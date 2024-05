La conduite autonome est assurément le sujet qui réunit les constructeurs, les assureurs et les législateurs. Si l’idée de conduire sans avoir les mains sur le volant peut diviser les conducteurs, le marché s’oriente vers une conduite de plus en plus assistée, et à terme, autonome. Nous en voulons pour témoins, les travaux réalisés chez les différents constructeurs.