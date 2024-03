Découvrez le guide ultime pour choisir vos bagages adaptés au coffre de votre voiture Tesla. Nous vous proposons une sélection d’accessoires de voyage spécialement conçus pour optimiser l’espace dans votre coffre, vous permettant de voyager avec style et efficacité. Que vous ayez besoin d’un sac de voyage pour le coffre avant de votre Tesla Model 3, d’une glacière pour conserver vos courses au frais ou de sacs ajustés pour le coffre de votre Tesla Model Y, nous avons toutes les solutions de rangement adaptées à votre véhicule.

Points Clés:

Choisissez des bagages adaptés au coffre de votre Tesla pour optimiser l’espace de rangement

Explorez notre sélection d’accessoires de voyage spécialement conçus pour les voitures électriques Tesla

Maximisez votre confort et votre efficacité lors de vos déplacements en Tesla

Profitez de notre livraison flexible et de notre garantie de 365 jours

et de notre garantie de 365 jours Faites confiance à notre service client professionnel pour toutes vos questions et préoccupations

Sac de voyage pour coffre avant de voiture Tesla Model 3

Exploitez efficacement l’espace du coffre avant de votre Tesla Model 3 avec notre sac de voyage spécialement conçu pour cet espace de rangement. Ce sac est composé d’une poche principale et de deux compartiments indépendants et isolés, offrant une meilleure organisation de vos bagages. Avec un volume de transport d’environ 52 litres, ce sac est fabriqué en tissu polyester et cuir synthétique pour une résistance maximale.

Glacière pour coffre avant de voiture Tesla Model 3

Pour conserver vos courses ou vos bagages au frais lors de vos déplacements en Tesla Model 3, optez pour notre glacière spécialement conçue pour le coffre avant. Disponible en une ou deux pièces, cette glacière s’adapte parfaitement à l’espace du coffre avant de votre voiture. Fabriquée en tissu polyester Oxford 600D imperméable à l’eau, elle dispose d’une structure semi-rigide et d’un revêtement interne en acétate de polyéthylène vinyle chloré. Avec son prix de 129,90 €, cette glacière vous permettra de voyager en toute tranquillité, en conservant vos aliments et boissons frais tout au long de votre trajet.

Caractéristiques de la glacière pour coffre avant de voiture Tesla Model 3 :

Matériau Capacité Dimensions Prix Tissu polyester Oxford 600D Disponible en 25L ou 35L 25L: 45x35x30 cm

35L: 50x40x35 cm 129,90 €

La glacière pour coffre avant de la Tesla Model 3 est l’accessoire idéal pour optimiser l’espace de votre coffre et garantir la fraîcheur de vos provisions lors de vos voyages. Sa conception de qualité supérieure et sa capacité généreuse font de cette glacière un choix incontournable pour tous les propriétaires de Tesla Model 3 en quête d’un équipement de voyage pratique et fiable.

Sacs ajustés pour votre coffre de Tesla Model 3

Les sacs ajustés proposés par KJUST sont parfaits pour exploiter au maximum l’espace du coffre de votre Tesla Model 3. Disponibles dans différents modèles et tailles, ces sacs sont spécialement conçus pour s’adapter aux compartiments de rangement de votre véhicule. Leur forme asymétrique vous permet d’emporter jusqu’à 30% de bagages en plus par rapport à un sac de voyage conventionnel. Fabriqués en polyester 1680D, ils sont légers, pliables et offrent de nombreux compartiments de rangement. Profitez d’un espace renforcé pour votre ordinateur et d’une bandoulière supplémentaire pour faciliter le transport. Ces sacs KJUST sont disponibles pour un équipement voyage Tesla optimal.

Exemple de sacs ajustés KJUST pour votre Tesla Model 3 :

Modèle Taille Compartiments Prix Sac ajusté KJUST Premium Grande 4 compartiments avec poches intérieures €159,90 Sac ajusté KJUST Compact Petite 2 compartiments avec poches extérieures €99,90 Sac ajusté KJUST Eco Moyenne 3 compartiments avec poche pour ordinateur €129,90

Profitez de l’espace optimal offert par ces sacs ajustés KJUST pour organiser vos bagages et voyager en toute tranquillité avec votre Tesla Model 3.

Bagages sur mesure pour le coffre de votre Tesla Model Y

Pour une utilisation optimale de l’espace de votre coffre Tesla Model Y, optez pour nos bagages sur mesure. Notre sac de voyage personnalisé vous permettra d’emporter un maximum d’affaires lors de vos déplacements, sans avoir à utiliser le coffre arrière de votre voiture. Avec ses deux compartiments isolés et sa grande poche principale, ce sac offre une ergonomie optimale. Fabriqué en tissu polyester et cuir de première qualité, il est solide, résistant et durable.

Nous proposons également des packs de sacs ajustés KJUST pour le coffre arrière de la Tesla Model Y, vous permettant d’exploiter pleinement l’espace de rangement de votre véhicule.

Glacières sur mesure pour coffre avant Tesla Model Y

Pour garder vos produits frais lors de vos déplacements en Tesla Model Y, nos glacières sur mesure pour le coffre avant sont la solution idéale. Fabriquées en polyester Oxford 600D imperméable à l’eau, elles disposent d’un revêtement intérieur en acétate de polyéthylène vinyle chloré offrant une excellente efficacité thermique. Transportez-les facilement grâce à leurs sangles et fermez-les simplement avec la fermeture éclair. Ces glacières sont compatibles avec les Tesla Model Y de 2020 à aujourd’hui, et elles sont parfaitement adaptées à l’espace du coffre avant de votre véhicule. Profitez d’un maintien au frais optimal pour vos boissons, aliments et denrées alimentaires pendant vos sorties estivales.

Caractéristiques des glacières sur mesure pour coffre avant Tesla Model Y Matériau Polyester Oxford 600D Revêtement intérieur Acétate de polyéthylène vinyle chloré Compatibilité Tesla Model Y 2020 à aujourd’hui Caractéristiques supplémentaires Sangles de transport, fermeture éclair

Sacs de voiture sur mesure pour Tesla Model Y

Nos sacs de voiture sur mesure sont spécialement conçus pour optimiser le rangement dans votre Tesla Model Y. Ces sacs s’intègrent parfaitement dans la forme de votre malle, vous permettant de prendre vos effets personnels de manière plus efficace. Ils sont fabriqués à la main à partir de matériaux durables et résistants, offrant une excellente durée de vie. Chaque ensemble de sacs comprend 3 sacs à roulettes et 3 sacs de voyage, offrant un rangement pratique et compact. Avec ces sacs de voyage personnalisés pour votre Tesla Model Y, vous pouvez voyager en toute tranquillité et profiter d’un rangement optimal pour toutes vos affaires.

Prénom / Société *

E-mail *

Numéro de téléphone *

Votre message *

Partagez vos photos ! Taille max. des fichiers : 1 MB. Véhicule en charge / Dysfonctionnements / Bonnes affaires / Bonne idée / Véhicule thermique mal garé

Phone Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé. Δ

Conclusion

En conclusion, que vous possédiez une Tesla Model 3 ou une Tesla Model Y, il est essentiel de choisir des bagages adaptés à votre coffre pour optimiser l’espace, voyager avec confort et profiter pleinement de votre véhicule électrique. Nos solutions de rangement sur mesure, comme les sacs de voyage, les glacières et les sacs ajustés, répondent parfaitement aux besoins spécifiques des propriétaires de Tesla. Avec notre livraison flexible, notre garantie de 365 jours et notre service client professionnel, nous sommes là pour vous accompagner dans le choix des meilleurs accessoires de voyage pour votre Tesla. Explorez notre gamme de bagages sur mesure dès maintenant et voyagez avec style et efficacité.

FAQ

Quels bagages conviennent au coffre de ma Tesla ?

Nous proposons une sélection d’accessoires de voyage spécialement conçus pour optimiser l’espace dans le coffre de votre Tesla. Que vous recherchiez un sac de voyage pour le coffre avant de votre Tesla Model 3, une glacière pour le coffre avant de votre Tesla Model 3 ou des sacs ajustés pour le coffre de votre Tesla Model Y, nous avons toutes les solutions de rangement adaptées à votre véhicule.

Quels sont les avantages d’un sac de voyage pour le coffre avant de ma Tesla Model 3 ?

Le sac de voyage pour le coffre avant de la Tesla Model 3 offre une meilleure organisation de vos bagages grâce à une poche principale et deux compartiments indépendants et isolés. Avec un volume de transport d’environ 52 litres, ce sac est fabriqué en tissu polyester et cuir synthétique pour une résistance maximale.

Quelles sont les caractéristiques de la glacière pour le coffre avant de ma Tesla Model 3 ?

La glacière pour le coffre avant de la Tesla Model 3 est fabriquée en tissu polyester Oxford 600D imperméable à l’eau, avec une structure semi-rigide et un revêtement interne en acétate de polyéthylène vinyle chloré. Disponible en une ou deux pièces, elle s’adapte parfaitement à l’espace du coffre avant de votre voiture.

Quels sont les avantages des sacs ajustés KJUST pour le coffre de ma Tesla Model 3 ?

Les sacs ajustés KJUST sont spécialement conçus pour s’adapter aux compartiments de rangement de votre Tesla Model 3. Leur forme asymétrique permet de maximiser l’espace de rangement, offrant jusqu’à 30% de bagages en plus par rapport à un sac de voyage conventionnel. Fabriqués en polyester 1680D, ils sont légers, pliables et offrent de nombreux compartiments de rangement.

Quelles options de bagages sur mesure proposez-vous pour le coffre de ma Tesla Model Y ?

Nous proposons un sac de voyage personnalisé pour le coffre de votre Tesla Model Y, avec deux compartiments isolés et une grande poche principale. Fabriqué en tissu polyester et cuir de première qualité, il vous permettra d’emporter un maximum d’affaires lors de vos déplacements sans utiliser le coffre arrière de votre voiture. Nous proposons également des packs de sacs ajustés KJUST pour le coffre arrière de la Tesla Model Y.

Quelles sont les caractéristiques des glacières sur mesure pour le coffre avant de ma Tesla Model Y ?

Les glacières sur mesure pour le coffre avant de la Tesla Model Y sont fabriquées en polyester Oxford 600D imperméable à l’eau, avec un revêtement intérieur en acétate de polyéthylène vinyle chloré offrant une excellente efficacité thermique. Elles sont compatibles avec les Tesla Model Y de 2020 à aujourd’hui et sont parfaitement adaptées à l’espace du coffre avant de votre véhicule.

Quelles sont les caractéristiques des sacs de voiture sur mesure pour la Tesla Model Y ?

Les sacs de voiture sur mesure pour la Tesla Model Y sont spécialement conçus pour optimiser le rangement dans votre coffre. Fabriqués à la main à partir de matériaux durables et résistants, ces sacs comprennent 3 sacs à roulettes et 3 sacs de voyage offrant un rangement pratique et compact. Ils s’intègrent parfaitement dans la forme de votre coffre, permettant une organisation efficace de vos effets personnels.

Quelles sont les garanties et avis clients de vos produits ?

Nous sommes fiers de proposer des produits de haute qualité et nous offrons une garantie de 5 ans sur nos housses de voiture multicouches. Consultez nos avis clients pour vous faire une idée précise de la qualité de nos produits et de notre service. Nous nous engageons à fournir une protection optimale et une durée de vie prolongée à nos clients.

Quels sont les avantages de choisir des bagages adaptés à ma Tesla ?

Choisir des bagages adaptés à votre Tesla vous permet d’optimiser l’espace de votre coffre, de voyager avec plus de confort et de profiter pleinement de votre véhicule électrique. Nos solutions de rangement sur mesure répondent parfaitement aux besoins spécifiques des propriétaires de Tesla, offrant un équipement voyage optimisé et une maximisation de l’espace de rangement.