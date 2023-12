Vivant entre Aix et Marseille et passionnée de voitures, j’ai récemment fait l’acquisition de la Cupra Born, attirée par son design sportif et son caractère électrique. Ce n’est pas ma première voiture électrique, mais la Cupra Born m’a captivée dès le premier essai. La majorité de mon utilisation se concentre sur les déplacements urbains et quelques escapades le week-end.

Expérience de Recharge avec Electra

Avec la Cupra Born et sa batterie de 58 kWh, j’ai découvert les joies de la recharge rapide chez Indigo Electra. J’utilise principalement cette borne pour mes besoins hebdomadaires en énergie.

Le tarif actuel chez Electra est de 0,52 €/kWh pour la recharge rapide. Pour recharger ma Cupra Born de 0 à 80% (environ 52 kWh), cela me coûte donc aux alentours de 27,04€.

Économies et Performance

Ce qui est remarquable avec la Cupra Born, c’est qu’elle combine performance et économie. Malgré son allure sportive, elle reste incroyablement économe, surtout en comparaison avec les voitures à essence.

Je fais souvent le trajet de Aix à Marseille, environ 35 km. Avec ma Cupra Born, je peux faire cet aller-retour plusieurs fois avant de devoir penser à recharger.

La voiture affiche une autonomie confortable de 420 km avec la batterie de 58 kWh, ce qui me laisse une grande marge avant la prochaine recharge. En pratique, je me retrouve à recharger environ une fois par semaine, surtout en utilisant le véhicule pour des déplacements en ville et quelques excursions le week-end.

Conclusion

La Cupra Born est une révélation pour moi. Elle est parfaite pour la ville, excellente pour les petites randonnées du week-end, je n’ai jamais à me soucier de l’autonomie. Pour ceux qui cherchent une voiture électrique avec une touche de sportivité sans sacrifier l’économie, la Cupra Born est un choix à considérer.

Quelle est votre expérience avec les voitures électriques et les stations de recharge ? Partagez vos histoires et dites-moi combien vous payez pour vos recharges !