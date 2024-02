Dans le panorama énergétique français, Ekwateur se distingue par son engagement en faveur d’une énergie plus verte et plus accessible. Nous avons eu l’opportunité de nous entretenir avec Julien Tchernia, co-fondateur d’Ekwateur, pour discuter de l’approche innovante de l’entreprise, de ses objectifs ambitieux pour 2024, et de comment elle envisage de révolutionner le secteur de l’énergie et de la rénovation énergétique.

L’Approche d’Ekwateur en Matière d’Énergie Verte

Ekwateur se positionne stratégiquement à la croisée de l’achat d’énergie, du commerce, du service client, de la réglementation et de la communication. Selon Julien Tchernia, l’objectif n’est pas de se lancer dans une guerre des prix mais de proposer une valeur ajoutée réelle à ses clients à travers des solutions énergétiques durables. Parmi ces solutions, les balançonnaires se révèlent être une innovation majeure, offrant aux clients la possibilité de réduire significativement leurs factures.

Les Avantages pour les Clients

L’approche holistique d’Ekwateur en matière de consommation d’énergie permet à ses clients de bénéficier d’économies substantielles. L’entreprise ne se contente pas de fournir de l’énergie verte ; elle œuvre également pour l’installation de panneaux solaires et de bornes de recharge pour véhicules électriques, réduisant ainsi l’empreinte carbone de ses clients tout en optimisant leurs dépenses énergétiques.

La Couverture Géographique d’Ekwateur

Avec une licence couvrant l’ensemble du territoire français, Ekwateur se positionne avantageusement même dans des zones où la concurrence reste limitée. Cette présence géographique étendue permet à Ekwateur de toucher un large éventail de clients, renforçant ainsi sa mission de démocratiser l’accès à l’énergie verte.

Les Objectifs d’Acquisition pour 2024

Ekwateur vise à consolider sa position de leader parmi les fournisseurs d’énergie alternatifs. Pour 2024, l’entreprise prévoit d’élargir son portefeuille de compteurs de 50 000 à 60 000 unités supplémentaires, tout en développant son offre de services dans le domaine de la rénovation énergétique.

Les Défis Réglementaires

Face aux défis réglementaires, notamment en ce qui concerne les aides et subventions dans le secteur des énergies renouvelables, Ekwateur trouve des voies pour soutenir ses clients tout en naviguant dans un environnement réglementaire complexe.

Le Rôle d’Ekwateur dans la Rénovation des Habitats

Ekwateur ne se limite pas à la fourniture d’énergie verte ; l’entreprise envisage également d’acquérir des sociétés spécialisées dans la rénovation énergétique. Cela permettrait à Ekwateur de proposer des solutions complètes d’efficacité énergétique et de financement à long terme pour les travaux de rénovation.

Conclusion

À travers son approche innovante, Ekwateur s’affirme comme un acteur majeur dans le secteur de l’énergie verte en France. En se concentrant sur des solutions durables et rentables, Ekwateur ne se contente pas de fournir de l’énergie ; elle s’engage à accompagner ses clients vers un avenir plus vert et économiquement avantageux. Malgré les défis, l’optimisme et la détermination de Julien Tchernia et de son équipe sont palpables, marquant Ekwateur comme une entreprise à suivre de près dans les années à venir.

