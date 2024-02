L’adoption des véhicules électriques (VE) en France connaît une croissance exponentielle, soutenue par les initiatives en faveur du climat et l’amélioration de l’infrastructure de recharge. Comprendre le coût associé au rechargement d’un VE est crucial pour les utilisateurs potentiels. Ce guide vise à fournir une vue d’ensemble des coûts de rechargement sur un mois, en comparant les recharges à domicile et sur les réseaux publics tels que Electra, Power Dot, et Allego, ainsi qu’en offrant une perspective sur les coûts par rapport à un véhicule à essence traditionnel.

Coûts de Rechargement à Domicile

La recharge à domicile est souvent la méthode la plus économique et pratique pour les propriétaires de VE. Les coûts varient en fonction du tarif de l’électricité, qui en France, tourne autour de 0,15 € à 0,20 € par kWh en moyenne.

Exemple de Calcul :

Consommation moyenne d’un VE : 15 kWh/100 km

Distance parcourue par mois : 1 000 km

Coût moyen par kWh : 0,17 €

Coût Mensuel = Consommation x Distance x Coût par kWh

[15 kWh/100 km * 1 000 km * 0,17 €/kWh = 25,5 €]

Coûts sur les Réseaux de Recharge Publics

Les réseaux de recharge publics comme Electra, Power Dot, et Allego offrent différentes tarifications basées sur l’abonnement, le temps de recharge, ou la quantité d’énergie consommée.

Electra

Tarif moyen : 0,30 €/kWh

Electra se distingue par son réseau de recharge rapide, idéal pour les utilisateurs nécessitant des recharges en un temps réduit. Ce réseau vise à offrir une couverture nationale, avec des points de recharge stratégiquement situés le long des autoroutes et dans les zones urbaines denses. Electra se concentre sur la facilité d’utilisation et la disponibilité, permettant aux conducteurs de VE de planifier leurs trajets avec confiance.

Témoignage de Julien : L’Aventure Electra avec sa Renault Zoe

« Je possède une Renault Zoe, et je me sers régulièrement du réseau Electra pour mes déplacements professionnels à travers la France. Le tarif moyen de 0,30 €/kWh est raisonnable étant donné la rapidité et la fiabilité du service. Le mois dernier, j’ai dû me rendre de Paris à Lyon. J’ai planifié deux arrêts recharge sur des bornes Electra et j’ai été impressionné par la simplicité d’utilisation et la vitesse de recharge. En moins de 30 minutes, ma Zoe était prête à repartir, me permettant de faire le trajet avec une seule pause déjeuner. Ce qui aurait pu être une contrainte s’est transformé en un moment de détente. »

Power Dot

Tarif moyen : 0,35 €/kWh

Power Dot est reconnu pour son engagement envers la durabilité et l’innovation dans le domaine des infrastructures de recharge électrique. Offrant des solutions tant pour les entreprises que pour les particuliers, Power Dot mise sur une technologie de pointe pour optimiser l’expérience de recharge. Leur modèle économique inclut souvent des partenariats avec des parkings et des centres commerciaux pour faciliter l’accès à la recharge lors des déplacements quotidiens ou des sessions de shopping.

Témoignage de Léa : Au Quotidien avec Power Dot et sa Tesla Model 3

« Vivant à Bordeaux et travaillant souvent en périphérie, j’ai opté pour une Tesla Model 3 pour mes trajets quotidiens. Utiliser le réseau Power Dot, malgré un tarif moyen de 0,35 €/kWh, m’offre une grande flexibilité. Les bornes situées dans les parkings de centres commerciaux où je fais régulièrement mes courses rendent la recharge incroyablement pratique. La semaine dernière, pendant que je faisais du shopping, ma Tesla s’est rechargée de 20% à 80% en à peine une heure. Power Dot n’est pas seulement pratique; c’est aussi un choix qui soutient mon engagement pour un avenir plus vert. »

Allego

Tarif moyen : 0,33 €/kWh

Allego propose un réseau étendu de bornes de recharge accessibles et compatibles avec la majorité des véhicules électriques. En mettant l’accent sur l’interopérabilité, Allego facilite les déplacements transfrontaliers au sein de l’Europe, rendant les voyages longue distance en VE plus pratiques. Avec une application dédiée, les utilisateurs peuvent facilement trouver des bornes disponibles, consulter les tarifs en temps réel et payer leur recharge.

Témoignage d’Alex : Découvrir l’Europe avec Allego et son Audi e-tron

« Passionné de voyages, j’ai choisi l’Audi e-tron pour sa capacité à couvrir de longues distances. Avec le réseau Allego, j’ai pu traverser plusieurs pays européens sans souci. Le tarif de 0,33 €/kWh est un bon compromis pour la qualité du service. Récemment, j’ai entrepris un road trip de Paris à Amsterdam, en utilisant exclusivement des bornes Allego. Leur application mobile m’a permis de localiser facilement chaque borne sur ma route et de payer sans contact. L’interopérabilité du réseau Allego m’a impressionné, éliminant l’anxiété de la recharge à l’étranger. »

Exemple de Calcul sur Réseau Public :

15 kWh/100 km * 1 000 km * 0,33 €/kWh (tarif Allego moyen) = 49,5 €

3. Comparaison avec un Véhicule Essence

Considérons un véhicule essence avec une consommation moyenne de 6 litres/100 km et un coût moyen du litre d’essence à 1,50 €.

Coût Mensuel pour 1 000 km :

6 L/100 km * 1 000 km * 1,50 €/L = 90 €

Tableaux Comparatifs

Type de Recharge Coût Moyen par Mois (1 000 km) À domicile 25,5 € Electra 30 €* Power Dot 35 €* Allego 33 €* Véhicule Essence 90 €

*Les coûts peuvent varier en fonction de l’emplacement, du moment de la recharge, et des éventuels abonnements.

Conclusion

La recharge d’un véhicule électrique, que ce soit à domicile ou via un réseau public, représente une économie substantielle par rapport au coût du carburant pour un véhicule à essence. Bien que la recharge à domicile soit généralement la plus économique, les réseaux publics offrent une flexibilité indispensable pour les longs trajets. En optant pour un véhicule électrique, les utilisateurs peuvent non seulement bénéficier d’économies significatives sur le coût de « carburant », mais aussi contribuer à la réduction des émissions de CO2, aligné avec les valeurs de durabilité et de technologie avancée.