Avec les évolutions technologiques et l’augmentation de la sensibilisation aux énergies renouvelables, les toits solaires gagnent en popularité et en accessibilité. Une question se pose fréquemment : un toit solaire est-il vraiment moins cher qu’un toit en tuiles traditionnelles ? Selon des experts du secteur, la réponse serait affirmative, surtout à long terme.

Comparaison des coûts initiaux

Un toit solaire représente un investissement initial supérieur à celui d’un toit traditionnel. Falk Baumann, directeur de la société de charpenterie et de photovoltaïque Baumann Falk, souligne que « l’investissement pour les toits solaires n’est qu’une fois et demie plus élevé que pour les toits en tuiles conventionnels ». Ce coût initial englobe non seulement les matériaux traditionnels comme les lattes de bois et le revêtement mais également les modules solaires, le câblage et l’onduleur.

Amortissement et gains à long terme

Le véritable avantage financier des toits solaires devient apparent lorsqu’on considère l’amortissement et les gains énergétiques. Baumann explique que le surcoût des installations solaires est « vite amorti grâce aux rendements électriques élevés ». Après quelques années, le toit solaire commence à s’autofinancer grâce à la production d’électricité, ce qui est impossible avec un toit traditionnel.

Avantages additionnels

Au-delà de l’économie directe, les toits solaires offrent plusieurs autres avantages qui réduisent les coûts à long terme :

Installation rapide et moins coûteuse : Comparativement aux tuiles, les grands formats des panneaux solaires couvrent une plus grande surface et nécessitent moins de temps d’installation.

: Comparativement aux tuiles, les grands formats des panneaux solaires couvrent une plus grande surface et nécessitent moins de temps d’installation. Entretien réduit : Les systèmes solaires nécessitent moins d’entretien que les toitures traditionnelles, réduisant ainsi les frais périodiques.

: Les systèmes solaires nécessitent moins d’entretien que les toitures traditionnelles, réduisant ainsi les frais périodiques. Durabilité et résistance : Les toits solaires sont conçus pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, ce qui peut diminuer les coûts de réparation et de remplacement.

: Les toits solaires sont conçus pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, ce qui peut diminuer les coûts de réparation et de remplacement. Légèreté: Les toits solaires sont généralement plus légers que les toitures traditionnelles avec installations PV, ce qui est bénéfique pour les structures plus anciennes.

Esthétique et intégration

Contrairement à l’image souvent perçue, les toits solaires modernes offrent une intégration esthétique et discrète. Le système ‘Level’, par exemple, utilise des panneaux composites en aluminium qui peuvent être adaptés sur site, offrant une finition soignée qui s’harmonise avec l’esthétique globale du bâtiment.

Conclusion

En conclusion, bien que l’investissement initial pour un toit solaire soit supérieur, les nombreux avantages économiques, à partir de l’amortissement des coûts et des économies d’énergie, rendent cette option de plus en plus viable financièrement face aux toits en tuiles traditionnelles. Avec les subventions disponibles et une prise de conscience croissante de l’importance de l’énergie durable, les toits solaires sont appelés à devenir une norme plutôt qu’une exception.