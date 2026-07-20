EG Solaris fait peau neuve : zoom sur un acteur solaire du Sud de la France, 19 ans d’expertise en toile de fond

À Nîmes, un installateur photovoltaïque discret mais installé de longue date vient de refondre entièrement son site internet. L’occasion de revenir sur le parcours d’EG Solaris, ex-Électricité Gardoise, et sur la manière dont l’entreprise structure aujourd’hui son offre pour les professionnels, les collectivités et le monde agricole du Sud de la France.

Une entreprise née de l’électricité générale, devenue spécialiste du solaire

L’histoire d’EG Solaris commence en 2006, à Nîmes, sous un autre nom : Électricité Gardoise, alors positionnée sur l’électricité générale. L’entreprise opère un virage stratégique dès 2008 en se spécialisant dans le photovoltaïque, portée par la conviction naissante que les énergies renouvelables allaient devenir un axe de développement durable pour les professionnels.

Cette bascule, prise il y a près de deux décennies, place EG Solaris parmi les installateurs solaires les plus anciens du bassin nîmois — un argument d’ancienneté que peu d’acteurs du secteur, souvent créés dans le sillage du boom du photovoltaïque des années 2010-2020, peuvent revendiquer. L’entreprise elle-même met en avant plus de 19 ans d’expérience et plus de 150 MWc installés depuis 2008, un volume qui témoigne d’une activité construite sur la durée plutôt que sur un effet d’aubaine réglementaire.

Le nom EG Solaris n’apparaît qu’en 2024, dans le cadre d’un rebranding qui accompagne une offre élargie et une image modernisée. 2025 marque une nouvelle étape avec l’extension de la zone d’intervention de l’entreprise à l’ensemble du Sud de la France, au-delà de son ancrage gardois historique.

Une équipe formée en interne, au service de chantiers professionnels et agricoles

EG Solaris revendique une approche où la montée en compétence des équipes occupe une place centrale. Les techniciens sont formés en interne, ce qui permet à l’entreprise de maîtriser l’ensemble des spécificités du métier plutôt que de s’appuyer sur une sous-traitance généralisée — un point que met en avant le nouveau site à travers sa page dédiée à l’équipe et au recrutement. L’entreprise se décrit comme une structure à taille humaine, employant entre 11 et 50 salariés selon les données professionnelles disponibles, avec une volonté affichée de miser sur la sécurité, la formation continue et un environnement de travail « saine et solidaire ».

Côté qualifications, EG Solaris est certifiée RGE et Qualifelec (mentions SPV 1, 2 et 3), avec une certification ISO 9001 en cours d’obtention, et l’entreprise est adhérente à la Fédération Française du Bâtiment (FFB). Elle utilise par ailleurs des outils de dimensionnement professionnels reconnus dans le secteur, comme PVsyst et Archelios Pro, pour la conception technique de ses installations.

Un nouveau site pensé autour d’un testeur d’éligibilité solaire

Le lancement du nouveau site, officialisé à la mi-juin, s’accompagne d’une refonte de l’expérience utilisateur autour d’un outil central : un testeur d’éligibilité solaire en ligne. Accessible en quelques clics, l’outil invite le visiteur à se qualifier (professionnel ou exploitant agricole), à préciser son mode d’exploitation souhaité (autoconsommation ou revente), puis à situer son projet sur une carte interactive permettant de dessiner directement la toiture concernée pour en calculer automatiquement la superficie. Le parcours se termine par un formulaire de qualification classique (coordonnées, SIRET, pièces facultatives comme le Kbis ou le numéro de point de livraison), positionné comme gratuit et sans engagement, en moins de cinq minutes selon l’entreprise.

Cette logique d’autodiagnostic en ligne s’inscrit dans une tendance plus large du secteur photovoltaïque B2B, où les installateurs cherchent à qualifier les prospects en amont du premier contact commercial, en particulier sur des segments — toitures industrielles, hangars agricoles, ombrières de parking — où la faisabilité technique varie fortement d’un site à l’autre.

Le reste de l’architecture du site reprend une segmentation par typologie de client (entreprise individuelle, exploitant agricole, collectivité, propriétaire-bailleur en SCI, entreprise tertiaire) et par type d’installation : centrales en toiture, au sol, ombrières, bâtiments industriels et commerciaux, hangars agricoles et bâtiments d’élevage. Une page « Réalisations » présente une sélection de chantiers livrés, avec des puissances installées allant de quelques kWc pour de petits projets jusqu’à plusieurs mégawatts-crête pour des installations comme celle réalisée pour le SIDOMSA, aux côtés de références comme La Poste ou le groupe agroalimentaire Actimeat.

Un positionnement B2B et institutionnel affirmé

À la différence des installateurs tournés vers le résidentiel, EG Solaris cible explicitement les professionnels, les collectivités et le monde agricole. Le site distingue d’ailleurs trois logiques d’exploitation présentées comme complémentaires : l’autoconsommation pour réduire directement la facture énergétique d’un site, le stockage sur batterie pour lisser la consommation en dehors des heures de production, et la revente au réseau via un contrat d’achat pour les sites à faible consommation ou souhaitant valoriser un espace disponible sans changer leur fonctionnement.

L’entreprise met également en avant sa présence lors d’événements sectoriels, comme sa participation au salon EnerGaïa 2025, référence régionale des énergies renouvelables en Occitanie, ainsi qu’une mention dans le quotidien Les Échos début 2026 — des signaux de visibilité qui accompagnent la montée en puissance de la structure sur son marché.

Ce qu’il faut retenir

Le nouveau site d’EG Solaris illustre une tendance de fond chez les installateurs photovoltaïques B2B les plus établis : capitaliser sur l’ancienneté et le savoir-faire accumulé plutôt que sur la seule promesse commerciale, tout en modernisant les points de contact digitaux — testeur d’éligibilité, cartographie de toiture, parcours de qualification — pour répondre aux standards d’expérience utilisateur désormais attendus dans la génération de leads solaires professionnels. Avec près de deux décennies d’activité dans le photovoltaïque, une zone d’intervention élargie au Sud de la France et un chantier de certification ISO 9001 en cours, EG Solaris affiche une trajectoire de consolidation plutôt que de rupture.