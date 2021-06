Extreme E : Jutta Kleinschmidt rejoint l’aventure !

C’est la seule femme à avoir triomphé des hommes dans le Dakar, le rallye-raid le plus extrême de la planète. Dès la prochaine manche de l’Extreme E, Jutta Kleinschmidt sera au volant du SUV 100% électrique engagé par l’équipe ABT Cupra XE, aux côtés du Suédois Mattias Ekström, à la fin août au Groënland,. Avec un objectif bien précis : arriver à battre le Team Rosberg, qui vient de faire carton plein lors des deux premières manches, en Arabie Saoudite et au Sénégal.

Retrouvez toute l’actualité des sports électriques par Daniel Ortelli et Paul Papazian sur Tesla Magazine!

Opérant une entrée active dans l’Extreme E, Jutta Kleinschmidt est une authentique légende du sport automobile (17 participations au Dakar, victoire en 2001). Elle était aux premières loges pour assister au démarrage, sur les chapeaux de roues, de la saison inaugurale de l’Extreme E, cette série de compétition mixte et très « écolo » imaginée par Alejandro Agag, le créateur de la Formule Electrique.

Jutta Kleinschmidt (GER), ABT CUPRA XE

Comme elle était à la fois conseillère spéciale, du côté des organisateurs, et pilote de réserve, c’est elle qui a sauté dans le cockpit de la Cupra pour remplacer Claudia Hürtgen quand celle-ci a déclaré forfait pour la manche du Lac Rose, fin mai. Et ça lui a redonné instantanément « l’envie de piloter au plus haut niveau », donc elle va disputer les trois dernières manches de la saison. C’est aussi une vraie bonne nouvelle pour l’Extreme E, alors qu’un long break estival attend les participants jusqu’à fin août au Groënland, où se disputera la 3e manche.

Classement provisoire du Championnat Extreme E après deux manches :

Rosberg X Racing(Johan Kristoffersson / Molly Taylor) 71 points X44(Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez) 57 points (Jenson Button / Mikaela Åhlin-Kottulinsky) 44 points Andretti United Extreme E(Timmy Hansen / Catie Munnings) 37 points XITE ENERGY RACING(Oliver Bennett / Christine GZ) 37 points ACCIONA | Sainz XE Team(Carlos Sainz / Laia Sanz) 36 points ABT Cupra XE(Mattias Ekström / Jutta Kleinschmidt) 35 points Veloce Racing(Stéphane Sarrazin / Jamie Chadwick) 31 points Segi TV Chip Ganassi Racing(Kyle LeDuc / Sara Price) 30 points

Prochain rendez-vous : Arctic X Prix à Kangerlussuaq (Groënland), 28-29 août.

Pour en savoir plus, allez sur le site internet officiel www.Extreme-E.com