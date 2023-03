Guide bornes de recharge et installateurs sur Clermont-Ferrand

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Clermont-Ferrand. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Clermont-Ferrand ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Clermont-Ferrand.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Clermont-Ferrand

Réseau publique Adresse Tarifs Clermont Auvergne Metropole Boulevard Joseph Girod 6300 Clermont-Ferrand 0,09 € à 0,30 € / minute Ikea Station de recharge 19 Bd Louis Chartoire, 63100 Clermont-Ferrand Tesla Destination Charging 32-34 Rue Georges Besse, 63100 Clermont-Ferrand Gratuit SIEG 63 198 Boulevard Étienne Clémentel, 63100 Clermont-Ferrand 0,099 € / minute Parking Gare Clermont-Ferrand 17 Rue Pierre Semard, 63000 Clermont-Ferrand 1,65 € + 0,55 € / kWh

Qui est Clermont Auvergne Métropole ?

Clermont Auvergne Métropole est une métropole française située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle regroupe 21 communes, dont la ville de Clermont-Ferrand, et compte une population d’environ 286 000 habitants.La métropole est engagée dans le développement d’une mobilité plus durable et a décidé de déployer un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques. En partenariat avec Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme, elle a mis en place 34 bornes à charge normale et 2 bornes à charge rapide sur son territoire, dont 11 sur la Ville de Clermont-Ferrand, pour un investissement total d’environ 1 300 000 € TTC. Ces bornes sont accessibles à tout type de véhicule et sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.La métropole verse environ 27 000 € par an pendant 10 ans à Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme pour l’exploitation et la maintenance de ces bornes. Les utilisateurs peuvent souscrire un abonnement annuel pour bénéficier de tarifs avantageux sur le temps de recharge ou opter pour un paiement à la carte en fonction de leurs besoins.

Clermont Auvergne Métropole s’inscrit ainsi dans une démarche de lutte contre le réchauffement climatique en encourageant l’utilisation de véhicules électriques et en contribuant à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et des particules fines.

Qui est Sieg 63 ?

Sieg63 est un réseau de bornes de recharge pour les voitures électriques, qui a été déployé dans le département du Puy-de-Dôme en Auvergne, en France. Le réseau a été conçu pour permettre aux propriétaires de voitures électriques de recharger leur véhicule à différents endroits du département, en offrant un service pratique et accessible.Le réseau SIEG63 dispose actuellement de bornes réparties sur 92 zones de charge, ce qui permet aux utilisateurs de trouver facilement une borne de recharge à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail.

Le réseau est en constante évolution et de nouvelles bornes sont régulièrement installées pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Les meilleurs installateurs de bornes sur Clermont-Ferrand

Installateurs locaux Adresse RVB Recharge 2 Rue de la Cité, 63000 Clermont-Ferrand B-Borne 25b Av. des Frères Montgolfier, 63170 Aubière Delta Electricité 12 Rue Fontgiève, 63000 Clermont-Ferrand Pierrick Fayet Elec 11Ter chemin des Narcisses, 63190 Orléat SARL Meulnet 12 rue Joaquin Perez Carretero, ZAC de Layat, 63200 Riom

RVB Recharge

RVB Recharge est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’installations de recharge pour véhicules électriques. Depuis plusieurs années, elle met son expertise et son savoir-faire au service de ses clients en proposant des solutions clé en main de A à Z.Avec une équipe de personnel qualifié et compétent, RVB Recharge est en mesure de répondre à tous les besoins de ses clients, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. Elle offre un service personnalisé et accompagne ses clients tout au long du processus, depuis la conception du projet jusqu’à l’installation et la mise en service du système de recharge.Grâce à son expérience et à son professionnalisme, RVB Recharge est une entreprise de confiance pour tous ceux qui cherchent à installer une station de recharge pour leur véhicule électrique.

Elle s’engage à fournir des solutions de qualité et durables, en respectant les normes en vigueur et en utilisant des équipements de haute qualité.

B-Borne

B-Borne est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la ville de Clermont-Ferrand et dans la région Auvergne. Leur expertise couvre l’ensemble du processus d’installation, de la gestion à la maintenance des bornes de recharge. Leur mission est de permettre aux propriétaires de voitures électriques de recharger facilement leur véhicule, en fournissant des solutions de recharge pratiques et fiables.

Avec leur expérience et leur savoir-faire, B-Borne est l’un des acteurs clés du développement de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Auvergne.

Delta Electricité

Delta Electricité est une entreprise d’électriciens qualifiés qui offre des services aux particuliers et aux professionnels. En plus de fournir des services d’électricité générale, Delta Electricité propose également l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Leur équipe d’experts peut vous aider à choisir la borne de recharge qui convient le mieux à vos besoins et à votre véhicule électrique. Ils s’occupent également de l’installation complète de la borne de recharge, y compris la configuration électrique et la mise en service. Que vous ayez besoin d’une borne de recharge pour votre domicile ou pour votre entreprise, Delta Electricité est en mesure de vous fournir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

Leur expertise dans le domaine de l’électricité et leur expérience en matière d’installation de bornes de recharge font de Delta Electricité un choix de qualité pour vos besoins de mobilité électrique.

Pierrick Fayet Elec

Pierrick Fayet Elec est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale, qui propose des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la ville de Clermont-Ferrand et ses environs. En plus de l’installation de bornes de recharge, l’entreprise propose également des services de rénovation complète du système électrique pour les maisons anciennes à Thiers, ainsi que des travaux de relamping et de remplacement d’éclairage dans les maisons et appartements à Clermont-Ferrand.

Avec leur expérience et leur expertise dans le domaine de l’électricité, Pierrick Fayet Elec est en mesure de fournir des solutions de recharge pratiques et fiables pour les propriétaires de voitures électriques.

SARL Meulnet

Sarl Meulnet est une entreprise spécialisée dans l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques à Riom et ses environs. Leur expertise couvre l’ensemble du processus d’installation, en veillant à respecter les normes en vigueur pour assurer une utilisation en toute sécurité. En choisissant Sarl Meulnet, les propriétaires de voitures électriques peuvent être assurés d’avoir un équipement de recharge fiable et efficace, installé par des professionnels compétents.

Grâce à leur expérience et leur savoir-faire dans le domaine de l’électricité, Sarl Meulnet est en mesure de répondre aux besoins de leurs clients en matière d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques.