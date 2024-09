La demande populaire de la part des utilisateurs a poussé l’équipe AI de Tesla à publier une feuille de route enrichie pour les prochains mois. Cette feuille de route présente des améliorations substantielles pour les véhicules Tesla, notamment en matière de conduite autonome (FSD) et d’intelligence artificielle. Voici un aperçu détaillé des principales annonces.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap: September 2024

– v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

– v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

– Actually Smart Summon

– Cybertruck Autopark 📐

– Eye-tracking with sunglasses 🕶️

Septembre 2024 : Des mises à jour cruciales

v12.5.2 : Une des versions les plus attendues, la v12.5.2, sera lancée en septembre 2024. Elle promet une amélioration d’environ 3x des kilomètres parcourus entre les interventions nécessaires. Ce progrès significatif vise à réduire le besoin d’intervention du conducteur, rendant les trajets plus sûrs et fluides.

Compatibilité avec l’ordinateur AI3 : La v12.5.2 sera compatible avec l’ordinateur AI3, utilisant des modèles unifiés pour les ordinateurs AI3 et AI4. Cette mise à jour facilitera la transition entre les deux générations d’ordinateurs, améliorant donc l’expérience utilisateur.

Actually Smart Summon : Fonctionnalité très attendue, l’« Actually Smart Summon » permettra aux véhicules de naviguer de manière plus intuitive et autonome dans des environnements complexes.

Cybertruck Autopark : Les propriétaires de Cybertruck pourront profiter de la nouvelle fonctionnalité Autopark, rendant le stationnement autonome plus précis que jamais.

Suivi oculaire avec lunettes de soleil : L’ajout du suivi oculaire, même avec des lunettes de soleil, améliorera la détection de l’inattention du conducteur, augmentant ainsi la sécurité globale.

Réseau de bout en bout sur autoroute : Cette mise à jour intégrera un réseau de bout en bout pour les trajets sur autoroute, promettant une expérience de conduite continue et autonome.

Cybertruck FSD : Le Cybertruck bénéficiera également du FSD complet, permettant des trajets totalement autonomes.

Octobre 2024 : Optimisation et nouvelles fonctionnalités

En octobre 2024, Tesla lancera la version v13, avec une amélioration encore plus considérable des kilomètres parcourus entre les interventions nécessaires, cette fois environ 6x. La version v13 introduira également des fonctionnalités nouvelles telles que les manœuvres de stationnement en mode FSD, y compris le déparquage, le stationnement et la marche arrière autonome.

Q1 2025 : Expansion à l’international

Début 2025, Tesla prévoit d’introduire son système de conduite autonome (FSD) en Europe et en Chine, sous réserve de l’approbation réglementaire. Cette expansion représente un tournant crucial pour Tesla, qui s’efforce de rendre la conduite autonome accessible à un plus grand nombre de conducteurs à travers le monde.

La feuille de route publiée par l’équipe AI de Tesla pour fin 2024 et début 2025 marque un jalon important dans la révolution des véhicules autonomes. Avec ces mises à jour et nouvelles fonctionnalités, Tesla continue de consolider sa position de leader en matière d’innovation dans le secteur automobile.