Tesla-Mag lance le label exclusif « Meilleur Artisan » pour récompenser l’excellence locale dans l’installation de bornes de recharge

Tesla-Mag vient d’annoncer une initiative intéressante visant à récompenser l’expertise et l’engagement des professionnels dans le domaine de l’électromobilité : le label « Meilleur Artisan ». Cette initiative unique vise à reconnaître l’excellence locale dans l’installation de bornes de recharge et à stimuler le développement de ce secteur en pleine croissance.

Qu’est-ce que le label « Meilleur Artisan » ?

Le label « Meilleur Artisan » est une marque exclusive lancée par Tesla-Mag, qui sera décernée à un nombre limité d’installateurs de bornes de recharge dans chaque ville. Le but de cette initiative est de mettre en lumière le travail et l’engagement de ces professionnels pour fournir un service de haute qualité et contribuer à la croissance de l’électromobilité.

L’obtention du label « Meilleur Artisan » est plus qu’une simple récompense. C’est une véritable opportunité de développement pour les entreprises. En affichant ce label sur leur véhicule ou la devanture de leur magasin, les installateurs accrédités peuvent montrer clairement leur reconnaissance et leur association à cette initiative visant à accélérer la transition vers l’électromobilité. Cela pourrait améliorer leur visibilité, renforcer leur crédibilité et attirer de nouveaux clients.

Qui peut en bénéficier ?

La délivrance du label « Meilleur Artisan » est reservée à nos meilleurs installateurs, pour toutes les marques et tous les types de bornes. En accord avec la philosophie d’indépendance de Tesla-Mag, aucune grille tarifaire spécifique ne sera proposée. Au contraire, une grande liberté est laissée à nos installateurs locaux, qui dispose en quelque sorte d’une licence locale, pour valoriser son artisanat.

Pourquoi cette initiative est importante ?

Ce nouveau label est plus qu’une simple reconnaissance. C’est une étape supplémentaire vers notre objectif commun de favoriser la transition vers une mobilité plus durable. Chez Tesla-Mag, nous croyons fermement que le label « Meilleur Artisan » aidera à renforcer la confiance des clients dans la qualité des services d’installation de bornes de recharge et à promouvoir le savoir-faire des installateurs au sein de leur communauté locale.

Vous voulez en savoir plus ?

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur le label « Meilleur Artisan », n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de discuter avec vous de cette passionnante opportunité. En attendant, nous vous remercions pour votre soutien continu et notre engagement commun à faire avancer la cause de l’électromobilité.