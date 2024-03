TOP 10 bornes de recharge pour les PRO

En quelques années, le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques a connu un développement considérable. Les entreprises cherchent de plus en plus des solutions de recharge adaptées à leurs besoins, afin de faciliter la transition vers l’électromobilité. Dans cet article, je présenterai les 10 meilleures bornes de recharge pour les professionnels, offrant des solutions de recharge pratiques et efficaces pour les entreprises en France.

Les bornes de recharge professionnelles sont des infrastructures essentielles pour les entreprises qui souhaitent encourager l’utilisation des véhicules électriques par leurs employés et leurs clients. Elles offrent une recharge rapide, sûre et pratique, permettant d’optimiser l’autonomie des véhicules électriques.

Les solutions de recharge pour les entreprises doivent répondre à plusieurs critères importants, tels que la puissance de recharge, la compatibilité avec différents types de véhicules électriques, la connectivité et les fonctionnalités avancées. Pour vous aider à faire le meilleur choix parmi la multitude d’options disponibles sur le marché, voici notre liste des 10 meilleures bornes de recharge pour les professionnels en France :

Points Clés:

Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont essentielles pour les entreprises en France.

Les meilleures bornes de recharge offrent une recharge rapide, sûre et pratique.

Les entreprises doivent prendre en compte plusieurs critères lors du choix d’une borne de recharge, tels que la puissance, la compatibilité et les fonctionnalités.

Certaines bornes de recharge, comme la Wallbox Copper SB et la Circontrol eNext S , se distinguent par leur polyvalence et leur adaptabilité à tous les types de véhicules électriques.

La connectivité, la programmation de charge et la gestion à distance sont des fonctionnalités importantes à prendre en compte lors du choix d'une borne de recharge.

Wallbox Copper SB, la plus complète des meilleures bornes de recharge

La Wallbox Copper SB est la solution parfaite pour les entreprises à la recherche d’une borne de recharge polyvalente et performante. Cette borne est compatible avec tous les véhicules électriques, offrant ainsi une solution de recharge universelle pour votre flotte. Avec une puissance réglable de 1,4 kW à 22 kW, la Wallbox Copper SB s’adapte à vos besoins spécifiques en termes de recharge.

Certifiée IP54 et IK10, la Wallbox Copper SB est conçue pour résister aux intempéries et aux chocs, assurant ainsi une durabilité maximale. Vous pouvez donc installer cette borne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de vos locaux, en toute confiance.

En plus de sa robustesse, la Wallbox Copper SB est également hyperconnectée. Vous avez la possibilité d’ajouter des fonctionnalités WiFi, Ethernet et Bluetooth en option, ce qui facilite la gestion et le suivi de vos sessions de recharge. Grâce à ces connexions, vous pouvez contrôler à distance l’état de votre borne, planifier des sessions de recharge et obtenir des rapports détaillés sur l’utilisation de chaque station de recharge.

Avec la Wallbox Copper SB, vous bénéficiez d’une solution de recharge complète et fiable pour votre entreprise. Que vous ayez une petite flotte de véhicules électriques ou une grande entreprise avec de nombreux véhicules, cette borne répondra à tous vos besoins en matière de recharge.

Puissance réglable Certifications Connectivité 1,4 kW – 22 kW IP54, IK10 WiFi, Ethernet, Bluetooth (en option)

Wallbox Pulsar Plus, la plus compacte des meilleures bornes de recharge

La Wallbox Pulsar Plus est une borne de recharge légère et compacte qui convient parfaitement aux besoins des entreprises. Grâce à sa taille réduite, elle peut être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de vos locaux.

Cette borne de recharge offre une puissance réglable jusqu’à 22 kW, ce qui vous permet de charger rapidement vos véhicules électriques. De plus, la Wallbox Pulsar Plus est capable d’utiliser l’énergie solaire pour recharger les véhicules, ce qui en fait une solution écologique et rentable pour votre entreprise.

La Wallbox Pulsar Plus est également équipée d’une protection contre les fuites de courant continu, garantissant ainsi la sécurité de vos utilisateurs et de vos véhicules. Avec son design moderne et élégant, elle s’intègre parfaitement à tout environnement. Son utilisation intuitive et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour les entreprises souhaitant investir dans une borne de recharge de haute qualité.

« La Wallbox Pulsar Plus est une solution compacte et puissante pour la recharge des véhicules électriques des entreprises. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font une option idéale pour les professionnels. »

Easee Charge, la plus robuste des meilleures bornes de recharge

La borne Easee Charge est une solution de recharge monophasée et triphasée conçue pour répondre aux besoins des entreprises. Dotée d’une puissance réglable de 2,3 kW à 22 kW, elle offre une capacité de charge adaptée à tous les types de véhicules électriques.

Cette borne de recharge se distingue par ses nombreuses fonctionnalités avancées, telles que la détection de fuite de courant continu, qui garantit la sécurité de vos opérations. De plus, la balance automatique des phases permet une distribution équilibrée de la charge électrique, réduisant ainsi les risques de surcharge.

Pour une gestion plus pratique et efficace, la borne Easee Charge est connectée en WiFi et 4G, vous offrant ainsi un contrôle total à distance. Vous pouvez facilement programmer les sessions de charge en fonction de vos besoins spécifiques, optimisant ainsi l’utilisation de l’énergie.

La borne Easee Charge est également dotée d’une application complète pour smartphone, vous permettant de surveiller en temps réel l’état de la recharge, consulter l’historique et recevoir des notifications importantes.

Avec sa robustesse et sa fiabilité, la borne Easee Charge est un choix idéal pour les entreprises qui cherchent à mettre en place des infrastructures de recharge électrique performantes et durables.

Caractéristiques clés de la borne Easee Charge

Puissance Connectivité Fonctionnalités Puissance réglable de 2,3 kW à 22 kW Connectée en WiFi et 4G Détection de fuite de courant continu Application complète pour smartphone Balance automatique des phases Programmation de charge

N’hésitez pas à opter pour la borne Easee Charge pour assurer une recharge efficace et sûre de vos véhicules électriques. Son design robuste, ses fonctionnalités avancées et sa connectivité vous offrent une expérience de recharge de qualité pour votre entreprise.

Schneider EVlink Smart Wallbox, la plus haut de gamme des meilleures bornes de recharge

La borne Schneider EVlink Smart Wallbox est une borne de recharge haut de gamme compatible en monophasé et triphasé. Elle offre une puissance paramétrable de 3 kW à 22 kW et dispose de nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion de charge dynamique et les charges différées en heures creuses. Elle est également certifiée IP55 et IK10 pour une protection contre les intempéries et les chocs.

La Schneider EVlink Smart Wallbox est synonyme d’innovation et de fiabilité sur le marché des bornes de recharge pour les entreprises. Son design élégant et robuste s’intègre parfaitement dans n’importe quel environnement, que ce soit en intérieur ou en extérieur. En tant que borne de recharge haut de gamme, elle offre une expérience de charge optimale pour les véhicules électriques.

Fonctionnalités avancées pour une gestion de charge intelligente

La borne Schneider EVlink Smart Wallbox est dotée de fonctionnalités avancées qui permettent une gestion de charge intelligente. Vous pouvez paramétrer la puissance de recharge en fonction de vos besoins spécifiques, allant de 3 kW à 22 kW. De plus, elle propose des fonctionnalités de gestion de charge dynamique, ce qui vous permet d’optimiser l’utilisation de l’électricité disponible et d’éviter les surcharges. Vous pouvez également programmer des charges différées pendant les heures creuses, ce qui vous permet de bénéficier de tarifs avantageux et de réduire les coûts de recharge.

Protection contre les intempéries et les chocs

La Schneider EVlink Smart Wallbox est certifiée IP55, ce qui signifie qu’elle offre une protection étanche contre les poussières et les jets d’eau, vous assurant ainsi un fonctionnement fiable même dans des conditions météorologiques défavorables. Elle est également certifiée IK10, ce qui garantit sa résistance aux chocs. Vous pouvez donc installer cette borne de recharge en extérieur sans craindre les intempéries ou les actes de vandalisme.

Installation facile et intégration harmonieuse

L’installation de la Schneider EVlink Smart Wallbox est simple et rapide grâce à son design ergonomique et intuitif. Elle est fournie avec tous les accessoires nécessaires pour une installation sûre et conforme aux normes en vigueur. De plus, son design élégant et moderne s’intègre harmonieusement dans votre espace de recharge, que ce soit dans un parking d’entreprise, un garage ou tout autre lieu de recharge.

La borne Schneider EVlink Smart Wallbox est un choix idéal pour les entreprises à la recherche d’une solution de recharge haut de gamme et performante pour leur flotte de véhicules électriques. Sa puissance réglable, ses fonctionnalités avancées et sa protection contre les intempéries en font une option fiable et durable pour répondre à vos besoins de recharge.

Legrand Green’Up Premium, la plus polyvalente des meilleures bornes de recharge

La borne Legrand Green’Up Premium est une solution de recharge polyvalente conçue spécialement pour les entreprises. Avec une puissance réglable de 3,7 kW à 22 kW, elle offre une flexibilité optimale pour répondre à tous vos besoins de recharge.

Cette borne de recharge est équipée de plusieurs modes de charge en monophasé et triphasé, ce qui la rend compatible avec une large gamme de véhicules électriques. Que vous ayez une flotte de voitures particulières ou des véhicules utilitaires, la Legrand Green’Up Premium saura s’adapter à vos exigences.

Avec sa connectivité Bluetooth et WiFi intégrée, vous pouvez facilement surveiller et contrôler les sessions de recharge depuis votre smartphone ou tablette. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez programmer des horaires de charge, surveiller la consommation d’énergie et accéder à des statistiques détaillées sur l’utilisation de la borne.

La Legrand Green’Up Premium est également dotée de fonctionnalités avancées pour la gestion de plusieurs stations de recharge simultanément. Que vous souhaitiez installer des bornes de recharge dans différents sites ou gérer plusieurs points de charge au sein d’un même site, cette borne vous offre la possibilité de centraliser et de contrôler facilement toutes vos stations.

Avec sa conception robuste et durable, la Legrand Green’Up Premium est conçue pour une utilisation en extérieur. Elle est certifiée IP54 pour une protection contre les intempéries et est résistante aux chocs, assurant une fiabilité et une durabilité optimales.

En choisissant la Legrand Green’Up Premium pour votre entreprise, vous bénéficiez d’une solution de recharge polyvalente et performante qui vous permettra de soutenir votre transition vers la mobilité électrique.

NB : L’image ci-dessus illustre la borne de recharge Legrand Green’Up Premium.

Tesla Wall Connector Gen 3, la plus performante des meilleures bornes de recharge

La borne de recharge Tesla Wall Connector Gen 3 est spécialement conçue pour les véhicules Tesla, offrant une performance exceptionnelle pour les entreprises. Avec une puissance de charge allant jusqu’à 22 kW, cette borne permet un chargement rapide et efficace de vos véhicules électriques.

La Tesla Wall Connector Gen 3 est certifiée IP44, garantissant une protection contre la poussière et les projections d’eau. Cela vous assure une utilisation sûre et fiable de la borne, même dans des environnements exigeants.

Une des caractéristiques clés de cette borne de recharge est la disponibilité d’une application mobile dédiée qui vous permet de suivre en temps réel l’état de la recharge de vos véhicules. Vous pouvez également gérer les paramètres de charge, surveiller la consommation d’énergie et recevoir des notifications en cas de besoin.

Cette borne de recharge Tesla est compatible avec tous les modèles Tesla, ce qui en fait une solution polyvalente pour les entreprises disposant de flottes mixtes. Réduisez vos temps de recharge et augmentez l’efficacité de votre flotte électrique avec la Tesla Wall Connector Gen 3.

Investir dans une borne de recharge de qualité comme la Tesla Wall Connector Gen 3 est essentiel pour soutenir la croissance de votre entreprise et favoriser la transition vers l’électromobilité. Offrez à votre flotte de véhicules électriques une solution de recharge performante et fiable.

Hager Witty XEV101, la plus économique des meilleures bornes de recharge

La borne de recharge Hager Witty XEV101 est une solution économique et performante pour les entreprises souhaitant investir dans une infrastructure de recharge électrique. Avec une puissance réglable de 2,3 kW à 7,4 kW, cette borne offre une flexibilité adaptée à différents besoins de charge.

En plus de sa puissance ajustable, la borne Hager Witty XEV101 est équipée de fonctionnalités de sécurité avancées. Elle dispose d’un délestage en cas de surintensité, ce qui permet d’éviter les problèmes liés à une charge excessive. De plus, elle offre une protection efficace contre les fuites de courant, garantissant ainsi la sécurité des véhicules électriques lors de la recharge.

Cette borne de recharge est également accompagnée d’une garantie de 2 ans, offrant ainsi une tranquillité d’esprit aux entreprises qui font confiance à la marque Hager.

Caractéristiques principales de la borne Hager Witty XEV101 :

Puissance réglable de 2,3 kW à 7,4 kW

Délestage en cas de surintensité

Protection contre les fuites de courant

Garantie de 2 ans

« La borne Hager Witty XEV101 offre une solution économique pour les entreprises qui souhaitent investir dans des bornes de recharge électrique fiables et sécurisées. Sa puissance réglable permet de s’adapter à différents besoins de charge, tandis que ses fonctionnalités de sécurité avancées offrent une tranquillité d’esprit aux utilisateurs. »

Comparaison des caractéristiques des meilleures bornes de recharge professionnelles

Borne de recharge Puissance réglable Sécurité Garantie Hager Witty XEV101 2,3 kW – 7,4 kW Délestage en cas de surintensité et protection contre les fuites de courant 2 ans Wallbox Copper SB 1,4 kW – 22 kW Certifiée IP54 et IK10 2 ans Circontrol eNext S 2,3 kW – 7,4 kW Certifiée IP54 et IK10 3 ans Wallbox Pulsar Plus Jusqu’à 22 kW Protection contre les fuites de courant continu 2 ans

Avec la borne de recharge Hager Witty XEV101, les entreprises peuvent bénéficier d’une solution économique et fiable pour répondre à leurs besoins de recharge électrique. Cette borne polyvalente offre une puissance réglable, des fonctionnalités de sécurité avancées et une garantie de 2 ans, faisant d’elle un choix solide pour les entreprises soucieuses de leur budget.

Conclusion

Le choix de la meilleure borne de recharge pour votre entreprise est crucial pour soutenir votre transition vers l’électromobilité. Les bornes de recharge mentionnées dans cet article offrent une grande polyvalence, robustesse et fiabilité, répondant aux besoins spécifiques des professionnels. Cependant, il est primordial d’évaluer attentivement vos besoins en termes de puissance, de connectivité et de fonctionnalités avant de prendre une décision finale.

Investir dans une borne de recharge de qualité est un investissement essentiel pour garantir la disponibilité d’un système de recharge performant pour votre flotte de véhicules électriques. En tenant compte des caractéristiques techniques et des exigences de votre entreprise, vous pourrez choisir la borne qui correspond le mieux à vos besoins.

Grâce à ces bornes de recharge, votre entreprise pourra non seulement contribuer à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement, mais également bénéficier des avantages économiques et pratiques offerts par les véhicules électriques. Prenez le temps d’évaluer les options disponibles sur le marché et faites un choix éclairé pour propulser votre entreprise vers l’avenir de l’électromobilité.

FAQ Quelles sont les différentes options de bornes de recharge pour les professionnels ? Il existe de nombreuses options de bornes de recharge pour les professionnels, notamment la Wallbox Copper SB, la Circontrol eNext S, la Wallbox Pulsar Plus, la borne Easee Charge, la Schneider EVlink Smart Wallbox, la Legrand Green’Up Premium, la Keba P30 a-series, le Tesla Wall Connector Gen 3 et la Hager Witty XEV101. Chaque borne offre des fonctionnalités spécifiques pour répondre à vos besoins en matière de puissance, de durabilité et de connectivité. Quelles sont les principales caractéristiques à prendre en compte lors du choix d’une borne de recharge professionnelle ? Lors du choix d’une borne de recharge professionnelle, il est important de prendre en compte des factors tels que la puissance réglable, la compatibilité avec les véhicules électriques, la certification de résistance aux intempéries et aux chocs, la connectivité, les fonctionnalités de programmation et de gestion de la recharge, ainsi que les options de connectivité WiFi et Bluetooth. Pour choisir la borne de recharge adaptée à votre entreprise, vous devez évaluer vos besoins spécifiques en termes de puissance, de connectivité et de fonctionnalités. Il est également important de prendre en compte la taille de votre flotte de véhicules électriques, ainsi que l’emplacement et l’espace disponibles pour l’installation des bornes de recharge. Quels sont les avantages d’investir dans une borne de recharge haute puissance ? Investir dans une borne de recharge haute puissance offre plusieurs avantages pour les professionnels. Cela permet une recharge plus rapide des véhicules électriques, ce qui réduit les temps d’immobilisation et augmente la productivité. De plus, une borne de recharge haute puissance peut supporter une utilisation intensive et répondre aux besoins de recharge d’une flotte importante de véhicules électriques. Pour garantir la sécurité des bornes de recharge pour les professionnels, il est essentiel de choisir des bornes certifiées IP54 et IK10, qui offrent une résistance aux intempéries et aux chocs. De plus, les bornes de recharge professionnelles doivent être équipées de fonctionnalités de détection de fuite de courant continu et de protections contre les surintensités, les court-circuits et les fuites de courant. Existe-t-il des subventions pour l’installation de bornes de recharge pour les professionnels ? Oui, il existe des subventions disponibles pour l’installation de bornes de recharge pour les professionnels. Ces subventions peuvent varier en fonction de votre région et de votre pays. Il est recommandé de se renseigner auprès des autorités locales ou des organismes gouvernementaux pour connaître les subventions disponibles dans votre situation. Quel est le coût d’installation d’une borne de recharge pour les professionnels ? Le coût d’installation d’une borne de recharge pour les professionnels peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le nombre de bornes à installer, la puissance requise, les travaux d’électricité nécessaires et les éventuelles subventions disponibles. Il est recommandé de demander des devis à plusieurs installateurs spécialisés pour obtenir une estimation précise du coût d’installation. Quelles sont les normes de recharge électrique pour les bornes de recharge professionnelles ? Les bornes de recharge professionnelles doivent respecter les normes de recharge électrique en vigueur dans votre pays. Les normes les plus courantes incluent la norme IEC 61851 pour la compatibilité avec les véhicules électriques, la norme IP54 pour la résistance aux intempéries et la norme IK10 pour la résistance aux chocs. La maintenance des bornes de recharge professionnelles peut varier en fonction du fabricant et du modèle de la borne. En général, il est recommandé de suivre les recommandations du fabricant en termes de fréquence d’entretien et de vérifications régulières. Il est également recommandé de souscrire à un contrat de maintenance avec un installateur spécialisé pour assurer le bon état de fonctionnement de vos bornes de recharge. Quelles sont les options de connectivité des bornes de recharge professionnelles ? Les bornes de recharge professionnelles offrent généralement différentes options de connectivité, telles que le WiFi, l’Ethernet, le Bluetooth et la 4G. Ces options de connectivité permettent de surveiller et de gérer la recharge à distance, d’accéder aux données de consommation d’énergie et de bénéficier de fonctionnalités avancées de programmation et de gestion de la recharge. Quels sont les logiciels de gestion de recharge disponibles pour les bornes de recharge professionnelles ? Il existe une variété de logiciels de gestion de recharge disponibles pour les bornes de recharge professionnelles. Ces logiciels offrent des fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel de l’état des bornes, la programmation de la recharge, la gestion des utilisateurs et des flottes de véhicules électriques, ainsi que des rapports sur la consommation d’énergie et les coûts de recharge.