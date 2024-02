Cette nouveauté de Tesla, repérée pour la première fois sans aucun camouflage, dévoile une série d’améliorations significatives par rapport à la version Long Range (LR), marquant un pas de géant dans l’évolution des performances et du design des véhicules électriques. Décortiquons ensemble les détails de ces améliorations qui font du Model 3 Ludicrous une véritable merveille technologique.

Performance et Esthétique : Un Duo Inégalé

Demandez un devis pour votre projet de rechargement ! Demandez un devis pour installer votre borne ou station de rechargement dans toute la France. Service Gratuit et local pour véhicules électriques de toutes marques. Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom / Nom entreprise ou établissement *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Véhicule

Nombres de places à équiper

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Sièges Performance et Confort Accru

Les nouveaux sièges Performance se distinguent immédiatement, promettant une expérience de conduite à la fois plus confortable et plus immersive. Conçus pour offrir un meilleur maintien lors des accélérations intenses, ces sièges sont le premier indice de la nature sportive de ce modèle.

Roues et Aero Caps : L’Élégance Fonctionnelle

Les roues équipées d’aero caps spécifiques ne sont pas seulement esthétiques ; elles contribuent également à l’efficacité énergétique du véhicule. Leur design optimise l’aérodynamisme, réduisant ainsi la résistance de l’air pour maximiser l’autonomie.

Freins Rouges : Un Symbole de Puissance

Les étriers de frein rouge vif ne sont pas qu’un simple choix esthétique. Ils symbolisent la puissance de freinage accrue de cette version Performance, essentielle pour maîtriser les vitesses vertigineuses que le mode Ludicrous permet d’atteindre.

Un Design Extérieur Affiné

Le splitter avant et l’aileron arrière ne sont pas de simples ajouts esthétiques ; ils jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la tenue de route et de l’efficacité énergétique à haute vitesse. La suspension abaissée renforce cette dynamique, offrant une expérience de conduite plus stable et plus réactive.

Le Badge Ludicrous : Plus Qu’un Symbole

Contrairement à ce que certains pourraient penser, le badge apposé à l’arrière de ce Model 3 n’est pas un insigne Plaid, mais bien un badge Ludicrous. Cette distinction n’est pas anodine ; elle marque l’appartenance de ce véhicule à une catégorie à part, promettant des performances et une expérience de conduite transcendant tout ce que l’on a pu connaître jusqu’à présent.

Production : Giga Shanghai à l’avant-Garde

La production de cette merveille semble être l’œuvre de Giga Shanghai, Tesla préférant lancer la fabrication des nouvelles versions de ses modèles dans cette gigafactory avant Fremont. Cette stratégie de production souligne l’importance croissante du marché asiatique pour Tesla et pourrait signifier que l’Europe et les États-Unis devront patienter encore quelques mois avant de voir arriver les premières unités du Model 3 Performance.

Réactions et spéculations : l’excitation Montante

L’apparition du Model 3 Ludicrous a suscité une vague d’excitation et de spéculations parmi les fans et les observateurs. De l’avis général, Tesla se prépare à lancer officiellement ce modèle très prochainement, peut-être même dans les jours à venir. Les commentaires élogieux ne tarissent pas, beaucoup anticipant que ce modèle sera le véhicule le plus excitant et le plus performant jamais proposé par Tesla, peut-être même surpassant la Model S en termes de vitesse grâce à ses potentielles deux moteurs Plaid.

Une Révolution en Marche

Le Tesla Model 3 Performance (Ludicrous) ne se contente pas de repousser les limites de la performance électrique ; il les redéfinit. Avec ses améliorations esthétiques et fonctionnelles, ce modèle est prêt à offrir une expérience de conduite sans précédent, affirmant une fois de plus la position de Tesla comme leader de l’innovation automobile. Alors que l’anticipation monte, le monde attend avec impatience le lancement officiel de ce qui promet d’être non seulement une révolution dans la gamme Tesla, mais dans l’ensemble du secteur des véhicules électriques. Le compte à rebours a commencé, préparant le terrain pour une nouvelle ère de la mobilité électrique.

Rejoignez dès maintenant le Club Tesla Mag gratuitement et participez activement à la révolution électrique. Vous cherchez un installateur de borne ou de panneaux solaires ? Référencez votre société et répondez à la demande de nos lecteurs. Besoin d'une stratégie de communication ? Choisissez la régie Tesla Mag.

Une question ? Nous contacter