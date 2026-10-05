Faut-il acheter une prise renforcée ou une borne de recharge ?

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Une prise renforcée suffit pour recharger une Tesla au quotidien, à condition de savoir ce qu’elle apporte. Avec le câble de Tesla, elle ne recharge pas plus vite qu’une prise ordinaire en bon état : elle sécurise la recharge. Voici le matériel à acheter, les règles d’installation, et le moment où un Wall Connector devient plus intéressant.

Ce que la prise renforcée change pour une Tesla

Une prise renforcée est une prise domestique de type E conçue pour supporter des heures de recharge. La plus connue, la Legrand Green’up Access, est homologuée 16 A pour les véhicules électriques : elle délivre jusqu’à 3,7 kW, à condition d’utiliser un câble compatible avec le système Green’up.

C’est là que le câble de Tesla change la donne. Le Connecteur mobile, avec son adaptateur pour prise domestique, plafonne à 13 A, soit environ 3 kW, que la prise soit classique ou renforcée. Tesla ne vend pas d’adaptateur Green’up, et Legrand le montre dans sa propre fiche technique : un câble standard branché sur une Green’up ne recharge pas plus vite que sur une prise classique.

Pour la France, Tesla indique 8 à 13 A avec l’adaptateur domestique. La voiture applique d’elle-même le courant par défaut du pays ; vous pouvez l’ajuster dans l’écran Recharge, au réglage « Courant de recharge en ce lieu », ou dans l’application, sans dépasser la limite de l’adaptateur. La réglementation limite d’ailleurs à 8 A la recharge sur une prise de type E, sauf avec des produits dédiés à la recharge (décret n° 2017-26, article 3).

Avec l’adaptateur domestique, Tesla annonce jusqu’à 3 kW et 19 km d’autonomie récupérés par heure : une nuit de dix heures rend environ 190 km (calcul Tesla Mag). Pour une Tesla, l’intérêt d’une prise renforcée est donc d’abord la sécurité : un circuit dédié, protégé, et une prise faite pour les longues recharges.

Le câble : celui de Tesla, pas un câble du commerce

Le Connecteur mobile de Tesla (câble de 6 mètres, adaptateur pour prise domestique et sac de rangement) n’est plus livré avec les voitures neuves : il s’achète sur la boutique Tesla. Son manuel interdit les rallonges, les multiprises et les adaptateurs autres que ceux du kit.

Sur Amazon, des câbles de recharge du commerce promettent 16 A, et certains se disent compatibles Green’up. Nous ne les recommandons pas. Legrand, Hager et Schneider Electric demandent d’utiliser sur leurs prises les câbles fournis avec les véhicules, sans rallonge ni adaptateur. Aucun des câbles disponibles que nous avons examinés n’affiche la norme IEC 62752, propre aux câbles de recharge de ce type. Et la compatibilité Green’up annoncée par certains vendeurs n’est confirmée ni par Legrand, ni par Tesla.

Le matériel à acheter

Ces références ont été vérifiées sur Amazon le 5 octobre 2026.

Produit Ce qu’il apporte Sur Amazon Legrand Green’up Access, kit prêt-à-poser 0 904 76 Prise étanche IP66 homologuée 16 A pour les véhicules électriques, patère pour suspendre le boîtier du câble et disjoncteur différentiel 20 A de type F : tout ce qu’il faut au bout de la ligne dédiée. Voir le kit Legrand Schneider Electric Mureva Styl MUR36010 Prise renforcée IP55 en saillie. Schneider la certifie « NF 8 A VE » et annonce jusqu’à 16 A en réglage manuel : une prise sûre, plutôt pour la recharge lente. Voir la prise Schneider Legrand DX³ 4 107 54 Disjoncteur différentiel 20 A, courbe C, 30 mA, type F : la protection que Legrand prévoit pour sa Green’up, si vous achetez la prise sans le kit. Voir le disjoncteur Legrand Support de câble Type 2 ShowEv Range au mur la poignée du Connecteur mobile, à l’abri de la poussière. Tesla vend aussi son propre crochet de rangement. Voir le support Les prix et la disponibilité évoluent : vérifiez la référence exacte avant d’acheter.

Hager propose aussi une prise renforcée, la Witty (jusqu’à 3,7 kW et 16 A, avec une technologie brevetée par Legrand), mais nous ne l’avons trouvée sur Amazon que chez un seul vendeur. Pour un avis détaillé sur la prise de Legrand, lisez notre essai de la prise Green’up.

L’installation : une ligne dédiée, pas un simple changement de prise

Poser une prise renforcée ne revient pas à remplacer une prise existante. Le décret n° 2017-26 (article 23) impose un circuit spécialisé pour chaque point de recharge, protégé par un dispositif différentiel de 30 mA dédié à ce circuit.

Legrand demande une ligne en 3 × 2,5 mm² au minimum, un disjoncteur 20 A courbe C et un différentiel 30 mA de type F. La norme NF C 15-100 exige au moins un type A pour chaque point de recharge.

La prise se pose de préférence entre 0,80 et 1,20 mètre du sol, et Legrand recommande un parafoudre.

La terre doit être contrôlée : sans une bonne mise à la terre, certaines voitures ne se rechargent pas correctement.

Jusqu’à 3,7 kW dans une maison non ouverte au public, la qualification IRVE n’est pas exigée (code de l’énergie, article D353-2). Les notices de Legrand, Hager et Schneider confient pourtant la pose à un électricien, et c’est ce que nous vous conseillons. En maison individuelle, l’attestation Consuel n’est pas demandée pour une prise renforcée ; en copropriété, elle l’est pour toute nouvelle installation de recharge, quelle que soit la puissance.

La recharge pilotée fonctionne aussi sur une prise

Une prise renforcée n’empêche pas de recharger au meilleur prix. Chez Octopus Energy, l’offre Intelligent Octopus pilote la recharge par la voiture : une Tesla est compatible, et l’offre fonctionne sur une prise classique, une prise renforcée ou une borne. Il faut une maison individuelle, un compteur Linky et l’application d’Octopus. Nous avons détaillé son fonctionnement et ses tarifs, et les membres de Mon Tesla Mag bénéficient d’une remise réservée.

Quand passer à un Wall Connector

En monophasé, le Wall Connector de Tesla monte à 7,4 kW (32 A) : 2,5 fois les 3 kW du Connecteur mobile sur prise domestique, deux fois une prise de 16 A. En triphasé, il atteint 11 kW. Il est aussi vendu sur Amazon : voir le Wall Connector de Tesla — 564,67 €.

La différence se voit surtout en heures creuses, qui restent au nombre de huit par jour. Sur ce créneau, une prise à 3 kW rend environ 150 km d’autonomie, un Wall Connector à 7,4 kW près de 370 km (calcul Tesla Mag, sur une base de 16 kWh aux 100 km). Si vous roulez beaucoup, ou si deux voitures électriques partagent le garage, la borne devient plus confortable. Elle doit être posée par un installateur certifié Tesla, et au-delà de 3,7 kW, l’installateur doit être qualifié IRVE.

Pour le budget, voyez notre point sur les aides pour installer une borne en 2026, et notre guide complet de la recharge d’une Tesla en France.

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Questions fréquentes

Une prise renforcée recharge-t-elle une Tesla plus vite ?

Pas avec le câble de Tesla, limité à 13 A (environ 3 kW) sur une prise domestique, classique ou renforcée. Les 3,7 kW d’une Green’up demandent un câble compatible Green’up, que Tesla ne vend pas.

Faut-il un électricien qualifié IRVE pour une prise renforcée ?

Non, jusqu’à 3,7 kW dans une maison. Les fabricants recommandent tout de même un électricien, pour la ligne dédiée et la protection.

Peut-on utiliser une rallonge ?

Non. Tesla l’interdit dans le manuel du Connecteur mobile, comme Legrand, Hager et Schneider pour leurs prises.

Sources : Legrand, fiche technique Green’up Access ; Tesla, Connecteur mobile et Wall Connector ; décret n° 2017-26 et code de l’énergie, article D353-2 ; Promotelec ; Schneider Electric ; Octopus Energy, FAQ Intelligent Octopus.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 05/10/2026 à 16h27. Ils peuvent varier depuis.

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