnaissance mutuelle des exemptions Article 39 dans l’UE peut permettre un déploiement en France dans les semaines ou mois suivant l’approbation néerlandaise — sous réserve que la DREAL et les autorités françaises ne formulent pas d’objections.

FSD v14 ou FSD Supervisé : quelle est la différence ? FSD v14 est la version logicielle actuelle (mise à jour 2026.2.9). FSD Supervisé est le nom commercial du service. Les deux désignent la même chose — Tesla a standardisé sa flotte sur FSD v14 lors de la mise à jour de mars 2026.

Une Tesla avec Enhanced Autopilot peut-elle être mise à niveau vers FSD ? Oui, si le matériel est compatible (HW3 ou HW4). La mise à niveau se fait logiciellement, sans intervention physique sur le véhicule.

