Renault Legend : Voici la Future Voiture Électrique à Moins de 20 000 Euros

Renault a récemment révélé sa nouvelle voiture électrique, initialement nommée Renault Legend, qui s’avère être la nouvelle Renault Twingo électrique. Cette annonce marque une étape importante dans la stratégie électrique de Renault, visant à rendre les voitures électriques plus accessibles et abordables.

Une Gamme Électrique Élargie

Renault prévoit de lancer sept modèles électriques d’ici 2031, y compris les futures Renault 5 et Renault 4 électriques. Ces modèles viendront compléter la Mégane E-Tech et le Scenic E-Tech, renforçant ainsi la présence de Renault sur le marché des véhicules électriques. Un grand SUV avec recharge ultra-rapide et grande autonomie est également prévu pour 2027, s’inspirant du concept Morphoz.

Prix et Accessibilité

La Renault Legend (Twingo électrique) sera proposée à moins de 20 000 euros, avant subvention, avec une option de location à moins de 100 euros par mois. Cette tarification vise à rendre la voiture électrique plus accessible, en particulier pour les utilisateurs urbains.

Caractéristiques Écologiques et Techniques

La voiture est conçue pour une utilisation urbaine efficace, avec une consommation d’énergie de seulement 10 kWh/100 km. Elle promet également de réduire les émissions de CO₂ de 75 % par rapport aux véhicules thermiques vendus en Europe en 2023. La compacité de la voiture contribue également à une moindre consommation de matières premières.

Concurrence et Comparaison

Renault se positionne pour concurrencer des modèles tels que la Citroën ë-C3, la Volkswagen ID.2, et d’autres véhicules électriques abordables. L’objectif est d’atteindre la parité des prix entre les véhicules électriques et thermiques dans les prochaines années.

Anticipation et Attentes

Des détails supplémentaires sur la Renault Legend (Twingo électrique) sont attendus, notamment en termes de design, de spécifications techniques, et de fonctionnalités. La conférence de presse « Capital Market Day Ampere » de Renault devrait apporter plus d’informations.

Conclusion

La Renault Legend (Twingo électrique) représente un pas significatif vers des véhicules électriques plus abordables et accessibles, s’alignant sur les tendances actuelles du marché et les besoins des consommateurs. Avec une stratégie claire et une gamme de produits en expansion, Renault se positionne comme un acteur clé dans la transition vers la mobilité électrique.