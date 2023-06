Crédit mutuel pédale vers un avenir vert avec des prêts à 0% pour les vélos

Dans le contexte actuel d’urgence climatique, le besoin de favoriser des modes de transport plus respectueux de l’environnement est plus criant que jamais. C’est dans cette perspective que le Crédit Mutuel entre en scène. À partir du 12 juin, cette institution financière bien ancrée propose une offre inédite : un prêt à 0% pour l’achat de n’importe quel type de vélo. Cette initiative vise à rendre la mobilité active plus accessible à tous, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.

Un pas audacieux vers la transition écologique

La démarche du Crédit Mutuel résonne comme une réponse audacieuse à un double enjeu : économique et écologique. « L’usage du vélo est en plein essor […] Avec ce prêt vélo exclusif à 0 % et sans frais, nous accélérons nos engagements pour la transition climatique », explique Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cette mesure, qui s’inscrit dans une dynamique globale de soutien à la transition écologique, souligne le rôle essentiel des institutions financières dans la promotion de modes de vie plus durables.

L’accessibilité avant Tout : Détails de l’offre

L’offre de prêt à 0% du Crédit Mutuel se veut aussi large que possible. Disponible du 12 juin au 31 décembre 2024 dans toutes les caisses régionales et les agences CIC du Crédit Mutuel, ce prêt concerne une grande variété de vélos : neufs ou d’occasion, classiques ou à assistance électrique, de ville, VTT, de course, gravel, vélo-cargo, tricycle, etc. Les montants du prêt peuvent aller jusqu’à 6000 euros pour les particuliers et 10000 euros pour les professionnels, avec une durée de remboursement flexible allant de trois à quarante-huit mois.

Une Tendance Encourageante dans le Secteur Bancaire

Le Crédit Mutuel n’est pas le premier acteur financier à encourager la mobilité verte. En 2020, LCL avait lancé une aide au financement pour l’acquisition d’un vélo, bien que liée à la souscription d’un prêt à la consommation. Plus récemment, le gouvernement a dévoilé un plan vélo ambitieux de 2 milliards d’euros, visant à pérenniser les aides à l’achat jusqu’en 2027. Ces initiatives conjointes, alliant secteur privé et public, témoignent d’une prise de conscience générale et d’un engagement croissant en faveur de la mobilité durable.

Source : capital.fr