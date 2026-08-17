Panneaux photovoltaïques made in China : cette usine ouvre toutes ses portes (sans filtre)

Une heure de visite. Zéro coupure. Zéro zone d’ombre.

C’est le pari qu’a fait le fondateur d’Eco Green Energy en laissant Jeremy Godet (Tesla Riviera) filmer l’intégralité de son usine de Nantong, en Chine. Showroom, lignes de fabrication, assemblage des cellules, production de batteries, tests finaux : tout y passe, sans montage stratégique ni parcours fléché pour touristes.

👉 La vidéo est à voir ici :

Le vrai sujet n’est pas l’usine. C’est ce qui a permis de la construire

Ce qui frappe, ce n’est pas tant la taille des lignes de production que la manière dont elles ont été financées. Aucune levée de fonds. Aucune dette. 18 ans de bootstrap pur, où chaque machine et chaque mètre carré a été payé cash, avec les profits des ventes.

Dans un écosystème où lever des millions en seed puis en série A/B est devenu presque un passage obligé pour « construire une usine », ce témoignage détonne. Le fondateur le dit lui-même : quand on lui explique qu’il faut absolument passer par les investisseurs pour industrialiser, il montre cette vidéo. Point.

Et sur le fond, sa thèse est claire : la valeur de l’usine n’est pas dans les machines. Elle est dans 18 ans d’expérience, dans les process affinés année après année, dans les équipes qui la font tourner au quotidien. Une vidéo, aussi complète soit-elle, ne se copie pas.

Le débat qu’on ne peut pas éviter : produire en Chine, un choix qui divise

Impossible d’ignorer l’éléphant dans la pièce : cette transparence totale s’exerce… dans une usine chinoise. Et ça, dans l’écosystème français et européen de la mobilité électrique et du stockage d’énergie, ça ne fait jamais consensus.

D’un côté, les arguments qu’on entend souvent :

La maîtrise industrielle chinoise sur les batteries n’est plus à démontrer : coûts de production, chaînes d’approvisionnement en matières premières, cadences, écosystème de sous-traitants. Sur le plan strictement économique, difficile de rivaliser à courte échéance.

: coûts de production, chaînes d’approvisionnement en matières premières, cadences, écosystème de sous-traitants. Sur le plan strictement économique, difficile de rivaliser à courte échéance. La transparence choisie ici est rare et mérite d’être saluée pour ce qu’elle est : une réponse directe à la défiance ambiante envers le « made in China », plutôt qu’une fuite en avant marketing.

De l’autre, les questions qui reviennent systématiquement dans les commentaires dès qu’on parle d’usine chinoise :

Dépendance stratégique : construire sa chaîne de valeur batteries hors d’Europe, est-ce tenable dans un contexte de tensions géopolitiques et de durcissement des règles (taxes, quotas, normes carbone) ?

: construire sa chaîne de valeur batteries hors d’Europe, est-ce tenable dans un contexte de tensions géopolitiques et de durcissement des règles (taxes, quotas, normes carbone) ? Souveraineté industrielle européenne : chaque euro de valeur ajoutée qui part en Chine, c’est un euro qui ne finance pas de Gigafactory française ou allemande.

: chaque euro de valeur ajoutée qui part en Chine, c’est un euro qui ne finance pas de Gigafactory française ou allemande. Empreinte carbone du transport et bilan environnemental global, alors même que ces produits servent la transition énergétique.

et bilan environnemental global, alors même que ces produits servent la transition énergétique. Concurrence déloyale perçue face aux acteurs qui tentent, à grand-peine, de relocaliser une partie de la production de cellules en Europe.

Alors, transparence exemplaire ou symptôme d’un problème plus large ?

C’est précisément ce qui rend cette vidéo intéressante : elle ne referme pas le débat, elle l’ouvre. On peut saluer le courage d’ouvrir ses portes sans filtre — chose que très peu d’industriels, chinois ou européens, acceptent de faire. Et, dans le même temps, continuer à s’interroger sur la place que l’Europe veut vraiment occuper dans la chaîne de valeur des batteries et du stockage d’énergie.

Et vous, où placez-vous le curseur ? Bootstrap total et transparence radicale sont-ils suffisants pour lever les réserves sur une production 100 % chinoise, ou le vrai enjeu reste-t-il la relocalisation industrielle en Europe ?

🎥 La vidéo complète, pour se faire son propre avis :