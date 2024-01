Samsung Electronics a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Tesla, marquant une étape importante dans le domaine de la technologie domestique intelligente. Cette collaboration permettra d’intégrer les produits énergétiques de Tesla, tels que les batteries Powerwall, les onduleurs solaires et les connecteurs muraux, à la plateforme Samsung SmartThings Energy. Cette initiative sera mise en avant au CES 2024.

Détails sur l’intégration des produits Tesla

Grâce aux API ouvertes de Tesla, les clients de Tesla Energy pourront gérer et surveiller le statut énergétique de leurs maisons via SmartThings Energy et les appareils Samsung, en plus de l’application Tesla. Chanwoo Park, EVP et chef de l’équipe de développement IoT chez Samsung Electronics, souligne que cette collaboration renforce l’objectif de Samsung de proposer une expérience domestique pratique et sans faille.

Samsung Announces Collaboration With Tesla at CES 2024 for SmartThings Energy @tesla @teslaenergy — Samsung Electronics (@Samsung) January 4, 2024

Fonctionnalités et avantages pour les utilisateurs

Avec cette collaboration, Samsung SmartThings Energy sera capable de se synchroniser avec plusieurs fonctionnalités énergétiques de l’application Tesla. Par exemple, les alertes de la fonctionnalité « Storm Watch » de la batterie Powerwall pourraient s’afficher sur des appareils connectés via SmartThings, tels que les téléviseurs et les téléphones mobiles Samsung. Les utilisateurs pourront également activer le mode AI Energy Mode dans SmartThings pour optimiser la sauvegarde Powerwall lors de pannes de courant.

Vision et optimisme de Tesla

Drew Baglino, vice-président senior de l’ingénierie des groupes motopropulseurs et de l’énergie chez Tesla, exprime son optimisme quant à la collaboration avec Samsung Electronics. Il souligne que Tesla est ravie d’ajouter à ses produits la capacité d’interagir avec d’autres appareils intelligents et logiciels dans les maisons des clients, ce qui renforce la position de leader de Samsung dans la technologie intelligente pour la maison.

Présentation et lancement prévu

Samsung Electronics prévoit de présenter l’intégration SmartThings Energy-Tesla Powerwall lors du CES 2024 et le service devrait être lancé au deuxième trimestre de 2024.

En résumé, le partenariat entre Tesla et Samsung dans le domaine de l’énergie représente une avancée significative pour l’intégration des technologies domestiques intelligentes. Cette collaboration promet d’améliorer l’expérience des utilisateurs en offrant une gestion et un contrôle plus efficaces de l’énergie domestique.

Restez connectés avec Tesla Mag pour les dernières informations et analyses sur les innovations dans le secteur de l’énergie et de la technologie.

Abonnement à la Newsletter

Pour rester à jour sur l’actualité technologique et les dernières informations de Tesla Mag, abonnez-vous à notre newsletter.