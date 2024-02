Vous êtes passionné par les véhicules électriques et l’innovation technologique ? Vous rêvez de monter des produits aftermarket sur votre Tesla, mais vous ne savez pas comment faire ? Alors, ne cherchez plus : le GIGATELIER 2.0 est l’événement qu’il vous faut ! Et bonne nouvelle, Tesla Mag sera présent pour vous accueillir, vous informer et partager cette aventure…