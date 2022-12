Faut-il acheter une prise renforcée ou une borne de recharge ?

Les voitures électriques ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur bénéfice pour l’environnement. Pour pouvoir rouler, ces véhicules ont besoin d’être rechargés, et il existe deux façons principales de le faire : les prises renforcées et les bornes de recharge.

Bien que ces deux options aient leurs avantages et inconvénients, il est important de bien les comprendre pour pouvoir choisir celle qui convient le mieux à vos besoins.

Quelles sont les différences entre une prise renforcée et une borne de recharge ?

Vitesse de recharge

L’une des principales différences entre les prises renforcées et les bornes de recharge est la vitesse à laquelle votre voiture électrique peut être rechargée.

Les prises renforcées sont généralement plus lentes que les bornes de recharge, car elles ne peuvent pas fournir autant de puissance.

Elles s’apparentent à des prises domestiques plus sécurisées et plus efficaces. Toutefois, elles disposent tout au plus d’une puissance de 2,3 kW.

Les bornes de recharge, elles, peuvent délivrer une puissance bien supérieure allant de 3,7 kW jusqu’à 11 kW, voire 22 kW chez certains fabricants.

Cela signifie que la recharge d’une voiture électrique prendra plus de temps avec une prise renforcée qu’avec une borne de recharge.

Coût

Les prises renforcées sont habituellement moins chères que les bornes de recharge, car elles sont plus simples et nécessitent moins de travaux d’installation.

Comptez entre 60 et 150 € pour une prise renforcée contre un budget conséquent de 500 € à 1500 € en moyenne pour l’achat d’une borne de recharge. Ces prix excluent les coûts du professionnel qui se chargera de l’installation.

Cependant, elles peuvent être plus coûteuses à utiliser à long terme, puisqu’elles sont plus lentes et donc nécessitent plus de temps pour recharger votre voiture électrique.

Pour rappel, le coût de l’électricité est de 0,146 €/kWh durant les heures pleines et 0,125 kWh lors des heures creuses.

Confort d’utilisation

Les prises renforcées peuvent être plus difficiles à utiliser, car elles nécessitent souvent un adaptateur spécial pour la voiture électrique.

Cette dernière est généralement offerte avec votre véhicule. Mais prenez en compte qu’une prise renforcée est un dispositif de recharge que l’on adapte à votre véhicule.

Alors que les bornes sont plus faciles à utiliser, puisqu’elles sont conçues spécifiquement pour recharger des voitures électriques.

On serait tenté de se dire, mais il suffit de brancher la prise non ? Et bah non. Cela semble futile, mais lorsqu’on n’a plus à le faire, c’est un vrai gain de temps. Pour les prises renforcées, vous devez ouvrir votre coffre, récupérer l’adaptateur, le brancher à la prise et enfin à votre véhicule.

Pour la borne, vous prenez le connecteur et vous le branchez à votre voiture et voilà.

Conclusion

Les prises renforcées et les bornes de recharge sont les deux types de systèmes de recharge les plus couramment utilisés pour les voitures électriques. Chacun d’entre eux a ses propres avantages et inconvénients, et il est important pour les consommateurs de comprendre les différences entre les deux afin de choisir le système qui répond le mieux à leurs besoins.

Les prises renforcées sont généralement moins chères à installer et plus pratiques pour les conducteurs qui roulent peu, tandis que les bornes de recharge sont plus rapides et offrent des niveaux de puissance plus élevés.

Dans l’ensemble, les consommateurs doivent prendre le temps de comparer les deux systèmes afin de choisir celui qui convient le mieux à leurs besoins.