L’énergie solaire pour la maison présente de nombreux avantages. Tout d’abord, elle est renouvelable, ce qui signifie qu’elle ne s’épuise pas contrairement aux combustibles fossiles. De plus, elle permet de réduire considérablement la facture d’électricité en produisant de l’énergie gratuite à partir du soleil. Elle est également très peu polluante et ne dégage pas de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Enfin, l’installation de panneaux solaires peut augmenter la valeur de la propriété et constituer un investissement à long terme rentable.

Dans cet article, nous allons explorer les avantages de l’énergie solaire pour votre maison à Roubaix.

Réduisez votre facture d’électricité avec l’énergie solaire

Pour faire des économies grâce aux panneaux solaires à Roubaix, vous pouvez opter pour l’autoconsommation avec vente du surplus. Voici un résumé des étapes à suivre et des éléments à prendre en compte pour réduire vos coûts et optimiser votre installation :

Autoconsommation avec vente du surplus : Vous consommez l’énergie produite par vos panneaux solaires et vendez le surplus au fournisseur historique EDF. Confort : Lorsque la production ne suffit pas, le réseau compense automatiquement pour éviter les coupures ou irrégularités de tension. Aides financières : Vous pouvez bénéficier d’une prime à l’investissement pour réduire le coût de votre installation. Les montants varient en fonction de la puissance de l’installation, allant de 430 €/kWc pour une puissance inférieure à 3 kWc jusqu’à 90 €/kWc pour une puissance inférieure à 100 kWc. Tarif de rachat : Le tarif de rachat de l’électricité excédentaire varie également selon la puissance de l’installation, allant de 0,10 €/kWh pour une puissance inférieure à 9 kWc jusqu’à 0,1107 €/kWh pour une puissance inférieure à 500 kWc (dans la limite de 1 100 kWh/kWc puis 0,04 €/kWh). Budget et financement : Le coût d’une installation photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs, tels que la puissance, le mode de pose et le type de panneau solaire utilisé. Les coûts moyens varient entre 2 200 et 3 500 € par kWc. Mode de pose : Il existe 3 possibilités de pose des panneaux solaires : la surimposition (la moins coûteuse), l’intégration au bâti et l’installation au sol.

En résumé, pour faire des économies grâce aux panneaux solaires à Roubaix, il est important de choisir la bonne configuration d’autoconsommation avec vente du surplus, d’opter pour le mode de pose le plus adapté à votre situation et de profiter des aides financières disponibles. De plus, en vendant l’électricité excédentaire, vous augmenterez la rentabilité de votre installation.

Donnez de la valeur à votre bien

L’installation de panneaux solaires sur votre propriété peut augmenter sa valeur pour plusieurs raisons. Cependant, il est important de noter que les chiffres exacts peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que la taille et l’emplacement de la propriété, la qualité de l’installation solaire et les conditions du marché immobilier local.

Voici quelques éléments chiffrés qui montrent comment les panneaux solaires peuvent augmenter la valeur d’une propriété :

Une étude réalisée par le Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) aux États-Unis a montré que les maisons équipées de panneaux solaires se vendaient en moyenne 3,74 % de plus que les maisons sans panneaux solaires. Pour une maison d’une valeur de 300 000 €, cela représente une augmentation de 11 220 € (Source : LBNL, 2015 – https://emp.lbl.gov/publications/selling-sun-price-premium-analysis). Une autre étude américaine menée par Zillow, un site d’évaluation immobilière, a révélé que les maisons équipées de panneaux solaires se vendaient en moyenne 4,1 % de plus que les maisons sans panneaux solaires en 2019 (Source : Zillow, 2019 – https://www.zillow.com/research/solar-panels-house-sell-more-23798/).

Bien que ces études soient basées sur des données américaines, elles donnent une indication de la façon dont les panneaux solaires peuvent augmenter la valeur des propriétés. En France, il n’y a pas de chiffres exacts disponibles, mais il est raisonnable de s’attendre à une tendance similaire.

Il est également important de noter que les économies d’énergie et les revenus potentiels générés par la vente du surplus d’électricité produite par les panneaux solaires peuvent rendre la propriété plus attrayante pour les acheteurs potentiels.

Les étapes pour installer des panneaux solaires à Roubaix

Voici les grandes étapes de l’installation de panneaux solaires, qui peuvent rassurer un futur acheteur quant à la qualité et au sérieux du processus :

Évaluation et planification : Un expert en énergie solaire évalue l’emplacement, l’orientation et l’inclinaison du toit, ainsi que la consommation d’énergie du foyer pour déterminer la taille et la configuration optimales du système solaire. Une étude de rentabilité est également effectuée pour estimer les économies d’énergie et le retour sur investissement. Conception du système : Les professionnels conçoivent le système solaire en fonction des besoins énergétiques, de l’espace disponible sur le toit et des réglementations locales. Cela inclut le choix des panneaux solaires, de l’onduleur, du système de montage et des câbles électriques. Démarches administratives : L’installateur solaire ou le propriétaire doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités locales et informer le gestionnaire du réseau électrique de l’installation prévue. Achat des équipements : Le matériel est acheté auprès de fournisseurs de confiance, et il est important de choisir des panneaux solaires et des onduleurs de qualité pour garantir une performance optimale et une longue durée de vie. Installation : Une équipe de professionnels qualifiés et certifiés installe les panneaux solaires sur le toit, monte l’onduleur, effectue le câblage électrique et met en place le système de surveillance de la production d’énergie. Raccordement au réseau : Une fois l’installation terminée, le système solaire est raccordé au réseau électrique par le gestionnaire du réseau. Un compteur bidirectionnel est également installé pour mesurer l’électricité produite et consommée. Mise en service et tests : Le système est mis en service, et des tests sont effectués pour s’assurer qu’il fonctionne correctement et en toute sécurité. Maintenance et suivi : Le propriétaire doit surveiller régulièrement la production d’énergie et effectuer des contrôles de routine pour garantir le bon fonctionnement du système. Les panneaux solaires nécessitent généralement peu d’entretien, mais il est important de vérifier l’état des équipements et de nettoyer les panneaux en cas de saleté ou de débris.

En fournissant ces informations à un futur acheteur, vous pouvez montrer que l’installation des panneaux solaires a été réalisée de manière professionnelle et responsable, en tenant compte de tous les aspects techniques et administratifs.

Les meilleurs installateurs de panneaux photovoltaïques à Roubaix

Installateurs locaux Adresse MG Sun 187 Rue Daubenton, 59100 Roubaix Omeo 1213 Rue des Saules, 59262 Sainghin-en-Mélantois Verbrugghe 97 Rue Jean Jaurès, 59170 Croix Kbane 21 Rue Denis Papin, 59650 Villeneuve-d’Ascq NPE 12 rue Georges Brassens, 59290 Wasqhehal

MG Sun

MG Sun est une entreprise certifiée et qualifiée QUALI PV 2019, basée dans la région Hauts-de-France. La société est spécialisée dans l’énergie solaire photovoltaïque ainsi que dans les domaines du chauffage et de la plomberie sanitaire. Elle travaille aussi bien avec les particuliers qu’avec les professionnels pour installer des solutions solaires adaptées à leurs besoins énergétiques. Chez MG Sun, l’accent est mis sur la relation clientèle et la collaboration avec le client afin d’instaurer un climat de confiance durable.

Si vous cherchez un installateur de panneaux solaires photovoltaïques près de Roubaix, MG Sun est une entreprise qui peut vous apporter des garanties et une expertise professionnelle.

Omeo

Omeo est une entreprise spécialisée dans l’installation de systèmes solaires photovoltaïques dans la région des Hauts-de-France depuis 13 ans. La société est spécialisée dans l’installation de panneaux solaires pour les particuliers et les professionnels, offrant ainsi une solution écologique et économique pour produire de l’électricité.

Si vous habitez près de Roubaix et que vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques, Omeo est une entreprise à considérer pour ses compétences et son expertise dans le domaine solaire photovoltaïque.

Verbrugghe

Verbrugghe est une entreprise spécialisée dans l’installation de solutions de chauffage et plomberie/sanitaires depuis 40 ans à Croix, dans la région Hauts-de-France. En plus de ces services, l’entreprise propose également l’installation de panneaux photovoltaïques pour ses clients particuliers et professionnels. Les experts de Verbrugghe peuvent vous conseiller sur les solutions les plus adaptées pour économiser votre énergie.

Si vous habitez près de Roubaix et que vous cherchez un installateur de panneaux photovoltaïques de confiance, Verbrugghe est une entreprise à considérer.

Kbane

Kbane est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. Leur équipe d’écocoachs est basée à Villeneuve-d’Ascq et propose un service complet, depuis le diagnostic de l’habitation jusqu’à l’installation de la solution adaptée.Les écocoachs de Kbane se rendent directement chez vous pour effectuer une évaluation précise de vos besoins et recommander la solution la plus adaptée à votre situation. Ils vous aident également à comprendre les différentes aides financières disponibles pour vous aider à réaliser vos travaux.Si vous avez besoin d’un financement, les écocoachs de Kbane peuvent vous proposer des solutions de financement adaptées à votre situation.

En somme, Kbane est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique qui vous accompagne de A à Z dans votre projet, pour vous garantir une solution sur mesure et économique.

Nord Performance Énergétique

Nord Performance Énergétique est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, notamment dans l’énergie solaire photovoltaïque, basée à Lille et opérant dans les Hauts-de-France. Avec des qualifications telles que QualiElec, QualiPV et RGE, l’entreprise réalise des installations de panneaux photovoltaïques dans plusieurs départements de la région, notamment le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne et l’Oise.Les installations proposées par Nord Performance Énergétique sont clé en main, s’appuyant sur des fournisseurs locaux pour garantir des projets photovoltaïques efficaces et durables. L’entreprise utilise les panneaux photovoltaïques les plus puissants du marché, avec des garanties durables pour assurer la satisfaction de ses clients.En optant pour l’expertise de Nord Performance Énergétique, les clients peuvent bénéficier de solutions sur mesure adaptées à leurs besoins en énergie solaire.

L’entreprise offre également un service clientèle exceptionnel, avec une équipe de professionnels disponibles pour répondre à toutes les questions et préoccupations des clients.