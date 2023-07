En cette semaine de juillet, deux phénomènes captivants se sont produits simultanément, faisant tourner les têtes à la fois dans le monde de la crypto-monnaie et dans le domaine de l’ufologie. Le Dogecoin, l’empreinte humoristique de la crypto-monnaie, a connu une croissance stupéfiante de 17 % suite à un simple changement de nom du réseau social en « X ». En parallèle, un ancien membre du renseignement américain a affirmé que son gouvernement possédait des véhicules extraterrestres. Comment ces deux histoires pourraient-elles être liées ?

Le Dogecoin : le nouveau favori d’Elon Musk

Le Dogecoin, la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk, a profité du changement de nom du réseau social en « X » depuis ce lundi. Selon Coingecko, cette crypto-monnaie humoristique, autrefois considérée comme une plaisanterie, a vu sa valeur augmenter de 17 % en une semaine. Cette croissance notable est la troisième hausse consécutive du Dogecoin, provoquant une agitation palpable parmi les investisseurs et les amateurs de crypto-monnaies.

La spéculation autour du Dogecoin est alimentée par l’implication d’Elon Musk. Le PDG de Tesla et de SpaceX a non seulement placé le symbole « Ð » (référence au logo du Dogecoin) sur son profil Twitter, mais il a aussi intégré les paiements en Dogecoin dans sa société Tesla. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles Twitter pourrait bientôt accepter les paiements en Dogecoin pour des services financiers. En effet, Tomer Nuni, directeur marketing de Kryptomon, a expliqué à CoinDesk que « les annonceurs pourraient être en mesure de payer en Dogecoin pour les publicités et pour d’autres utilisations sur Twitter ».

La connexion extraterrestre : déclaration d’un lanceur d’alerte

Parallèlement à l’effervescence autour du Dogecoin, un événement singulier a émergé dans le domaine de l’ufologie. David Grusch, ancien officier du renseignement américain, a déclaré sous serment devant le Congrès que le gouvernement des États-Unis détenait des preuves de l’existence d’extraterrestres. Il soutient que les autorités cachent des débris d’un objet non identifié, ainsi que les restes de ses opérateurs.

Deux autres militaires qui ont été témoins d’événements anormaux ont également été entendus lors de cette audition. Le premier, David Fravor, a rapporté un phénomène inexpliqué qu’il a observé au large des côtes californiennes en 2004. Le second, Ryan Graves, a partagé des histoires de « rencontres » mystérieuses faites par des pilotes lors de vols d’entraînements.

Le lien entre Dogecoin et les OVNIs

Alors, comment le Dogecoin et ces affirmations extraterrestres pourraient-ils être liés ? Elon Musk, connu pour son amour des crypto-monnaies et sa passion pour l’espace, pourrait être le chaînon manquant. Musk est un fervent défenseur du Dogecoin, qu’il a qualifié de « cryptomonnaie du peuple ». Il a également une fascination bien connue pour l’exploration spatiale, comme en témoigne son entreprise SpaceX.

Avec ces révélations d’OVNIs, pourrait-il y avoir une nouvelle inspiration pour l’Optimus, le système d’intelligence artificielle de Tesla, pour dessiner une tête de chien ? En tout cas, les connexions sont fascinantes et offrent un exemple de plus de la façon dont les nouvelles technologies et les découvertes peuvent s’entrelacer de manière surprenante. Quelle que soit la vérité derrière ces histoires, une chose est certaine : nous vivons à une époque passionnante.