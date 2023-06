Notre sélection de cadeaux pour la fête des mères : Entre séjours d’exception et cadeaux high-tech

Le mois de juin approche à grands pas, et avec lui, la Fête des Mères. Cette tradition ancienne, instaurée officiellement en 1950, demeure une occasion parfaite pour exprimer sa gratitude à celle qui occupe une place prépondérante dans nos cœurs. D’après une enquête menée par Aladinia.fr, spécialiste des cadeaux d’expérience, la tendance pour 2023 s’oriente vers les expériences uniques et les cadeaux technologiques de haute qualité.

La tendance de l’année – Les séjours d’exception

Il semble que l’heure soit à la déconnexion et à la détente, puisque le géant de la location de vacances, Airbnb, a constaté une augmentation de 70% des listes de souhaits « Fête des mères » cette année. L’entreprise a également remarqué que les logements les plus souhaités invitent à une véritable coupure avec le quotidien. Qu’il s’agisse d’une escapade isolée au cœur de la nature écossaise ou d’un refuge arctique pour vivre le soleil de minuit, les mamans semblent avoir une préférence marquée pour les lieux dépaysants et relaxants. Dans cette optique, un appartement offrant une vue époustouflante sur la mer à De Panne, en Belgique, figure parmi les logements les plus désirés par les mamans.

L’indispensable de tous les voyages:

Le budget moyen et les types de cadeaux privilégiés

L’étude d’Aladinia.fr révèle que les consommateurs prévoient de dépenser en moyenne 78 euros pour les cadeaux de la Fête des Mères. Majoritairement, 75% des individus prévoient d’offrir un seul cadeau, bien que 7% envisagent d’en offrir trois ou davantage. Les cadeaux les plus populaires pour cette occasion seront les fleurs, les parfums et les expériences.

Cependant, face à l’inflation et à l’augmentation des prix de nombreux produits, 36% des personnes interrogées ont prévu de dépenser moins cette année qu’en 2022. Il est intéressant de noter que malgré la tendance à la planification des achats, la majorité des achats sont effectués dans les derniers jours précédant la date de la fête.

Notre chouchou:

Le cadeau technologique de choix – Le Sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Édition Professionnelle

Pour ceux qui souhaiteraient offrir un cadeau de haute technologie à leur maman, le Sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Édition Professionnelle pourrait bien être la solution idéale. Cet appareil, réputé pour son séchage rapide et précis, est équipé d’embouts conçus pour plus de polyvalence, répondant aux exigences d’un salon de coiffure très fréquenté. Les utilisateurs ont attribué à cet outil une note globale de 4.7 sur 5, témoignant ainsi de sa qualité et de sa performance.

Achetez en direct:

Conclusion

Quelle que soit l’option que vous choisirez, que ce soit un séjour dépaysant ou un cadeau high-tech, n’oubliez pas que le plus important reste de témoigner votre affection et votre gratitude envers votre maman lors de cette journée spéciale. Nul doute qu’elle appréciera l’attention et l’amour qui se cachent derrière le cadeau.