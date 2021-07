Les meilleurs installateurs de borne de recharge à Saint-Étienne

Trouvez facilement le meilleur installateur de borne de recharge à Saint-Etienne en faisant appel à nos services.

Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle, nous vous aidons à trouver le professionnel adapté à vos besoins grâce au Guide Tesla Magazine qui référence nos partenaires qualifiés près de chez vous.

Que ce soit pour votre domicile, le siège de votre entreprise ou une demande de votre client, laissez-nous vos coordonnées et nous sélectionnerons avec vous l’installateur de borne de recharge à Saint-Etienne, qui vous accompagnera dans la concrétisation de votre projet, depuis le financement jusqu’à l’installation.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Pour l’installation d’une prise électrique pour votre voiture électrique ou hybride, deux dispositifs de rechargement sont possibles : la prise renforcée et la borne de recharge rapide.

PILAT ELEC propose la vente et expédition de bornes de rechargement pour véhicules électriques dans toute la France. Vous pourrez la faire installer directement par votre électricien local.

Nous concevons, réalisons et mettons en œuvre l’infrastructure de charge rapide pour véhicules électriques. Les bornes de charge rapide pour véhicules électriques ont une puissance de 3 à 22 kW par borne.

Pour répondre aux préoccupations écologiques, le véhicule électrique correspond aux attentes des consommateurs vers un environnement plus propre évitant l’émission de gaz à effet de serre. Notre but est de vous proposer des installations adaptées à tous .

Notre entreprise d’électricité générale créée en 2009 a décidé d’étendre son activité et propose aux particuliers et professionnels, l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

La société Trimelec a mis en œuvre une démarche environnementale qui l’a conduite à gérer ses déchets, à les trier, et à les faire traiter selon les normes en vigueur. Les employés de Trimelec sont habitués à trier les déchets et par conséquence, respectent cette philosophie sur le chantier.

Nous pouvons attester de la certification QUALIFELEC depuis plus d’une vingtaine d’années. Les divers contrôles effectués par l’organisme de certification auprès de nos clients nous ont permis de garder cette qualification, preuve de qualité.

Trimelec possède la qualification QUALIFELEC Electrotechnique indice E 2 3. Cette certification atteste de la qualité de notre travail en terme de réalisation et donc de qualité.

Les conducteurs de travaux contrôlent quotidiennement les travaux effectués et les respects de pose, normes et qualité, ainsi que le respect du planning.

Spécialiste de l’installation électrique en courant fort et faible professionnels et particuliers.

ORIOL ELECTRICITE

PME familiale, Oriol répond à vos besoins de travaux électriques depuis 2016. Notre équipe de dix personnes se lève chaque matin dans l’optique d’obtenir une satisfaction maximale de la part de chacun de nos clients, avant, pendant et après chaque intervention. Pour cela nous mettons l’accent sur la relation client et le conseil pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre problématique.

Nous intervenons auprès des professionnels comme des particuliers aussi bien en installation électrique qu’en dépannage, ou encore en maintenance. Le plus simple est de nous appeler, nous nous ferons une joie de vous accompagner.