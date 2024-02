Tesla continue de révolutionner le monde de l’énergie renouvelable et de la mobilité électrique avec son récent déploiement de la fonctionnalité « Charge on Solar ». Cette innovation permet aux propriétaires de véhicules Tesla de charger leur voiture en utilisant uniquement l’énergie solaire excédentaire produite par leur système solaire domestique. Une avancée significative vers l’autosuffisance énergétique et la réduction de l’empreinte carbone, « Charge on Solar » souligne l’engagement de Tesla à promouvoir des solutions énergétiques durables.

Pas encore disponible en France

La fonctionnalité « Charge on Solar » est désormais accessible dans une liste croissante de pays, affirmant l’ambition globale de Tesla de faciliter la transition vers des énergies plus propres. Les pays actuellement éligibles incluent :

Allemagne

Espagne

Italie

Portugal

Suisse

Royaume-Uni

Taïwan

Japon

Thaïlande

Australie

Nouvelle-Zélande

Cette expansion internationale permet à un nombre croissant de propriétaires de Tesla de maximiser l’utilisation de leur installation solaire, en réduisant leur dépendance au réseau électrique traditionnel et en optimisant leur impact environnemental.

« Charge on Solar » est intégré à l’application Tesla, offrant une interface conviviale pour gérer la charge de votre véhicule. En exploitant l’énergie solaire excédentaire, cette fonctionnalité assure que votre Tesla est chargée de manière écologique, tout en maximisant le rendement de votre système solaire domestique. Les propriétaires de Tesla peuvent facilement configurer et ajuster leurs préférences de charge via l’application, garantissant que leur véhicule est prêt à l’emploi tout en favorisant l’utilisation d’énergies renouvelables.

Avantages de « Charge on Solar »

Durabilité accrue : En utilisant l’énergie solaire excédentaire pour la charge, les propriétaires de Tesla contribuent directement à la réduction des émissions de CO2, alignant leurs habitudes de mobilité sur des principes écologiques.

: En utilisant l’énergie solaire excédentaire pour la charge, les propriétaires de Tesla contribuent directement à la réduction des émissions de CO2, alignant leurs habitudes de mobilité sur des principes écologiques. Économies d’énergie : « Charge on Solar » permet d’économiser sur les coûts énergétiques en utilisant l’énergie solaire gratuite, plutôt que de s’appuyer sur le réseau électrique, souvent plus coûteux.

: « Charge on Solar » permet d’économiser sur les coûts énergétiques en utilisant l’énergie solaire gratuite, plutôt que de s’appuyer sur le réseau électrique, souvent plus coûteux. Optimisation du système solaire : Cette fonctionnalité augmente l’utilisation de l’énergie solaire générée, réduisant le gaspillage et améliorant l’efficacité énergétique globale de la maison.

Conclusion

Avec le déploiement de « Charge on Solar » dans de nouveaux pays, Tesla démontre une fois de plus son leadership dans l’innovation durable. Cette fonctionnalité représente un pas de plus vers l’autonomie énergétique des propriétaires de Tesla, en leur permettant de tirer le meilleur parti de leur investissement solaire tout en conduisant la transition vers un avenir plus vert. À mesure que Tesla continue d’élargir sa portée globale, « Charge on Solar » s’impose comme un élément clé de l’écosystème énergétique durable de demain.