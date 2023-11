Le futur électrique arrive chez McDonald’s avec IZIVIA FAST

Le paysage de la mobilité électrique évolue avec une avancée majeure : le lancement des bornes électriques IZIVIA FAST, une collaboration entre McDonald’s France et IZIVIA, filiale du groupe EDF. Cette initiative introduit à horizon 2025 un réseau national de plus de 2 000 points de charge ultra-rapide de 150kW sur plus de 700 parkings de restaurants McDonald’s en France, co-financé par IZIVIA et le fonds Siloé Infrastructures géré par Crédit Mutuel Impact​​.

Implantation stratégique dans les restaurants McDonald’s

Ces bornes seront déployées stratégiquement dans les parkings des restaurants McDonald’s. Conformément à la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités), le réseau sera étendu sur plus de 700 parkings d’ici 2025, assurant un maillage cohérent et adapté au territoire tant en puissance qu’en nombre de points de charge​​. L’objectif est clair : offrir une solution de recharge là où les conducteurs et leurs familles se rendent régulièrement.

Financement et accès aux bornes : une accessibilité pensée pour tous

Crédits photo : IZIVIA/SIPA/L.Vu

Le projet, avec un investissement conjoint de IZIVIA et Siloé Infrastructures, rendra ces bornes accessibles aux heures d’ouverture des restaurants. Elles seront ouvertes à tous, y compris aux véhicules hybrides rechargeables et aux utilitaires légers, offrant ainsi une flexibilité maximale aux utilisateurs​​. La facilité d’utilisation est recherchée également avec notamment un paiement possible par carte bleu sur toutes les bornes.

Pour rappel, IZIVIA est une filiale du groupe EDF, est un des acteurs leader qui s’affirme comme un leader dans le domaine de la mobilité électrique. Avec un engagement fort en matière d’ envers ‘innovation et la durabilité, IZIVIA se positionne à l’avant-garde du développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, participant activement à la transition énergétique.

Rapidité et efficacité de recharge : l’atout majeur d’IZIVIA FAST

Le temps de recharge sur les bornes IZIVIA FAST est impressionnant et cohérent avec le temps d’une pause déjeuner ou café chez McDonald’s : il est possible de recharger son véhicule électrique à 80% de son autonomie en 20 minutes en moyenne. Cette efficacité, combinée à la commodité des emplacements, est cruciale pour les conducteurs cherchant à optimiser leur temps​​.

Tarification avantageuse et heures Happy Hour : recharger à petit prix

Le tarif des bornes IZIVIA FAST est attractif, avec un coût de 0,30 €/kWh en Happy Hour (avant 11h30 et entre 15h et 18h) et de 0,35 € TTC aux autres heures. Ces prix sont très compétitifs pour ce niveau de puissance, rendant la recharge électrique environ deux fois moins chère que l’équivalent essence​​.

Contribution à la transition écologique

Ce projet illustre la volonté de McDonald’s France et d’IZIVIA de faciliter la vie des conducteurs de VE et de promouvoir des choix de vie plus durables. Avec plus de 111 000 points de charge disponibles en France, mais seulement 8 % d’entre eux proposant une puissance supérieure ou égale à 150 kW, ce réseau apporte une contribution significative à la densification des infrastructures de recharge ultra-rapide​​.

Nous vous invitons à partager vos pensées sur cette initiative dans les commentaires et à diffuser l’information pour soutenir la transition vers une mobilité plus verte.