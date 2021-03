Installation d’une borne de recharge chez soi

- Publicité -

Les voitures électriques commencent à arriver avec panache dans nos villes. En effet, encore récemment vu comme un ovni sur la route, elle a su plaire aux consommateurs par son bien fait écologique, silencieux, ainsi que plus compacte. Depuis 2018, il existe des places spéciales pour les voitures électriques. Nous pouvons donc dire qu’elles sont bien présentes dans notre quotidien.

Les constructeurs automobiles l’ont compris, ils ne cessent d’innover des multiples-modèles, de plus en plus avantageux permettant l’accessibilité de l’électrique plus large. Pour les utilisateurs de ces dernières, posséder une borne de recharge est presque devenue une nécessité. Mais comment cela fonctionne ? Quels sont les prix du marché ? Est-ce que cela nécessite des travaux ?

Comment installer une borne chez soi ?

La première étape serait de contacter son fournisseur électrique ou un partenaire Tesla Magazine car de multiples options de bornes sont disponibles. Les bornes en libre-service dans la ville possèdent 22Kw voire plus, qui promet une recharge rapide. Souvent, chez l’habitant, le compteur électrique ne peut pas contenir autant. Une borne de 7Kw est conseillée, voire 11. Il faut-on prendre connaissance de la puissance disponible sur le compte.

Cette intervention nécessite-t-elle des travaux ?

Rassurez-vous, l’installation d’une borne ne nécessite pas de gros travaux, au contraire. Le seul impératif est que toute l’installation électrique soit aux normes, autrement dit, que la maison possède une prise de terre. ( il y a bien entendu possibilité d’en installer une ).

Pour l’installation de la borne, rien de bien compliquée. Elle est bien souvent installée par une entreprise spécialisée, pour éviter tous dysfonctionnement et danger lié à l’électricité. Le détail à bien retenir lors du choix de placement de la borne, est de la positionner dans le sens du stationnement. En effet, le câble de chargement peut se dérouler à 8 mètres, pas plus.

Parlons peu, parlons prix

Pour une borne de 7Kw, le prix est de 700 à 1 200€, sans compter le coût d’installation. Le coût peut varier en fonction de la configuration du logement. C’est un investissement qui peut être réduit de 30% grâce aux crédits d’impôts accordé aux particuliers vivant dans un logement individuel ou collectif. Cette dépense est également rentabilisée assez rapidement car les pleins sont bien moins onéreux qu’une voiture thermique.

Si vous aimez le “do it yourself”, choisissez cette borne:

Le plein pour une voiture électrique : 2€ pour 100km.

Le plein pour une voiture thermique : entre 6 et 7€ pour 100km.