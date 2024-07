Information importante : le contenu fourni ne tient pas compte de votre situation particulière et ne constitue pas un conseil personnel. Certains des produits promus proviennent de nos partenaires affiliés dont nous recevons une compensation.

Capital à risque. Tous les investissements comportent un degré de risque variable et il est important que vous compreniez la nature des risques encourus. La valeur de vos investissements peut varier à la hausse comme à la baisse et vous pouvez récupérer moins que votre investissement initial.

Lorsque nous faisons la promotion d’un partenaire affilié qui fournit des produits d’investissement, notre promotion se limite à sa plateforme d’investissement en actions cotées en bourse. Nous ne promouvons ni n’encourageons aucun autre produit, tel que les contrats de différence, les paris étalés ou le forex. Les investissements dans une devise autre que la livre sterling sont exposés au risque de change. Les taux de change sont constamment changeants, ce qui peut affecter la valeur de l’investissement en livres sterling. Vous pouvez perdre de l’argent en livres sterling même si le cours de l’action augmente dans la devise d’origine. Les actions cotées sur des bourses étrangères peuvent être soumises à des frais de transaction et de change supplémentaires, avoir d’autres implications fiscales et ne pas offrir la même protection réglementaire, voire aucune, qu’en France.

Pourquoi posséder des actions ?



Avant d’acheter des actions d’une entreprise, demandez-vous pourquoi vous prenez cette décision. L’entreprise a-t-elle d’excellentes perspectives d’avenir et le cours de son action est-il susceptible d’évoluer en dents de scie ?

Ou bien y a-t-il des rumeurs de rachat qui pourraient faire grimper le cours de l’action ? Peut-être la société que vous avez identifiée est-elle en phase de redressement et son cours de l’action commence-t-il à se redresser par rapport à ses niveaux les plus bas ?

Une fois que vous vous êtes assuré des raisons qui vous poussent à acheter des actions d’une société donnée, vous devez suivre plusieurs étapes.

Ouvrir un compte

Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière d’investissements boursiers, si vous souhaitez acheter des actions Tesla, vous devez ouvrir un compte auprès d’une société de courtage réglementée.

Le marché boursier est aujourd’hui très concurrentiel et les services destinés aux investisseurs débutants se présentent sous différentes formes : des plateformes d’investissement en ligne gérées par certains des plus grands noms des services financiers aux applications de négociation d’investissements plus rapides fonctionnant sur votre smartphone ou votre tablette.

Avant d’ouvrir un compte, vous pouvez garder à l’esprit les points suivants :

gardez à l’esprit vos objectifs financiers ultimes ;

Soyez prêt à affronter les hauts et les bas des marchés boursiers.

Essayez de maintenir les frais de transaction au minimum.

N’oubliez pas que l’investissement en actions peut entraîner des charges fiscales,

par exemple lorsque vous vendez une partie de votre portefeuille.

Avant d’acheter des actions, posez-vous les questions suivantes :

Dois-je prendre des conseils financiers ?

Suis-je à l’aise ?

Quel est mon budget d’investissement ?

Puis-je me permettre de perdre de l’argent ?

Est-ce que je comprends la société dans laquelle je souhaite investir ?

Suis-je protégé si mon fournisseur de plateforme/conseiller fait faillite ?

Sachez où Tesla est cotée

Le symbole boursier de Tesla est TSLA et l’entreprise est cotée sur le marché Nasdaq aux États-Unis. Les heures d’ouverture du Nasdaq sont de 14h30 à 21h00 (heure du Royaume-Uni) du lundi au vendredi.

Vous pouvez acheter des actions américaines par l’intermédiaire de la plupart des comptes de courtage. L’achat d’actions en dollars américains entraîne des frais de change (généralement 1 % de la transaction), à moins que vous ne financiez l’achat à partir d’un compte en dollars américains.

La plupart des sociétés de courtage facturent également des frais de transaction légèrement plus élevés pour l’achat d’actions américaines que pour l’achat d’actions britanniques, mais il vaut la peine de comparer les frais facturés par différentes sociétés de courtage si vous envisagez d’acheter régulièrement des actions américaines.

Il vous sera demandé de remplir un formulaire W-8BEN (valable trois ans) qui vous permet de bénéficier d’une réduction de la retenue à la source pour les dividendes et intérêts américains éligibles, qui passe de 30 % à 15 %. La détention d’actions américaines expose également au risque de change. Si la livre sterling s’apprécie par rapport au dollar, vos actions vaudront moins en livres sterling (et vice-versa).

Quel est l’intérêt de détenir des actions ?

Investir dans des actions présente de nombreux avantages attrayants pour les investisseurs cherchant à maximiser leurs rendements sur le long terme.

Potentiel de croissance à long terme : Historiquement, le marché boursier a offert des rendements supérieurs à ceux des obligations ou des comptes d’épargne, permettant aux investisseurs de bénéficier d’une croissance substantielle de leur capital. Diversification du portefeuille : En investissant dans diverses entreprises et secteurs, les investisseurs peuvent répartir les risques et réduire l’impact des fluctuations de performance d’une seule entreprise ou d’un secteur spécifique. Revenus passifs par dividendes : De nombreuses entreprises versent des dividendes réguliers à leurs actionnaires, offrant ainsi une source de revenus passifs en plus de l’appréciation potentielle du capital. Potentiel de rendement plus élevé : Comparé à d’autres types d’investissements, le marché boursier offre un potentiel de rendement plus élevé, bien qu’il soit associé à un risque accru. Cela permet aux investisseurs de viser des gains significatifs. Gestion professionnelle : Les fonds gérés professionnellement, tels que les fonds communs de placement ou les ETF, permettent aux investisseurs de bénéficier de l’expertise de gestionnaires de portefeuille expérimentés, réduisant ainsi le risque lié à la sélection individuelle des actions.

En somme, détenir des actions peut être une stratégie lucrative et diversifiée pour les investisseurs cherchant à optimiser leur patrimoine sur le long terme, tout en profitant d’un potentiel de croissance et de revenus régulier.

Tesla verse-t-elle un dividende ?



Fin 2023, Tesla n’a pas versé de dividendes à ses actionnaires. L’entreprise conserve 100 % de ses bénéfices et de ses flux de trésorerie pour les réinvestir dans la croissance de l’entreprise et de son solde de trésorerie.

Tesla investit massivement pour construire des gigafactories supplémentaires et augmenter sa capacité de production. En 2023, elle a dévoilé un investissement supplémentaire de 3,6 milliards de dollars pour poursuivre l’expansion de la Gigafactory Nevada. L’entreprise prévoit également d’investir plus de 5 milliards de dollars dans la construction d’une nouvelle gigafactory au Mexique.

Étant donné que l’entreprise continue d’investir massivement dans l’expansion, elle ne commencera probablement pas à verser des dividendes de sitôt. Ce n’est pas une action idéale pour ceux qui ont besoin de gagner un revenu passif pour la retraite.

Checklist des Informations Importantes pour les Investisseurs dans l’Action Tesla

1. Informations Générales sur l’Entreprise

Nom complet : Tesla, Inc.

: Tesla, Inc. Ticker : TSLA

: TSLA Date de fondation : 2003

: 2003 Fondateurs : Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright

: Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright Siège social : Palo Alto, Californie, États-Unis

: Palo Alto, Californie, États-Unis Site web : www.tesla.com

2. Données Financières Clés

Capitalisation boursière : Vérifier la capitalisation actuelle sur une plateforme de finance.

: Vérifier la capitalisation actuelle sur une plateforme de finance. Revenus trimestriels et annuels : Revue des derniers rapports financiers.

: Revue des derniers rapports financiers. Profitabilité : Marges brutes, nettes et opérationnelles.

: Marges brutes, nettes et opérationnelles. Bénéfice par action (EPS) : Historique et prévisions.

: Historique et prévisions. Flux de trésorerie : Flux de trésorerie opérationnel, d’investissement et de financement.

3. Produits et Services

Véhicules électriques : Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Semi.

: Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Semi. Énergie solaire : Panneaux solaires et toits solaires.

: Panneaux solaires et toits solaires. Stockage d’énergie : Powerwall, Powerpack, Megapack.

: Powerwall, Powerpack, Megapack. Autopilot et FSD : Technologies de conduite autonome.

: Technologies de conduite autonome. Superchargeurs : Réseau mondial de stations de recharge rapide.

4. Innovation et R&D

Investissements en R&D : Dépenses actuelles et tendances.

: Dépenses actuelles et tendances. Technologies émergentes : Batterie 4680, intelligence artificielle pour conduite autonome.

: Batterie 4680, intelligence artificielle pour conduite autonome. Partenariats et acquisitions : Derniers partenariats technologiques et acquisitions.

5. Performance du Titre

Évolution du cours de l’action : Historique sur 1 an, 5 ans, 10 ans.

: Historique sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Volatilité : Beta de l’action par rapport au marché.

: Beta de l’action par rapport au marché. Volume moyen des transactions : Moyenne quotidienne des transactions.

: Moyenne quotidienne des transactions. Dividendes : Politique actuelle (Note : Tesla ne verse actuellement pas de dividendes).

6. Concurrence et Marché

Principaux concurrents : Rivian, Lucid Motors, NIO, Ford, General Motors.

: Rivian, Lucid Motors, NIO, Ford, General Motors. Part de marché : Position de Tesla dans le marché des véhicules électriques.

: Position de Tesla dans le marché des véhicules électriques. Tendances du marché : Croissance du marché des VE, réglementation environnementale, subventions gouvernementales.

7. Leadership et Gouvernance

Directeurs et membres du conseil d’administration : Nomination et expériences.

: Nomination et expériences. Vision et stratégie de l’entreprise : Objectifs à long terme, roadmap technologique.

: Objectifs à long terme, roadmap technologique. Transparence et communication : Qualité des communications avec les investisseurs.

8. Risques et Défis

Réglementation : Impact des réglementations environnementales et commerciales.

: Impact des réglementations environnementales et commerciales. Fluctuations des matières premières : Prix du lithium, cobalt, nickel.

: Prix du lithium, cobalt, nickel. Défis de production : Problèmes de chaîne d’approvisionnement, ramp-up de production.

: Problèmes de chaîne d’approvisionnement, ramp-up de production. Risque concurrentiel : Innovations et stratégies des concurrents.

9. Développement Durable et ESG

Initiatives environnementales : Impact carbone, recyclage des batteries.

: Impact carbone, recyclage des batteries. Responsabilité sociale : Conditions de travail, engagement communautaire.

: Conditions de travail, engagement communautaire. Gouvernance : Pratiques de gouvernance d’entreprise, diversité du conseil.

10. Analyses et Opinions d’Experts

Analyses de courtier : Recommandations des principales maisons de courtage.

: Recommandations des principales maisons de courtage. Rapports des analystes : Projections de croissance, objectifs de cours.

: Projections de croissance, objectifs de cours. Opinions des influenceurs : Points de vue d’influenceurs financiers et technologiques.

Conclusion

Investir dans Tesla nécessite une compréhension approfondie de nombreux aspects de l’entreprise, allant des finances et produits, à l’innovation, la concurrence et la gouvernance. Garder un œil sur les tendances du marché et les rapports d’analystes peut également fournir des indications précieuses pour prendre des décisions éclairées.

Pour une analyse plus détaillée ou des informations spécifiques, n’hésitez pas à consulter des rapports financiers, des analyses d’experts ou des plateformes de suivi des actions boursières.