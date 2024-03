Avec le lancement de six satellites Starlink dotés de la technologie ‘Direct to Cell’, SpaceX promet une révolution dans la communication globale, rendant l’accès à l’internet mobile possible partout dans le monde. Introduction au progrès technologique de SpaceX Débutant l’année avec ambition, SpaceX annonce le lancement prochain de six satellites Starlink avec la capacité ‘Direct to Cell’. Cette initiative…