Tesla Model 3: les raisons d’un succès mondial

La Tesla Model 3 reste la voiture électrique la plus populaire au monde. Alors, pourquoi un tel succès?

Un prix bien positionné

Alors que le secteur automobile était aux prises avec des pénuries d’approvisionnement en semi-conducteurs et la poursuite de la pandémie mondiale, Tesla a introduit une mise à jour majeure pour le Model 3 – et a su moduler son prix.

Combiné à une poussée des gouvernements pour offrir des rabais limités sur les véhicules électriques, cela a créé la formule parfaite pour que la demande de la Model 3 continue de prospérer.

Cependant, suite à l’augmentation du prix du nickel, métal précieux indispensable à la fabrication des batteries, la Tesla Model 3 est désormais affichée à partir de 49 990 €.

Équipement de série

Contrairement aux marques automobiles traditionnelles qui proposent différents niveaux de finition avec des options, le Model 3 d’entrée de gamme bénéficie directement d’un équipement avancé.

Cela inclut le système d’infodivertissement central de 15 pouces, les deux plaques de recharge sans fil Qi, la connectivité de l’application mobile key, les feux à LED sur tout le périmètre, le hayon électrique, une pompe à chaleur, la suite d’assistance à la sécurité « Basic Autopilot », une caméra intégrée au tableau de bord, etc.

En optant pour le modèle « Grande Autonomie », vous obtiendrez un meilleur système audio, des phares antibrouillard avant à LED et de plus grandes jantes en alliage « Sport » de 19 pouces de série (généralement une option de 2 200€), tandis que le modèle préféré baptisé « Performance » est équipé de jantes « Uberturbine » de 20 pouces sur une suspension plus basse, de freins plus puissants avec des étriers peints en rouge, d’un becquet en fibre de carbone, etc.

Efficacité et performances

La berline électrique offre l’une des meilleures autonomies du marché pour son prix, en particulier sur le modèle Long Range de milieu de gamme.

Le pack LFP de 60,5 kWh (57,5 kWh utilisables), refroidi par liquide, présente des avantages considérables, notamment la capacité de toujours se charger à 100 % sans effets de dégradation excessifs – ce qui signifie une plus grande autonomie au quotidien – et n’utilise pas de cobalt, dont l’exploitation minière est nuisible pour l’environnement et l’exploitation des enfants dans les pays en développement.

La chimie LFP reste relativement rare dans les VE aujourd’hui, à l’exception des fabricants chinois comme BYD et Great Wall Motors (GWM)/Ora, car la plupart des packs de batteries sont produits en Chine par des entreprises comme Contemporary Amperex Technology (CATL), qui fournit la batterie LFP pour la Tesla Model 3 d’entrée de gamme.

Tesla affirme que la Model 3 de base à propulsion arrière a une autonomie de 491 km selon le cycle de test WLTP plus strict, une consommation de 114 Wh/km et un temps de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes grâce à son moteur unique produisant 211 kW de puissance et 375 Nm de couple.

En outre, la Long Range offre deux moteurs électriques de 340 kW/493 Nm, une transmission intégrale et un pack de batteries plus important de 82 kWh (76 kWh utilisables), mais utilisant la même chimie nickel-manganèse-cobalt (NMC).

Cette variante de milieu de gamme offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour un VE, avec 602 km d’autonomie (WLTP), une efficacité énergétique de 124 Wh/km et un sprint de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

Au sommet de l’échelle se trouve la Performance, qui abrite le même bloc de batteries et les mêmes capacités de transmission intégrale que la Long Range, mais qui augmente la puissance des deux moteurs électriques à 420 kW/660 Nm et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Elle réduit toutefois son autonomie à 547 km (WLTP) et augmente sa consommation d’énergie à 134 Wh/km grâce à ses puissances élevées et à ses pneus plus fins.

Réseau de recharge Tesla

La recharge est souvent un point sensible pour de nombreux acheteurs potentiels de voitures électriques, mais la Model 3 bénéficie des meilleurs atouts pour profiter au mieux de l’expérience électrique.

Les Tesla sont également l’un des rares VE actuellement capables de préconditionner la température de la batterie, afin d’obtenir les taux de charge les plus rapides possibles lorsqu’ils arrivent au Supercharger. Pour que cela fonctionne, les conducteurs doivent définir un Superchargeur Tesla comme destination sur la carte Google Maps intégrée au véhicule.

De plus, Tesla est un pionnier de la technologie « plug-and-charge », de sorte que tous les véhicules Tesla peuvent se recharger sur un Supercharger sans avoir besoin d’activer le chargeur sur une application smartphone ou d’utiliser une carte de membre.

Intérieur et technologie

L’intérieur futuriste, minimal et lounge de la Model 3, avec son cuir sans animaux, ses textures noires mates, ses matériaux en bois et en daim, est unique et non traditionnel par rapport à une voiture de tourisme classique.

Comme elle repose sur une plateforme dédiée aux voitures électriques, elle propose un coffre de 649 litres d’espace de chargement.

Dotée d’un système d’infodivertissement pouvant être mis à niveau par voie hertzienne et capable d’intégrer Google Maps, de diffuser des vidéos sur YouTube, de jouer à des jeux et de faire des bruits de pet, elle possède également un vaste toit en verre qui, selon la société, absorbe 99 % des rayons UV, des bouches d’aération presque invisibles derrière le tableau de bord et une fine clé ressemblant à une carte de crédit.

L’application mobile Tesla est également l’un des principaux arguments de vente de la Model 3. Elle permet aux propriétaires d’utiliser leur smartphone comme clé de voiture, de préconditionner l’intérieur avant d’entrer dans la voiture, de gérer la recharge, d’ouvrir le hayon et le coffre, de vérifier la vue en direct des environs de la voiture, de réserver un contrôle technique, etc.