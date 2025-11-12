L’électrification chez Ford : Une Réaction Nécessaire Face aux Défis des Véhicules Électriques

Lors d’une discussion récente sur le podcast « Office Hours: Business Edition », Jim Farley, PDG de Ford, a partagé des révélations saisissantes sur son expérience après avoir démonté des véhicules Tesla et des modèles chinois de véhicules électriques (VE). Ces découvertes ont été qualifiées de véritable « réveil » accablant pour le géant de l’automobile américain.

Un choc révélateur

Jim Farley a décrit comment le démontage des voitures de Tesla et de ses concurrents chinois a révélé des avancées technologiques qui ont incité Ford à réviser sa stratégie. « Nous avons constaté avec stupeur la différence significative », a-t-il déclaré. Il a souligné que le nouveau modèle Mustang Mach-E de Ford comportait jusqu’à 1,6 km de câblage électrique en plus qu’une Tesla Model 3, rendant le véhicule plus lourd et nécessitant une plus grande batterie.

La menace des entreprises chinoises

Farley a souvent mis en garde contre l’ascension fulgurante des entreprises chinoises de VE, affirmant qu’elles représentent une menace pour Ford et les autres constructeurs occidentaux. En juin, il décrivait les véhicules électriques chinois comme « largement supérieurs » à leurs homologues occidentaux. Cette montée en puissance est appuyée par le fait qu’environ 50 % des ventes de nouvelles voitures en Chine sont électriques, contre seulement 10 % aux États-Unis.

Une réponse stratégique audacieuse

En 2022, en réponse à ces défis, Ford a scindé sa division VE en une nouvelle entité appelée Model E. Bien que cette division ait enregistré des pertes, Jim Farley maintient que cette décision était cruciale pour permettre à Ford de s’adapter rapidement et de manière ciblée aux enjeux du marché mondial. « Je savais que ce serait brutal d’un point de vue commercial », a-t-il admis, insistant toutefois sur la nécessité d’une responsabilité accrue envers les investisseurs.

Optimisation de la production et regard vers l’avenir

Ford, loin de se décourager, adopte désormais une nouvelle stratégie pour mieux aligner son offre de VE sur le marché. En août, Farley a dévoilé une nouvelle chaîne de production pour concurrencer des leaders comme BYD et Tesla. Le premier véhicule à sortir de cette ligne redessinée sera un camion de taille moyenne estimé à 30 000 dollars américains, et devrait être disponible en 2027.

Les bouleversements du marché américain

Malgré les difficultés rencontrées aux États-Unis, où la demande de véhicules électriques semble ralentir, Ford a enregistré des ventes record de VE au troisième trimestre. Cependant, Farley a averti que le marché américain diffère considérablement de celui projeté, la tendance penche vers des modèles électriques plus abordables plutôt que des véhicules haut de gamme.

Avec cette approche, Ford espère non seulement rattraper le retard face à Tesla et aux fabricants chinois, mais aussi prendre position dans un marché en pleine transformation. Pour Farley, l’avenir de Ford dans les VE n’est pas qu’une question de technologie, mais d’assurer à l’entreprise une place de choix dans le paysage automobile mondial en mouvement.

