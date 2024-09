La dernière mise à jour logicielle Tesla 2024.32.3 est enfin disponible pour le sixième lot d’utilisateurs, atteignant environ 25 % de la flotte. Cette mise à jour massive apporte un ensemble de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations qui promettent d’améliorer considérablement l’expérience de conduite pour les propriétaires des nouveaux modèles 3, S et X.

Des améliorations pratiques pour les conducteurs

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on trouve les fonctionnalités ‘Hands-Free Frunk‘ et ‘Hands-Free Trunk’. Les propriétaires de nouveaux modèles 3, S et X apprécieront l’ouverture et la fermeture mains libres du coffre avant et du coffre arrière, offrant ainsi une commodité supplémentaire lors du chargement et du déchargement de leurs véhicules. Une autre fonction, ‘Exclude Home When Using Hands-Free Closures’, permet d’exclure son domicile de ces fermetures mains libres, assurant une sécurité accrue.

Nouveautés dans la navigation

Les conducteurs apprécieront également les améliorations dans la navigation. Avec la fonctionnalité ‘Construction on Your Route’, les itinéraires seront ajustés en tenant compte des zones de construction, ce qui facilitera la planification de trajets plus efficaces. De plus, la fonction ‘Predictive Text for Navigation Searches’ permet à votre véhicule de suggérer des termes de recherche en plus des emplacements, vous aidant ainsi à trouver plus rapidement les lieux qui vous intéressent. La fonctionnalité ‘Search This Area’ permet de raffiner une recherche de navigation lorsque vous zoomez ou faites glisser la carte vers une autre zone.

Sécurité et notifications

La sécurité reste une priorité avec cette mise à jour. Une nouvelle notification via l’application mobile informe les utilisateurs lorsqu’un service de pneu est nécessaire, garantissant ainsi que les véhicules restent en parfait état. Pour les modèles S et X, le ‘Sentry Mode Light Pulsing’ utilise un léger clignotement des feux pour indiquer que le mode Sentinelle est activé, dissuadant ainsi les tentatives de vol ou de vandalisme.

Autres améliorations

Enfin, une fonctionnalité moins documentée mais tout aussi utile est l’ajout d’un bouton ‘Dismiss’ pour annuler les demandes de changement de voie lorsque l’Autopilot est en mode plein écran. Cela permet aux conducteurs de garder un meilleur contrôle et d’apporter des modifications rapides en cas de besoin.

En résumé, la mise à jour Tesla 2024.32.3 propose une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations qui visent à rendre l’expérience de conduite plus sûre, plus pratique et plus intuitive. Les propriétaires des nouveaux modèles Tesla peuvent se réjouir de cette évolution technologique qui leur promet un confort et une satisfaction accrus.