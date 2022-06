« J’ai loué une Tesla Model 3 chez Hertz! », l’expérience d’un client

Lei Xing expert auto en Chine a testé la Tesla Model 3 grâce à Hertz

Nous avons retranscrit son expérience et nous proposerons une analyse à la fin de cet article.

Depuis que Hertz a annoncé en octobre 2021 qu’il mettrait 100 000 Teslas dans sa flotte de location d’ici la fin de 2022, je cherchais moi-même des opportunités d’en louer une.

Cette opportunité s’est présentée lorsque j’ai emmené ma famille en vacances bien méritées sur la côte ouest fin février.

Hertz s’est associée à Tesla en octobre 2021

Un très bon ami à nous était arrivé aux États-Unis depuis Pékin début février pour quelques mois et nous avions promis d’aller le voir.

Ma fille était en vacances d’hiver la dernière semaine complète de février et son anniversaire était le vendredi de cette semaine. L’épidémie du variant du covid omicron s’était atténuée à un point tel que la famille se sentait suffisamment à l’aise pour voyager, au moins à l’intérieur du pays, pour la première fois depuis le début de la pandémie il y a deux ans.

J’ai donc voulu faire de ce voyage un moment inoubliable. L’égoïsme en moi voulait aussi en faire un voyage d’enquête : ce serait la première fois que je conduisais une Tesla pendant une longue période (la première fois que j’ai conduit une Tesla fut en janvier 2018 lorsque j’ai testé un modèle 3 à San Jose appartenant à une connaissance qui avait travaillé au bureau américain de NIO à l’époque.)

J’ai aussi pensé que ce serait une expérience agréable pour toute la famille de tester un véhicule électrique, en particulier pour ma fille de 11 ans qui a d’ailleurs quelques connaissances sur Tesla et Elon Musk, et que ce test ferait donc naturellement partie de l’expérience de vacances .

Je suis content que mon ami ait séjourné dans la région la plus agréable de Los Angeles. J’ai nommé : LAX

LAX, l’aéroport dans lequel nous avions atteri, est l’un des sept aéroports aux États-Unis où le modèle 3 est actuellement disponible à la location (pour info : les autres sont Washington DC, Ft. Lauderdale, Miami, Orlando, San Francisco et Atlanta). Le modèle 3, heureusement, était disponible pour la location à LAX pour la semaine que j’ai sélectionnée.

Le tarif de location ? Je vais être honnête : ce n’était pas bon marché.

Le coût total de location pour la version Standard Range (environ 411 km d’autonomie, selon Hertz) s’élevait à près de 900 $ soit 842€ (comme vous pouvez le voir ci-dessous), y compris le taux de location hebdomadaire indiqué d’environ 450 $ soit 420€, l’assurance quotidienne d’exonération des dommages (LDW) (le plus populaire, selon Hertz) de 39,99 $, ainsi que toutes sortes de frais et taxes.

MAIS, compte tenu de l’inflation, de la marque Tesla, du fait qu’elle n’était pas trop supérieure à celle d’un modèle ICE comparable, ET du fait que la recharge était GRATUITE sur les chargeurs du réseau Tesla pour les locations réservées avant le 1er mars, c’était un choix sur un coup de tête (je pense que j’étais déterminé à réserver une Tesla sur Hertz quoi qu’il arrive).

Répartition finale des frais de location

Il y avait aussi une option pour louer une version Grande Autonomie avec 300 miles d’autonomie soit 482 km pour un peu plus d’argent, mais comme je me dirigeais vers le sud de la Californie et sachant que le réseau de superchargeurs de Tesla et la charge globale étaient abondants dans cette région, j’ai opté pour la Gamme standard puisque la gamme qu’on m’offrait était plus que suffisante pour moi.

J’ai économisé quelques dollars pour être membre AAA. Et après être arrivé à Los Angeles et avoir vu les prix de l’essence dans la région à environ 4,5 à 5 dollars le gallon (au moment où j’écris ceci, l’essence sans plomb ordinaire vient d’augmenter de 30 cents à 4,29 $ / gallon à ma station-service locale ici à MA et la moyenne nationale juste dépassé les 4 $ pour la première fois depuis 2008), j’étais encore plus convaincu d’avoir pris la bonne décision de louer une Tesla.

L’acquisition de la voiture

Notre premier voyage en famille en plus de deux ans a eu un début mouvementé : après un retard de 12 heures dû à des problèmes d’avion et mécaniques, nous avons atterri à LAX à minuit heure locale, au lieu de l’arrivée prévue à midi plus tôt dans la journée. Après être descendu de la navette Hertz qui nous a emmenés au point de location Hertz à LAX, le chauffeur du bus a informé tout le monde où aller.

Pour les membres Gold Plus Rewards comme moi, ils pouvaient se diriger directement vers leur voiture et partir. Nous sommes descendus de la navette juste devant le bureau de location Hertz où un écran LED sur le mur extérieur affichait les noms des personnes par ordre alphabétique qui avaient des réservations de location. Et voilà, mon nom était là-haut, dernier sur la liste, avec un numéro à côté : 255.

C’était le numéro de l’espace de stationnement où attendait mon modèle 3, parmi deux rangées d’environ 30 modèles 3 de différentes couleurs, dont le rouge, le noir, l’argent métallisé et le blanc. L’un des modèles 3 avait même un panneau spécial joyeux anniversaire devant lui pour un client spécial.

Quelle considération pour les clients de Hertz !

Il y’avait 2 rangées de ces Teslas sur la place de location Hertz totalisant environ 30 modèles 3

Chose intéressante, sur les deux douzaines de personnes qui sont descendues de la navette, une seule autre personne s’est dirigée vers la section Tesla. Comme il était tard dans la nuit et qu’il n’y avait qu’un seul bus chargé de clients de location, je ne pouvais rien conclure quant à la vitesse à laquelle ces Teslas vidaient le terrain. Mais je sais que je n’étais pas seul (comme en témoignent plusieurs clients retournant leurs locations Tesla lorsque j’ai fait mon retour une semaine plus tard).

Toutes les modèles 3 du parking avaient ces décalcomanies Hertz Gold Standard Clean Seal collées sur les montants B, ce qui signifiait que les voitures avaient été désinfectées avec le processus de nettoyage en 15 points de Hertz conformément aux directives du CDC. La mienne était blanche, mais il n’avait pas « d’extérieur impeccable » comme Hertz l’avait promis : en fait, il y avait un caca d’oiseau en plein milieu du pare-brise avant juste au-dessus de ma ligne de mire (peu importe, grâce à une rare averse quelques jours plus tard, tout fut lavé).

Notre model 3!

En dehors de cela, la voiture que j’ai eue avait l’air vraiment neuve, en fait j’ai découvert une fois que je suis monté dedans qu’elle avait moins de 500 milles soit 804 km (le reçu de Hertz montrait qu’elle avait 455 milles). L’intérieur était entièrement noir et avait l’air extrêmement propre.

La carte-clé enfermée dans un étui en plastique fin avec un porte-clés contenant les informations habituelles sur la voiture de location a été placée juste au-dessus du petit couvercle du compartiment sous l’écran tactile central, et une bouteille d’eau enveloppée de plastique avec le logo Hertz et une carte disant«Lower émissions, not standards » soit : « une baisse des émissions mais pas des standards » était dans l’un des porte-gobelets.

Sur le plateau de téléphone antidérapant avec chargement sans fil (une jolie petite fonctionnalité qui permet de recharger vos smartphones sans tracas) à l’avant de la console centrale, il y avait aussi une brochure de bienvenue avec des informations utiles sur le fonctionnement du véhicule comme la recharge.

Mais je n’avais besoin de rien de tout cela : je connaissais déjà le fonctionnement du sélecteur de vitesse ainsi que ce grand « pavé tactile », qui était intuitif à utiliser sans latence (peut-être parce que la voiture était assez nouvelle), et Hertz a fait un bon travail de préparation des locataires en envoyant plusieurs e-mails éducatifs sur le fonctionnement du véhicule avant la location.

Notre model 3 avec la brochure, la carte clé et la bouteille d’eau gratuite

Carte-clé pour Model 3

Donc, une fois que nous nous sommes «installés» et que les rétroviseurs / sièges ont été ajustés et que nous avons réglé la navigation sur notre adresse Airbnb, nous sommes partis (il suffisait de montrer le permis de conduire et la carte de crédit qui avaient été utilisés pour la réservation de location à un assistant lorsque nous avons quitté la location , comme d’habitude).

Croisière en Californie!

Essai de la voiture

J’ai fini par parcourir 573 miles soit 922km en un peu plus de cinq jours (128 heures pour être exact : j’ai récupéré la voiture vers 1h du matin le 21 février et je l’ai rendue vers 9h le 26 février), selon le reçu final que j’ai obtenu de Hertz.

Cela impliquait des conditions de conduite urbaines locales, ainsi que la conduite sur autoroute principalement dans les environs d’Irvine (où notre ami séjournait) et de Newport Beach (où se trouvait notre Airbnb) et le long de la route 1 et de l’Interstate 5 (nous avons conduit jusqu’à la réserve d’État de Torrey Pines un jour qui était à environ 150 milles soit 240km aller-retour).

J’ai chargé la model 3 cinq fois au total, toutes sur des superchargeurs, en dépensant à chaque fois environ 30 à 40 minutes, en ajoutant 25 à 30 kWh pour environ 10 à 15 dollars, pour un total d’environ 60 dollars (ce qui était sur Hertz).

Mes réflexions sur la conduite et la charge du modèle 3 :

Conduite/confort/maniabilité :

Comme je l’ai dit, ce n’était pas la première fois que je conduisais une Tesla ou un VE en général, mais comme pour la plupart des VE, la fonction de freinage régénératif avait besoin d’un peu de temps pour s’y habituer.

La décélération soudaine que vous ressentez une fois que vous avez relâché la pédale « d’accélérateur » est différente pour différents véhicules électriques et peut être ajustée de manière « plus douce » ou « plus dure » en fonction des préférences de l’utilisateur dans la plupart des véhicules électriques.

Je n’ai pas pris la peine de modifier ce paramètre sur la Model 3 et j’ai simplement opté pour le paramètre sélectionné. Évidemment, il m’a aussi fallu un certain temps pour m’habituer à la sensation, mais je dirais que je m’en suis remis plus tard le jour de la prise en charge après quelques trajets et que j’ai roulé à peu près à une seule pédale le reste du chemin.

L’utilisation de la tige du sélecteur de vitesse pour la mettre en marche, en marche arrière et en stationnement était facile et simple, et une fois que vous avez mis le pied sur la pédale « d’accélérateur », la voiture démarre, c’est la meilleure partie de la conduite d’une Tesla (et de tout autre véhicule électrique d’ailleurs): il n’y a pas d’hésitation ou de saccade qui accompagne généralement une transmission traditionnelle.

En termes de savoir-faire et de qualité de construction de l’intérieur et de l’extérieur, je pense que c’était correct, pas super et pas luxueux, mais bien fait. L’ouverture et la fermeture des portes, le capot frunk et le hayon arrière ne l’ont certainement pas rendu premium comme Lexus, BMW ou Mercedes, pas plus que la suspension, qui était «sportive» pour le dire gentiment mais un peu «cahoteuse» si vous vous demandiez l’avis de la famille.

Le bruit du vent et des pneus était également pire par rapport aux marques haut de gamme traditionnelles, en particulier Lexus que mon père et mon beau-frère conduisent et que j’ai conduit de nombreuses fois. Mais c’étaient des problèmes mineurs et ils n’ont pas gâché l’expérience globale de la famille, ce qui était super. Ma femme a adoré le toit ouvrant panoramique qui était parfait sous le soleil californien.

Il est difficile de positionner Tesla comme une marque haut de gamme, mais elle est souvent comparée aux marques haut de gamme traditionnelles et leur enlève des parts de marché, comme nous le savons tous. Là où Tesla manque en termes de savoir-faire et de qualité de construction, il compense largement son tableau de bord intuitif, sa simplicité, ses capacités de mise à jour OTA et sa commodité de charge, dont je parlerai ensuite.

Divertissement/IHM :

La model 3 disposait de la dernière mise à jour logicielle (je pense que c’était la version 11.0) et de la diffusion de musique gratuite, ce qui était une fonctionnalité intéressante que ma fille adorait, sans parler de ce « pavé tactile » auquel les enfants sont si habitués ces jours-ci.

Elle était assez âgée et pesait assez pour que je la fasse asseoir sur le siège du passager avant et elle adorait écouter de la musique en streaming en jouant ses chansons pop et bandes sonores de films préférées.

Je lui ai demandé ce qu’elle aimait le plus dans la Tesla, sa réponse a été le « pad » en plein milieu

et le pilote automatique !

Ce pad en plein milieu qui contrôle tout sans aucun autre bouton physique peut être un peu intimidant au début, mais il est suffisamment intuitif pour que la plupart des gens puissent s’y habituer sans trop d’efforts, ce qui est l’une des grandes choses sur une Tesla. C’est relativement simple et la liste déroulante est organisée de manière facile à comprendre. Ma fille a compris assez vite !

Je n’ai pas eu à trop bricoler les réglages. La navigation était la plus utilisée et les deux molettes de défilement sur le volant étaient pratiques pour modifier les paramètres de volume ou la température. Mais il n’y a eu aucun décalage tout au long de l’expérience de location, tout a fonctionné sans heurts et comme prévu.

Je ne peux pas dire que l’expérience Tesla au niveau de son tableau de bord ou IHM est la meilleure parmi tous les VE disponibles puisque je n’ai conduit qu’un nombre limité de VE différents, mais c’est sans aucun doute l’une des meilleures en termes d’intuitivité et de simplicité.

Recharge :

La recharge, à la fois en termes d’expérience plug-and-charge et de couverture du réseau Supercharger de Tesla, est toujours le point le plus vendu pour une Tesla, et j’en ai eu un bon aperçu.

Recharge à une station de super chargeur à l’extérieur de Costco

Les cinq sessions de charge ont eu lieu dans des stations Supercharger, à l’exception d’un emplacement qui avait un problème avec un chargeur qui ne fonctionnait pas (heureusement, un autre chargeur était disponible et fonctionnait à quelques espaces), chaque session de charge était très lisse et sans tracas. Vous arrivez, vous vous garez, sortez le pistolet de charge du chargeur et branchez-le simplement sur votre Tesla et il commence à se charger, aussi simple que cela.

Une chose que l’agence Hertz fait sur les voitures de location Tesla est qu’elle limite la charge à un maximum de 90% de SoC pour optimiser les performances de la batterie, ce qui signifie une autonomie complète théorique de 237 miles soit 381km, mais même cela me suffisait. Elle recommande également de charger à environ 20 % de SoC. Un excellent scénario de charge que j’ai eu lors de ce voyage à Torrey Pines, je l’ai chargé le matin précédent, et sur le chemin du retour, notre ami voulait s’arrêter aux Carlsbad Outlets pour acheter des baskets. Et voilà, il y avait un ensemble de superchargeurs à l’intérieur du complexe, alors je l’ai branché à nouveau et j’ai fait quelques achats pendant que la voiture était chargée.

Les cinq stations Supercharger se trouvaient soit à côté de magasins comme Costco ou Starbucks, soit à l’intérieur de complexes commerciaux, de sorte que vous pouviez faire autre chose pendant que la voiture était chargée.

Recharger dans les Carlsbad Outlets tout en faisant du shopping

Tout au long de l’expérience de location, je n’ai pas eu beaucoup de stress, évidemment je ne parcourais pas de longues distances. Mais néanmoins, avec un peu de planification, sachant qu’il faut environ 30 à 40 minutes pour charger à 90 % de SoC, et sachant qu’il y a des stations Supercharger tout autour de vous dans le sud de la Californie, il n’y a pas grand-chose à craindre.

Trois des charges ont eu lieu le matin, une l’après-midi (l’arrêt Carlsbad Outlets) et une tard le soir (la veille du retour de la location). Chaque fois qu’il y avait des chargeurs disponibles pour recharger, je n’ai jamais eu à faire la queue ou quoi que ce soit. Je ne peux pas dire avec certitude que la disponibilité du chargeur serait un problème, mais il me semble qu’en Californie du Sud, il y’a toujours une Tesla à côté de vous, cela pourrait être un problème et peut-être que les propriétaires y ont été confrontés. Mais heureusement, je n’ai eu à faire face à aucune situation où je devais faire la queue pour une place disponible.

A la recherche d’un emplacement de super chargeur pour faire le plein la nuit avant le retour à la location

Et encore une fois, le fait que toutes les sessions de charge sont rendues gratuites est d’autant plus agréable. La seule chose que je n’ai pas pu expérimenter, c’est la facturation par destination/tierce partie. La voiture de location était livrée avec un adaptateur mobile que je n’ai pas utilisé.

Pilote automatique :

J’ai tellement aimé la sensation de conduite de la Tesla que je n’ai pas beaucoup utilisé le pilote automatique. Les quelques cas où j’ai activé le pilote automatique se trouvaient sur les autoroutes, qui fonctionnaient parfaitement bien et fonctionnaient exactement comme prévu, de jour comme de nuit, et à différentes vitesses. La molette de défilement sur le volant facilitait la modification des vitesses maximales lorsque le pilote automatique était activé.

Résumé :

Dans l’ensemble, ce fut une expérience fantastique de louer et de conduire le modèle 3, qui s’intègre également parfaitement dans les vacances en famille. L’ensemble du processus de location s’est déroulé sans tracas et il était simple de conduire et de recharger la voiture.

C’était formidable que les deux marques américaines emblématiques Hertz et Tesla se soient réunies pour offrir cette expérience à des clients qui n’avaient peut-être jamais conduit de véhicule électrique auparavant. Certes, la location n’était pas bon marché, mais rien n’est bon marché ces jours-ci avec des prix moyens de l’essence déjà à des niveaux record, et cela valait chaque centime compte tenu de l’expérience que ma famille et moi avons eue et de la tranquillité d’esprit offerte par la recharge gratuite.

Je sais que mon point de vue pourrait être un peu biaisé, car louer une Tesla pendant une semaine n’équivaut pas à en posséder une pendant des années, et puisque c’était dans le sud de la Californie où l’infrastructure de recharge était abondante. Alors oui, je n’ai pas eu à faire face à des problèmes de charge, de qualité ou de service auxquels j’aurais pu être confronté si j’en avais possédé un.

Mais comme le dit le proverbe, voir c’est croire, et opérer pour apprécier. Après avoir conduit le modèle 3 pendant une semaine grâce à Hertz, je comprends maintenant beaucoup plus de choses sur l’écosystème Tesla et pourquoi cette marque de véhicules électriques est la plus vendue au monde.

L’avis de Tesla Mag :

La location chez Hertz

Malheureusement ce n’est pas encore disponible en France de louer la Tesla Model 3, elle n’est proposée qu’aux Etats-unis et aussi en Suisse si vous souhaitez en louer une en Europe.

D’autres alternatives de location

Vous avez aussi la possibilité de visiter différents sites internet qui proposent des locations de Tesla Model 3 venant de particuliers pour une durée limitée. Pour les tarifs ils vont de 50 à 86€ par jour.

On est donc encore loin de l’expérience de Lei Xing pour obtenir une location du géant américain. Vous ne pouvez donc que l’acheter si vous souhaitez bénéficier de ce modèle sur une durée plus importante en France même si la location devrait arriver prochainement.

Pour la partie sur les Supercharger, la France possède aussi de nombreux espaces qui offrent des recharges à disposition néanmoins il peut y avoir des endroits qui possèdent moins de superchargers.

On rejoint bien évidemment l’avis de Lei Xing lorsqu’il parle du choix judicieux qu’il a fait en préférant un modèle de véhicule électrique face à la montée des prix de l’essence partout dans le monde.

N’hésitez pas à vous référer à nos articles sur les modèles de Tesla et notamment la model 3 si vous souhaitez connaître d’autres informations et à partager votre expérience en commentaires!