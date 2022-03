Inflation galopante chez Tesla dans plusieurs pays

Un nouveau rapport se penche sur les prix de transaction moyens des constructeurs automobiles à partir de février 2022. Dans l’ensemble, les prix des véhicules neufs ont de nouveau baissé en février, bien qu’ils soient encore supérieurs d’environ 5 000 $ à ceux de février 2021. Pourtant, un constructeur sort du lot (encore une fois !), et l’inflation chez Tesla prend de nouvelles proportions.

Le prix moyen de transaction de Tesla dépasse celui de toutes les marques en 2022 !

Le prix moyen des transactions de Tesla a augmenté plus que celui de tout autre constructeur en février, en partie à cause de quelques hausses de prix récentes. Mais il n’est pas aussi élevé que celui des autres marques d’une année sur l’autre. Si l’on regarde la situation dans son ensemble, de février 2021 à février 2022, le prix moyen des transactions de Tesla a grimpé de 14,8 %. Cependant, l’augmentation moyenne du secteur d’une année sur l’autre est de 11,4 %.

En outre, les prix de transaction moyens de Tesla ont probablement augmenté récemment, car les acheteurs peuvent prendre livraison de modèles coûteux plus rapidement qu’en attendant les options moins chères.

L’impact de l’invasion russe en Ukraine sur le secteur automobile

Les hausses de prix font suite à une pénurie d’approvisionnement causée par les perturbations de Covid (pénurie de puces, contraintes d’approvisionnement en général, etc.). Elle est maintenant amplifiée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ainsi qu’une flambée des prix des métaux et du pétrole. Sans oublier une multiplication par six du prix du lithium depuis le début de l’année.

Pour Michelle Krebs, de Cox Automotive :

« Les consommateurs paient le prix fort pour les véhicules neufs, car les prix restent élevés et les incitations n’ont jamais été aussi basses. Avec la montée en flèche des prix du pétrole et du gaz, ainsi que des matières premières comme les métaux utilisés pour construire les véhicules, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les constructeurs automobiles pourraient être contraints d’essayer de compenser l’augmentation de leurs coûts en augmentant les prix des véhicules. La situation en Ukraine entraîne des perturbations supplémentaires dans la chaîne d’approvisionnement automobile, ce qui rend moins certaine la probabilité d’une augmentation des stocks, qui restent bloqués à de faibles niveaux. »

Tesla n’est pas la seule marque dans la tourmente

Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’est récemment rendu sur Twitter pour partager que Tesla et SpaceX sont tous deux confrontés à « une pression inflationniste significative dans les matières premières et la logistique. » Il a également ajouté : « Et nous ne sommes pas seuls« . Effectivement, il y a d’autres marques qui ont également connu une augmentation notable, comme Acura, Jeep, Mini et Toyota.

Le spécialiste rival des VE, Rivian, a récemment annoncé une augmentation de prix allant jusqu’à 12 000 dollars pour ses variantes haut de gamme de son utilitaire et de son SUV électriques, mais a dû rapidement faire marche arrière lorsqu’il a essayé d’imposer ces augmentations de prix aux personnes qui avaient déjà passé des commandes fermes.

Quoi qu’il en soit, le prix moyen des transactions de Tesla est passé de 63 263 dollars en janvier à 65 837 dollars en février. Ainsi, les prix des véhicules neufs sont en pleine tourmente, et nous devrions nous attendre à ce que cela continue à l’avenir. Mais attention aux généralisations, les prix des VE n’ont pas tous grimpé en flèche au cours de l’année écoulée. Chevrolet et Nissan ont réduit les prix de la Bolt EV et de la Leaf respectivement.

Une augmentation observable dans plusieurs pays (Australie, États-Unis, Chine et France)

Tesla a augmenté le prix de ses véhicules électriques Model 3 australiens d’au moins 3 000 dollars, un jour seulement après avoir annoncé une liste d’attente qui pourrait s’étendre sur neuf mois et jusqu’en 2023.

L’annonce fait suite à une hausse de prix plus modeste de 1 000 dollars pour les modèles à longue autonomie et les modèles de performance aux États-Unis et en Chine, mais la hausse de prix australienne inclut la variante Standard Range Plus la moins chère. Cette annonce a été rapidement suivie d’autres hausses plus substantielles pour l’ensemble de la gamme Tesla aux États-Unis.

Inflation chez Tesla : bilan des dégâts

La nouvelle page de configuration montre que le prix de la SR+ en Australie est passé de 60 900 $ à 63 900 $, ce qui constitue la deuxième hausse de prix de cette variante depuis le début du mois.

Le prix de la version longue autonomie est maintenant de 76 200 $, contre 72 300 $, et la version haute performance est passée de 84 900 $ à 88 900 $.

Selon un amateur de VE, il s’agit du 14e ajustement des prix depuis la sortie de la Model 3 en Australie il y a trois ans, mais c’est la première fois qu’un deuxième changement est effectué en l’espace d’un mois.

Aucun pays n’est à l’abri !

Australie

Il est maintenant devenu très difficile d’acheter un VE en Australie, étant donné les délais d’attente pour le VE le plus populaire, le Model 3. Les délais d’attente encore plus longs pour d’autres VE tels que le Hyundai Ioniq 5, le Kia EV6 et le Polestar et Volvo XC40.

Si l’on se base sur une simple conversion des devises, le prix du Model Y en Australie se situe entre 87 000 et 94 000 dollars australiens, bien que le configurateur pour l’Australie n’ait pas encore été publié. Le prix final, après transport et taxes locales, est susceptible de pousser le prix plus haut que cela.

États-Unis

Entre-temps, Tesla a également augmenté les prix de la Model Y aux États-Unis, la variante Long Range passant à 62 990 dollars (contre 59 990 dollars) et la Performance à 67 990 dollars (contre 64 990 dollars). Les délais d’attente aux États-Unis pour le Model Y s’étendent désormais jusqu’en septembre…

Chine

Tesla a augmenté les prix des versions d’entrée de gamme des voitures Model 3 et Model Y en Chine (pour les nouvelles commandes), tandis que le prix des autres versions reste le même. Le délai de livraison pour les voitures de base est estimé à 12-16 semaines.

Dans le cas de la Model 3 RWD, le nouveau prix est de 276 740 CNY (43 589 $) – 10 000 CNY (1 575 $) ou 3,7 % de plus que précédemment – ce qui, après application de la subvention de 11 088 CNY (1 746 $), représente effectivement 265 652 CNY (41 848 $).

La Tesla Model Y RWD débute maintenant à 301 840 CNY (47 542 $) – 10 000 CNY (1 575 $) ou 3,4 % de plus que précédemment. Parce qu’elle dépasse 300 000 CNY, la Model Y RWD n’est plus éligible à la subvention, ce qui rend la voiture sensiblement plus chère – de 7,5 %.

France

Il y a quelques jours, la Model 3 la moins chère a connu une inflation, perdant à cette occasion le bonus écologique maximal de 6 000 €. Aujourd’hui, les autres versions de la berline, ainsi que le Model Y, subissent à leur tour une hausse de prix.

Trois voitures sont concernées : la Model 3 Grande Autonomie, la Model 3 Performance et le Model Y Grande Autonomie. Elles observent toutes une hausse de 3 000 €, une évolution qui a bien évidemment une incidence pour les aides gouvernementales. Ainsi, la Model 3 Performance et le Model Y Grande Autonomie perdent le bonus écologique de 2 000 €, accordé aux véhicules 100 % électrique d’une valeur comprise entre 45 000 et 60 000 € (options comprises).

Les voitures censées être les plus abordables de Tesla deviennent… moins abordables. La hausse est parfois vertigineuse : la Model 3 coûte 11 190 € de plus par rapport à il y a quelques semaines. Concernant cette augmentation, l’écart entre les deux bonus écologiques (6 000 ou 2 000 €) joue pour beaucoup.

Les délais de livraison sont très longs :

Model 3 : février 2023 ;

Model 3 Grande Autonomie : février 2023 ;

Model 3 Performance : mai 2022 ;

Model Y Grande Autonomie : mai 2022 ;

Model T Performance : avril 2022.

Vous voulez rouler en Tesla très vite ? Il faudra débourser plus de 60 000 €, avec aucune aide de l’État. On rappelle enfin que la Model S et le Model X, qui ont bénéficié d’une refonte début 2021, sont indisponibles.

Tesla a une fois de plus augmenté les prix de sa gamme, s’éloignant encore plus de l’accessibilité du marché de masse

La Tesla Model 3 a été lancée avec la promesse d’un prix de base de 35 000 $, mais maintenant la Model 3 Rear-Wheel Drive de base commence à 48 190 $. Il s’agit d’une augmentation de 2 000 $ par rapport à son prix le plus récent (plus élevé), et de près d’un tiers de plus que l’année dernière à la même époque, lorsque vous pouviez obtenir une Model 3 Standard Range Plus pour 37 190 $.

Les autres variantes de la Model 3 de Tesla ont également vu leur prix augmenter. La Model 3 Long Range débute maintenant à 54 490 $ (hausse de 2 500 $) et la Model 3 Performance débute à 61 990 $ (hausse de 3 000 $).

Le prix de base de la Model Y Long Range d’entrée de gamme a augmenté de 3 000 $ pour atteindre 62 990 $. Ainsi, le Model Y le plus abordable coûte désormais environ 23 000 $ de plus qu’à la même époque l’année dernière. En février et mars 2021, la Model Y Standard Range, désormais abandonnée, ne coûtait que 41 190 $. Après l’abandon de la gamme standard par Tesla, le prix de base a dépassé celui de la Model S originale.

La Model Y Performance ne coûtait alors que 62 190 $. Tesla a ensuite augmenté le prix de base à 64 990 $, et il commence maintenant à 67 990 $.

Tesla a également augmenté le prix de base de la Model X à deux moteurs à 114 990 $, soit une augmentation de 10 000 $ par rapport au début de la semaine. Le prix de base du Model X Plaid à trois moteurs est maintenant de 138 990 $, soit une augmentation de 12 500 $. Les prix de base de la Model S sont maintenant de 99 990 $ pour la version à deux moteurs (hausse de 5 000 $) et de 135 990 $ pour la Model S Plaid (hausse de 6 000 $).

N’écartez pas complètement la possibilité d’une baisse des prix à l’avenir. Tesla a déclaré que son nouveau format de cellule 4680 sera un élément clé de la réduction des coûts à long terme. Et Panasonic a récemment confirmé qu’il allait construire ce format.