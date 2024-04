En cette journée marquante, le Tesla Model Y équipé de la dernière version de l’Hardware 4 (HW4) a officiellement commencé à être livré au Royaume-Uni. Cet événement marque un tournant significatif non seulement pour Tesla mais aussi pour les amateurs de voitures électriques dans la région

Qu’est-ce que le HW4 ?

Le Hardware 4, ou HW4, est la toute dernière version du système de matériel informatique embarqué de Tesla, destiné à améliorer les capacités de conduite autonome des véhicules. Par rapport à son prédécesseur, le HW3, le HW4 offre des avancées significatives en termes de traitement des données, de perception de l’environnement et de réactivité du système. Cette mise à jour est cruciale car elle promet une conduite plus sûre et plus intuitive.

Impact sur le Model Y

Le Model Y, l’un des SUV compacts les plus populaires de Tesla, bénéficie grandement de l’intégration du HW4. Cette mise à jour lui permet de tirer pleinement parti des dernières innovations en matière de pilotage automatique et de sécurité active. Les acheteurs britanniques peuvent désormais profiter d’une expérience de conduite améliorée, avec des fonctionnalités telles que la reconnaissance améliorée des objets sur la route, une meilleure adaptation aux conditions de conduite complexes et une interaction plus fluide avec les systèmes de sécurité du véhicule.

Les livraisons commencent

Les premiers acheteurs au Royaume-Uni ont commencé à recevoir leurs véhicules aujourd’hui, un moment très attendu par de nombreux passionnés et précommandeurs. La demande pour le Model Y équipé du HW4 a été forte, signalant un intérêt croissant pour les technologies avancées et les véhicules électriques en général.

Conclusion

L’arrivée du Tesla Model Y avec HW4 au Royaume-Uni représente une étape importante dans l’évolution de la mobilité électrique. Avec des avancées continues dans la technologie des véhicules autonomes, Tesla continue de pousser les frontières de ce qui est possible, offrant ainsi aux consommateurs des options de transport toujours plus efficaces, sûres et respectueuses de l’environnement. Pour ceux qui envisagent d’acheter un véhicule électrique, le nouveau Model Y pourrait bien être une option à considérer sérieusement.

FAQ sur cette Model Y du Royaume-uni

Quelles sont les principales améliorations du HW4 par rapport au HW3 ?

Meilleure capacité de traitement, reconnaissance améliorée des objets et réponses système plus rapides.

Quand les livraisons du Model Y HW4 ont-elles commencé au Royaume-Uni ?

Les livraisons ont commencé aujourd’hui.

Le Model Y HW4 est-il disponible dans d’autres régions ?