Pourquoi il ne faut plus payer sa recharge via un QR code ?

La popularité croissante des paiements mobiles et des codes QR a malheureusement conduit à une augmentation des arnaques liées aux codes QR dans les stations de recharge pour véhicules électriques. Ces escroqueries peuvent entraîner la perte d’informations personnelles et financières, ainsi que des sommes d’argent considérables. Dans cet article, nous discuterons des mesures que vous pouvez prendre pour éviter de tomber victime d’une arnaque de recharge de véhicule électrique par QR code et recharger votre voiture en toute sécurité.

Soyez attentif à l’apparence des codes QR

Lorsque vous scannez un code QR, prêtez attention à la marque, l’apparence et l’usure du code. Si l’autocollant du code QR semble neuf, mais que la signalisation derrière est ancienne et décolorée, cela peut être un signe d’alerte. La vidéo publiée par IONITY (lien dans le premier commentaire) met en garde contre ces pratiques frauduleuses et souligne l’importance de la vigilance.

Vérifiez l’URL avant de saisir vos informations

Il est essentiel de vérifier l’URL avant d’entrer les informations de votre carte de crédit ou vos mots de passe. Certaines caméras de téléphone offrent un aperçu de l’URL avant de cliquer dessus, alors profitez de cette fonctionnalité. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler l’entreprise à laquelle vous effectuez un paiement par code QR.

Repérez les signes de sites frauduleux

Les sites frauduleux présentent souvent des mots mal orthographiés, des logos pixelisés et une mauvaise grammaire. Utilisez des astuces de bon sens, comme vous le feriez avec les e-mails, pour détecter les codes QR potentiellement risqués.

Privilégiez Apple Pay, Google Pay ou la carte bleue

Lorsqu’ils sont disponibles, privilégiez l’utilisation d’Apple Pay, Google Pay ou la carte bleue pour effectuer vos paiements. Avec les méthodes de paiement Apple Pay et Google Pay, vos données de carte de crédit sont partagées uniquement avec l’entité technologique et non avec la partie qui reçoit les fonds. De plus, un jeton unique est émis pour chaque transaction, garantissant que la partie qui le reçoit ne peut l’utiliser qu’une seule fois. Les transactions suivantes nécessitent une nouvelle autorisation de l’utilisateur à chaque fois que des paiements mobiles sont effectués avec Apple Pay ou Google Pay. Pour la carte bleue, veillez à utiliser un terminal de paiement sécurisé et à protéger votre code confidentiel lors de la saisie.

Conclusion

En suivant ces étapes simples, vous pouvez vous protéger et protéger vos informations personnelles lors de la recharge de votre véhicule électrique. N’hésitez pas à partager cet article avec vos amis et à rester en sécurité lors de vos déplacements en voiture électrique.