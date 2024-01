Les véhicules électriques (VE) gagnent en visibilité sur nos routes, bénéficiant de coûts de production, d’achat et de réparation plus bas. Cependant, certains modèles connaissent une baisse de popularité. Une étude récente de Confused.com, spécialiste de l’assurance automobile, révèle les 10 modèles de VE les moins populaires au Royaume-Uni en 2024, en se basant sur les moyennes des immatriculations annuelles des cinq dernières années.

Rang Modèle 2019- 2020 2020- 2021 2021- 2022 2022- 2023 Moyenne annuelle d’immatriculation depuis 2019 1 Smart Fortwo 357 698 696 336 522 2 Toyota BZ4X / / / 634 634 3 Honda e / 1,041 591 311 648 4 Volkswagen I.D Buzz / / / 653 653 5 Volkswagen up! 92 145 1,756 639 658 6 Kia Soul 193 842 1,254 434 681 7 Mercedes EQE Class / / / 818 818 8 Genesis GV60 / / / 821 821 9 Mazda MX-30 / 264 1,915 703 961 10 Volkswagen Golf 4,403 1,355 -211 -480 1,267

Smart Fortwo en tête des moins populaires

Immatriculations moyennes annuelles : 522

Observations : Malgré sa taille pratique pour la ville, la Smart Fortwo se retrouve en bas du classement, peut-être à cause de sa capacité limitée et de son autonomie.

Toyota BZ4X, deuxième malgré son lancement récent

Immatriculations en 2022-2023 : 634

Analyse : Le BZ4X, malgré son introduction récente, n’a pas suscité l’engouement attendu, indiquant peut-être des défis en termes de marketing ou de caractéristiques du produit.

Honda e, troisième avec des débuts modestes

Immatriculations moyennes annuelles : 648 depuis 2021

Commentaire : Lancé en 2021, le Honda e n’a pas encore réussi à captiver le marché britannique, soulignant l’importance de se démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Autres modèles dans le classement

Volkswagen I.D Buzz, Volkswagen up!, Kia Soul, Mercedes EQE Class, Genesis GV60, Mazda MX-30, Volkswagen Golf

Ces modèles montrent des immatriculations variables, reflétant une diversité dans les préférences des consommateurs et les stratégies des fabricants.

Le Tesla Model Y, contraste saisissant

Le Tesla Model Y connaît un succès fulgurant avec 22 561 immatriculations moyennes annuelles depuis son lancement en 2022 au Royaume-Uni, démontrant l’importance de la marque et de l’innovation dans le secteur des VE.

Défis et considérations pour l’adoption des VE

Louise Thomas de Confused.com souligne les défis : coûts initiaux élevés, assurances coûteuses, craintes liées à l’autonomie (« range anxiety ») et manque de stations de recharge, surtout en zone rurale.

Cependant, l’évolution de la technologie des batteries et l’augmentation des points de recharge rendent les VE de plus en plus accessibles.



Les tendances de popularité des modèles de VE au Royaume-Uni en 2024 reflètent les défis et opportunités du marché. Alors que certains modèles peinent à trouver leur public, d’autres, comme le Tesla Model Y, démontrent un intérêt croissant pour les VE. La clé du succès semble résider dans l’innovation, la visibilité de la marque et la capacité à répondre aux préoccupations des consommateurs, notamment en termes de coût et de praticité.