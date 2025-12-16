L’IPO de SpaceX va-t-elle Nuire à Tesla ? L’Analyste de Wedbush a une Réponse Tranchée (et Optimiste)

Le monde de l’investissement est en ébullition suite aux récentes annonces concernant une offre publique initiale (IPO) potentielle de SpaceX. Toutefois, selon Dan Ives, analyste chez Wedbush, cette IPO n’aurait pas pour conséquence de détourner l’attention des investisseurs de Tesla. Il estime que cet événement, plutôt que de créer une compétition, pourrait en réalité élargir l’écosystème d’Elon Musk, qui comprend désormais SpaceX, Tesla et XAI.

Un Écosystème en Expansion et non en Compétition

Dan Ives insiste sur le fait que l’écosystème d’Elon Musk est plus fort ensemble que séparément. Selon lui, l’introduction en bourse de SpaceX ne ferait que renforcer l’attrait des autres entreprises gérées par Musk. « Cela ne cannibalise pas Tesla », a affirmé Ives. « Cela valide l’ensemble de l’écosystème et attire plus de fonds vers les actions d’Elon. »

L’Autonomie : Une Valeur d’Un Billion de Dollars

L’aspect le plus fascinant des propos de Dan Ives concerne la technologie autonome de Tesla. Selon lui, cette technologie à elle seule pourrait être évaluée à un billion de dollars. La confiance inébranlable d’Ives s’ancre dans la capacité de Tesla à dominer le marché mondial de l’autonomie avec une part de marché potentielle de 70 à 80 % dans les années à venir.

Optimus : La Robolution de Tesla

En plus de l’innovation dans le domaine de l’autonomie, Dan Ives mentionne Optimus, un projet futur de Tesla pour faire avancer le domaine des vraies « robotiques ». Optimus, selon Ives, pourrait jouer un rôle crucial dans le positionnement de Tesla comme un innovateur de premier plan dans d’autres industries technologiques avancées.

Les Perspectives des Investisseurs dans l’Empire Musk

Dan Ives envisage l’investissement dans une partie de l’empire d’Elon comme une stratégie d’investissement global. Selon lui, posséder une part de ce vaste réseau incite les investisseurs à s’intéresser davantage à l’intégralité de ses entreprises. Cela inclut SpaceX, Tesla et potentiellement ses autres innovations, créant ainsi une synergie qui attire un capital considérable.

En somme, l’introduction en bourse prévue de SpaceX pourrait non seulement catapulter Elon Musk encore plus haut sur la scène économique mondiale, mais aussi transformer la façon dont les investisseurs perçoivent son empire. Pour Dan Ives et beaucoup d’autres, la vision d’Elon Musk pour un monde interconnecté et technologiquement avancé est non seulement futuriste mais aussi extrêmement rentable.