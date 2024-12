Récemment, Tesla a commencé le déploiement de sa mise à jour logicielle 2024.45.32, atteignant environ 17 % de sa flotte. Cette nouvelle mise à jour, bien qu’elle se concentre principalement sur des corrections de bugs par rapport aux versions précédentes, intègre une série de fonctionnalités intéressantes introduites avec la version 2024.44.25.3. Ces nouvelles capacités modifient et améliorent significativement l’expérience utilisateur pour les propriétaires de Tesla.

Fonctionnalités clés issues des mises à jour précédentes

Parmi les ajouts notables, la compatibilité du Tesla App avec l’Apple Watch, permettant aux utilisateurs de gérer certaines fonctions de la voiture depuis leur montre, offre une commodité supplémentaire. De plus, l’option de sauvegarder les clips de Dashcam et du mode Sentinelle sur son téléphone apporte une facilité d’accès et de gestion des vidéos capturées.

Optimisations de conduite et de navigation

Le système d’aide à la conduite a été amélioré avec l’Autoshift entre la marche avant et marche arrière sur les modèles améliorés de Model 3, ainsi que l’intégration de SiriusXM. La possibilité de définir l’énergie restante à l’arrivée, associée à la recherche d’itinéraires avec temps de détour estimé, permet une meilleure gestion des trajets.

Une attention particulière est portée aux conditions météorologiques avec la cartographie des précipitations et l’affichage des conditions climatiques à destination. Lors de la navigation, le véhicule indiquera les différences météorologiques significatives entre la position actuelle et la destination finale.

Nouvelle expérience multimédia et divertissement

Sur le plan du divertissement, Tesla a enrichi son offre avec le mode Santa, le jeu Boomerang Fu et les améliorations du module réar Arcade pour le Cybertruck (CT). Les améliorations de la caméra arrière, notamment la taille et le zoom, apportent une vision plus claire lors des manœuvres.

L’utilisateur peut désormais programmer un spectacle de lumières depuis l’application Tesla ou utiliser une nouvelle carte média pour contrôler la lecture des vidéos actives. Désormais, les contenus vidéo initiés avant la conduite pourront être écoutés au format audio durant le trajet.

Sécurité routière et gestion de l’énergie

La sécurité n’est pas en reste, avec l’alerte de trafic transversal arrière et la notification en mode Sentinelle si une poignée de porte est tirée. Une fonctionnalité intéressante permet aussi de baisser automatiquement le volume de la musique lors des manœuvres en marche arrière pour réduire les distractions.

Pour les véhicules sans connectivité premium, il est désormais possible de voir le trafic sur leur itinéraire de navigation, et lorsqu’un Supercharger est ciblé, un avis s’affiche sur l’écran tactile concernant les stalles actuellement hors service.

Gestion et personnalisation améliorées

La personnalisation est améliorée avec les enveloppements et la personnalisation des plaques d’immatriculation pour le CT. De plus, la gestion des sièges passagers peut désormais être ajustée via les commandes, et une synthèse de maintenance détaillée est disponible pour les utilisateurs avides de détails techniques.

Enfin, l’application Énergie donne un aperçu de la consommation énergétique sur les 200 derniers miles, offrant aux utilisateurs une meilleure compréhension et un suivi de leur efficacité énergétique.

Cette mise à jour continue de propulser Tesla vers l’avant, consolidant non seulement sa position en tant que leader en innovation automobile mais aussi son engagement constant envers l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Liste de toutes les nouveautés

Nouveautés Fonctionnelles :

Tesla App sur Apple Watch : Contrôlez certaines fonctions de votre Tesla directement depuis votre montre connectée.

: Contrôlez certaines fonctions de votre Tesla directement depuis votre montre connectée. Sauvegarde des clips Dashcam et Mode Sentinelle sur votre téléphone : Téléchargez directement les vidéos de surveillance ou de conduite sur votre smartphone.

: Téléchargez directement les vidéos de surveillance ou de conduite sur votre smartphone. Passage automatique entre Drive et Reverse : Fonction améliorée pour le Model 3 rénové.

: Fonction améliorée pour le Model 3 rénové. SiriusXM : Disponible sur les Model 3, Y et Cybertruck.

: Disponible sur les Model 3, Y et Cybertruck. Estimation de l’énergie à l’arrivée : Prévoyez le pourcentage de batterie restant à destination.

: Prévoyez le pourcentage de batterie restant à destination. Recherche le long de l’itinéraire : Affiche les temps de détour estimés pour vos arrêts en route.

: Affiche les temps de détour estimés pour vos arrêts en route. Carte des précipitations et météo à destination : Affichez les conditions météorologiques au point d’arrivée directement dans l’interface.

: Affichez les conditions météorologiques au point d’arrivée directement dans l’interface. Notification des écarts climatiques : Vous serez informé si les conditions météorologiques diffèrent significativement entre votre position actuelle et la destination.

Améliorations de Sécurité :

Alerte de circulation arrière transversale : Avertissements en cas de risque de collision en marche arrière.

: Avertissements en cas de risque de collision en marche arrière. Mode Sentinelle : Notifications sur l’application mobile si une poignée de porte est tirée.

: Notifications sur l’application mobile si une poignée de porte est tirée. Navigation dynamique autour des fermetures de routes : Ajuste automatiquement l’itinéraire en fonction des fermetures.

: Ajuste automatiquement l’itinéraire en fonction des fermetures. Volume réduit en marche arrière : Le volume de la musique diminue automatiquement en marche arrière pour minimiser les distractions.

Personnalisation et Divertissement :

Personnalisation des wraps et plaques d’immatriculation : Disponible pour le Cybertruck.

: Disponible pour le Cybertruck. Amélioration de la caméra arrière : Image plus grande et fonction zoom pour le Cybertruck.

: Image plus grande et fonction zoom pour le Cybertruck. TuneIn amélioré : Expérience enrichie pour la radio internet.

: Expérience enrichie pour la radio internet. Arcade arrière : Fonctionnalité pour le Cybertruck.

: Fonctionnalité pour le Cybertruck. Mode Santa : Pour le Cybertruck.

: Pour le Cybertruck. Programmation de spectacles lumineux : Contrôle via l’application Tesla.

: Contrôle via l’application Tesla. Jeu Boomerang Fu : Nouveau jeu disponible.

: Nouveau jeu disponible. Lecture des vidéos dans le navigateur : Regardez vos contenus vidéo préférés ou écoutez-les sous forme audio pendant la conduite.

Praticité :

Contrôle du siège passager depuis l’écran principal : Réglages accessibles facilement.

: Réglages accessibles facilement. Résumé de maintenance : Récapitulatif des entretiens effectués.

: Récapitulatif des entretiens effectués. Contrôles vidéo arrière : Lecture vidéo possible via l’écran arrière même en conduite.

: Lecture vidéo possible via l’écran arrière même en conduite. Recherche de stationnement : Localisez les parkings proches de votre destination.

: Localisez les parkings proches de votre destination. Énergie App : Page Consommation : Suivez votre consommation d’énergie sur les 200 derniers miles (pour les Model S, X et Cybertruck).

: Suivez votre consommation d’énergie sur les 200 derniers miles (pour les Model S, X et Cybertruck). Connectivité standard : Les véhicules sans connectivité premium peuvent désormais voir le trafic en navigation.

Optimisation des Superchargeurs :

Notification des bornes hors service : Recevez des alertes sur l’écran de votre véhicule en cas d’indisponibilité de certaines bornes.

Améliorations Diverses :

Lecteur vidéo Dashcam amélioré : Passe directement à l’événement enregistré.

: Passe directement à l’événement enregistré. Autosteer et changement de voie automatique : Indicateurs de voie disponibles en Europe.

: Indicateurs de voie disponibles en Europe. Lecture vidéo Dashcam avec vitesses ajustables : Option non documentée.

: Option non documentée. Épingles de chargeur légèrement redesignées sur la carte : Ajustement visuel non documenté.

Mise à jour récente (2024.45.32) : Aucun changement notable à part des corrections de bugs par rapport à la version précédente.