L’accès à Internet haute vitesse est désormais crucial, plus qu’un simple luxe de la vie moderne. Starlink, l’initiative d’Internet par satellite de SpaceX, promet une connectivité sans faille même dans les recoins les plus reculés de la planète. Vitesse et performance de Starlink La performance de Starlink est attribuable à sa constellation de satellites en orbite basse, offrant des…