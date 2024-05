Nous sommes ravis d’annoncer un événement très spécial pour tous les passionnés de Tesla et les membres du Tesla Mag Business Club (TMBC) : une rencontre exclusive qui se tiendra à Paris le mercredi 29 mai à midi. Cet événement coïncide avec notre initiative « Drive to Zero », promouvant la transition vers des solutions de transport zéro émission.

Détails de l’Événement

Quand ? Mercredi 29 mai, à partir de midi

Où ? Un lieu emblématique de Paris (le lieu exact sera confirmé aux participants inscrits)

Qui ? Les membres de TMBC et tous ceux qui sont passionnés par les technologies de Tesla et les innovations d’Elon Musk.

Pourquoi y assister ?

L’événement de TMBC offre une plateforme unique pour :

Réseauter avec des leaders d’opinion et des professionnels qui façonnent l’avenir de la mobilité.

avec des leaders d’opinion et des professionnels qui façonnent l’avenir de la mobilité. Partager des idées et des expériences avec des membres engagés de la communauté Tesla.

des idées et des expériences avec des membres engagés de la communauté Tesla. Découvrir les dernières innovations et les stratégies futures de Tesla dans un cadre convivial et inspirant.

Drive to Zero : Un pas vers un avenir durable

En marge de notre rencontre, « Drive to Zero » sera à l’honneur, mettant en avant notre engagement vers une mobilité durable. C’est l’occasion de voir comment Tesla et d’autres acteurs clés avancent vers un avenir sans émission, et quel rôle nous, en tant que communauté, pouvons jouer dans cette transition.

Les places pour cet événement sont limitées, et la priorité est donnée aux membres du TMBC. Si vous n’êtes pas encore membre mais souhaitez nous rejoindre, visitez notre site pour vous inscrire et garantir votre place. Pour tous les détails et inscriptions, cliquez ici.

Ne manquez pas cette occasion unique !

Cet événement est plus qu’une simple rencontre ; c’est une opportunité de faire partie d’un mouvement qui façonne l’avenir de la technologie et de la mobilité. Joignez-vous à nous pour une journée de discussions enrichissantes, de réseautage et d’inspirations partagées.

Nous sommes impatients de vous accueillir à Paris et de partager avec vous cette expérience inoubliable. Pour plus d’informations, restez connectés sur nos réseaux sociaux et notre site web.