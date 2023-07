Le 14 Juillet, Le journalisme d’opinion et la vitalité du débat démocratique en France

Chers lecteurs,

En ce 14 juillet, alors que la France s’illumine de ses couleurs tricolores, nous célébrons deux moments clés de notre Histoire : la prise de la Bastille en 1789, événement marquant le début de la Révolution française, et la Fête de la Fédération de 1790, qui symbolise l’unité et la fraternité de notre nation. C’est l’occasion de nous rappeler que l’essence même de cette journée est moins la célébration abstraite de la liberté et de la démocratie, que la commémoration de ces événements concrets, pivots de notre Histoire nationale.

Nous célébrons également nos dirigeants et nos forces armées, qui œuvrent chaque jour pour préserver l’intégrité et la sécurité de notre nation. Saluons leur engagement sans faille envers notre pays, leur bravoure et leur dévouement.

En cette journée si symbolique, je tiens à souligner l’importance du journalisme d’opinion, ce pilier de notre démocratie. Toutefois, je m’interroge : avons-nous suffisamment mis en avant et soutenu ce journalisme critique, essentiel pour stimuler un débat public éclairé ?

Des figures comme Éric Zemmour, François Sorel, Antoine Sire, Christophe Colombain, Stephane Soumier, Hedwige Chevrillon, et Pascale de la Tour du Pin ont marqué ce genre journalistique, défiant le statu quo et proposant de nouvelles perspectives. Des voix émergentes, comme Raphael Grably, Aurélien Fleurot, Laure Closier, et Victoire Sikora, portent en elles l’espoir d’une nouvelle génération de journalistes d’opinion.

Néanmoins, il est crucial de souligner que ce journalisme d’opinion doit être éclairé et précis. Il ne doit pas se limiter à des opinions « suaves et fallacieuses » ou à des raccourcis sensationnalistes, mais doit être basé sur une investigation rigoureuse et une documentation précise. La charte de Munich, qui établit les principes déontologiques du journalisme, doit être notre boussole. C’est un appel à un retour aux fondamentaux du journalisme, en respect de l’héritage de Pierre Lazareff et d’autres grands noms de notre profession.

En ce 14 juillet, alors que nous célébrons l’unité et la fraternité symbolisées par la Fête de la Fédération, nous devons aussi nous rappeler l’importance d’un journalisme authentique et respectueux de la vérité.

Chers lecteurs, je vous invite à vous joindre à moi pour saluer ceux qui font vivre le journalisme d’opinion. Vos voix, vos récits et vos points de vue ont leur place dans ce grand débat national. En cette journée mémorable, engageons-nous à nourrir un journalisme d’opinion qui honore la vérité et stimule un débat public éclairé et respectueux.

Vive la France, vive le journalisme d’opinion éclairé et authentique.